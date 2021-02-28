Любовь с первого взгляда – гороскоп на 1-7 марта

На этой неделе на небе образуются два значимых планетных аспекта.

3 марта Венера делает секстиль к Урану. Этот аспект, гармоничный по своей природе, больше всего отражается на личной жизни. Те люди, чьи гороскопы этот аспект затрагивает, могут почувствовать внезапную влюбленность. Венера отвечает за чувство любви, а Уран привносит в жизнь человека неожиданные перемены. Любовь под влияние этого аспекта может вспыхнуть подобно разряду молнии с очень большой силой проявления. Поэтому такой аспект отвечает за любовь с первого взгляда. Особенность аспекта в том, что он не длится долго. Чувства, вспыхнувшие под его влиянием, быстро выгорают, поскольку долго не выдерживают сильного накала страстей из-за того, что энергия любви иссякает подобно электрической батарейки. Также могут быть удачные стечения обстоятельств, приятные сюрпризы, выигрыши в лотерею и подарки. Данный аспект несет в себе неожиданную радость.

5 марта Меркурий соединяется с Юпитером. Обе планеты имеют отношение к вопросам познания и мышления. Под влиянием этого аспекта усиливается любознательность, стремление к знаниям, к изучению наук. Укрепляется память – человек под таким аспектом способен за короткое время запомнить большой объем информации. Прекрасное время для изучения иностранных языков. Также складываются благоприятные предпосылки для расширения контактов и поездок, путешествий. Это хорошее время для публикации статей, популяризации знаний и публичных выступлений. Ораторское искусство также проходит под влиянием этого аспекта. Хорошо проводить рекламные мероприятия

Овен ‌‌

У Овнов в первой половине недели прекрасное время для принятия финансовых решений и наведения порядка в делах. Вы будете наделены практической хваткой и трезвым расчетом, когда лишние эмоции никак не мешают вам принимать правильные решения. Четкий подход к финансовому планированию позволит улучшить ситуацию и расходовать деньги более рационально. Во второй половине недели активизируются дружеские контакты. В поле вашего зрения могут всплыть даже те друзья, с которыми вы давно не общались. Возможно, вас пригласят на дружескую вечеринку или вы сами решите такую вечеринку организовать. Усиливается ваша потребность в общении с людьми, которые придерживаются таких же взглядов, как и вы. Если вы занимаете активную общественно-политическую позицию, то на этих днях вам могут предложить вступить в соответствующую партию или общественное движение. В целом это веселое и оптимистичное время, наполненное массой приятных впечатлений.

Телец

У Тельцов первая половина недели будет весьма продуктивной для саморазвития. Настало время позаботиться не только о других людях, но и о самих себе. Чувство здорового эгоизма, когда вы в первый приоритет ставите свои личные интересы – это то, на чем звезды советуют вам сосредоточиться. Сейчас исключительно удачный момент для начала прохождения специальных обучающих курсов, направленных на развитие в себе интеллекта, усиления памяти. Прислушивайтесь к мнению знакомых и старых верных друзей – они подскажут, что вам лучше доработать, скорректировать и изменить в себе. Вторая половина недели благоприятствует повышению социального и профессионального статуса. Вы станете более заметными личностями, на вас будут обращать больше внимания окружающие. В каком-то смысле можно сказать, что вы в чем-то можете стать знаменитыми. Возможно, вам удастся занять призовое место в творческом конкурсе или в кастинге на занятие престижной должности. Ваши полномочия могут быть расширены, и вам придется принимать ответственность перед новыми обязанностями.

Близнецы

У Близнецов первая половина недели складывается благоприятно для спокойного сосредоточенного времяпрепровождения. Чем больше времени вы будете пребывать в уединении, тем скорее у вас наступит прояснение сознания, и тем скорее вы обретете душевное равновесие. Уединение на этой неделе будет действовать на вас как лечебная психотерапия. Используйте это время для изучения духовных практик типа йоги, цигуна, дао, чтения мантр или обращения к высшим силам через молитву. Как только вы это обретете, так и внешний мир станет вокруг вас намного гармоничнее. Во второй половине недели ваша интеллектуальная активность будет бить рекорды, что позволит вам ускоренным темпом изучать большие объемы учебного материала. Студентам рекомендуется максимально серьезно отнестись к учебе. Тот задел знаний и понимания учебного материала в другое время и при других обстоятельствах будет крайне непросто сделать. Пользуйтесь моментом, пока ваш интеллект способен впитывать в себя знания как губка.

Рак ‌‌

У Раков первая половина недели благоприятствует для составления стратегии поведения на длительный период. Ваши планы, которые вы себе поставите в эти дни, будут иметь все основания для того, чтобы быть исполненными. Многие идеи и решения будут приходить к вам интуитивно и они окажутся удивительно верными и прозорливыми. Обязательно фиксируйте, записывайте все то, что сумеете спрогнозировать сейчас и в дальнейшем сверяйте свои действия с этими планами, которые могут стать вашим руководством к действию. Во второй половине недели усиливается инстинктивная потребность в острых ощущениях и риске. Вашему организму требуется вброс адреналина в кровь, чтобы вновь почувствовать вкус к жизни. Поэтому вы будете подсознательно искать себе острые впечатления. Это хорошее время для участия в спортивных соревнованиях с элементами силовой борьбы. Это время альпинистов, спасателей, дайверов и разного рода любителей экстремальных видов отдыха.

Лев ‌‌

Львы в первой половине недели смогут прекрасно сориентироваться во внешних обстоятельствах и принять взвешенные решения. Прежде всего это может проявиться в вашей деловой активности. Наличие цели – достаточное условие для осмысленного рационального поведения, направленного на достижение поставленной задачи. Поэтому наиболее преуспеют только те из вас, кто отлично представляет себе, что хочет получить и к чему стремится. Ваше поведение может стать очень рациональным в вопросах, связанных с отстаиванием своих интересов и места под солнцем. Вы сможете железной логикой своих поступков методично добиваться желаемого результата. Вторая половина недели благоприятствует партнерским отношениям. Ваш партнер или партнерша проявит готовность брать на себя ответственность и решать вопросы. Кроме того, оптимизм и уверенности в себе партнера будет и вас наполнять энергией. Успешно проходят любые публичные мероприятия. Также в эти дни хорошо сдавать экзамены, выступать со сцены, участвовать в конкурсах и соревнованиях.

Дева ‌‌

У Дев первая половина недели благоприятствует урегулированию отношений с партнерами и друзьями. В результате своей разумной позиции вы сможете укрепить свои контакты. Возможно, вы даже сможете объединить усилия партнеров и друзей вокруг некоего общего дела, общего проекта, в котором все стороны окажутся равно заинтересованными. Ваши супружеские отношения будут ровными, стабильными и надежными, хотя и немного прохладными. Рассудочность в поведении будет двигать не только вашим поведением, поэтому вы сможете спокойно договориться обо всем. Во второй половине недели может произойти усиление энергетики в вашем организме. Это позволит вам успешно справляться с большими объемами работы и не чувствовать физической усталости. Звезды советуют приобрести абонемент на фитнес и начать регулярно посещать тренажерные залы, бассейн, сауну и пользоваться всеми предоставляемыми там услугами ради укрепления своего здоровья. Многие болезни могут перейти в стадию рецессии.

Весы ‌‌

Первая половина недели пройдет у Весов в конструктивной работе. Вы сможете пройти путь изменений и трансформаций, в результате чего сможете подняться на качественно более высокий профессиональный уровень. Это именно то магистральное направление, где ваши усилия могут оказаться наиболее успешно реализованными. Поэтому звезды советуют вам временно сосредоточиться на своей работе. Будьте готовы к переменам. Во второй половине недели усиливается потребность в творческом самовыражении. Возможно, вы почувствуете это, если чем-то всерьез увлечетесь. А увлечения у вас могут быть самые разные, в зависимости от личных предпочтений. Любители компьютерных игр могут чуть ли не сутками зависать у мониторов игр. Многие из вас захотят заняться каким-то из видов искусства, либо станут ходить на тренировки в спортивную группу. Но большинство не сможет обойтись без любви и романтики. Если вы уже были влюблены, то ваши чувства достигнут невероятного расцвета.

Скорпион

У Скорпионов первая половина недели складывается исключительно удачно для укрепления партнерских отношений. Это касается как супружеских отношений, так и делового партнерства. В браке ваши отношения могут строиться на рациональной разумной основе. Особенных эмоций и страстей не ждите, и подходите к отношениям с точки зрения холодного трезвого расчета. Сейчас такой подход будет более надежным и оправданным с точки зрения укрепления вашего супружеского союза. В деловом партнерстве вам будет еще проще договариваться. Вторая половина недели благоприятна с точки зрения счастья и процветания в семейной жизни. Возможно, на этой неделе в вашей семье произойдет какое-то значимое событие. Это может быть связано с каким-то семейным праздником, торжеством, юбилеем, приездом в гости родственников. Также в эти дни вы можете расширить свое недвижимое имущество. Так или иначе, но может быть какой-то повод, благодаря которому ваша семейная жизнь будет переживать оживление, подъем.

Стрелец

В первой половине недели стремление Стрельцов к порядку может стать весьма эффективным за счет методичности и трезвого расчета в своих поступках. Окружающее пространство должно быть хорошо организованным, структурированным и упорядоченным. И вот над этим вы можете тщательно и успешно поработать. Предметом окружающего вас пространства может стать ваша квартира или ваше рабочее место. И здесь вы не успокоитесь, пока не доведете все до состояния идеального блеска. Во второй половине недели вы можете оказаться в круговороте интенсивного общения с друзьями, знакомыми, родственниками и соседями. Вдруг все, кто входит в ваш постоянный круг общения, вспомнят о вашем существовании и станут обращаться к вам с самыми разными просьбами. Однако вместе с тем и у вас самих может возникнуть много просьб к людям из вашего окружения. В это дни у вас будет уникальный шанс резко расширить свои деловые связи. Усиливается ваш интеллектуальный потенциал, успешно проходят поездки и учеба.

Козерог

У Козерогов, поддерживающих романтические отношения, в первой половине недели может наступить осознание того, что неплохо бы как-то оформить эти отношения. Речь необязательно может идти о браке, хотя это тоже не исключено. Однако главным смыслом изменений в романтической связи может стать стремление сделать отношения более предсказуемыми и упорядоченными. Кроме любви вы, возможно, захотите разнообразить свою жизнь другими делами и увлечениями. Но для этого требуется время. И взять это время можно, лишь оторвав его от любви. Во второй половине недели вы можете добиться успеха в решении материальных и финансовых вопросов. Ваши доходы могут вырасти не только за счет собственных профессиональных успехов, но и благодаря финансовой поддержке со стороны родственников и партнера. Легко и без каких-либо задержек по времени решаются ваши материальные вопросы. Движимое имущество заметно увеличивается.

Водолей

Первая половина недели у Водолеев складывается благоприятно для выяснения отношений с близкими родственниками и членами семьи. Если за предыдущее время у вас накопилось много вопросов и сложностей во взаимоотношениях с домашними, то самое время попытаться разобраться во всем и расставить точки над «и». Дело в том, что конструктивное обсуждение вопросов возможно лишь при отсутствии сильных эмоций и при спокойном трезвом анализе ситуации. И как раз на такой разумный подход окажетесь способны не только вы, но и члены вашей семьи. Четкое разграничение функций и ролей в семье – вот чего вы можете успешно добиться на этой неделе. Во второй половине недели может повыситься ваша самооценка и уверенность в себе. Это важное личностное качество будет способствовать успехам. Потому что без самоуважения невозможно сколько-либо самостоятельное поведение по реализации своей личности. В эти дни старайтесь прислушиваться к себе и действовать сообразно своему пониманию. Никто лучше вас не сможет принять правильные решения.

Рыбы ‌‌

Рыбы в первой половине недели могут охотно идти на контакты и общаться с очень разными людьми. Выслушивая самые разнообразные мнения и истории, вы черпаете много позитивного для своего личного понимания. Возможно, сейчас у вас период, когда вы не склонны реагировать на мнения других людей и сами решаете, когда и что вам делать. Однако подспудно эти мнения все равно оказывают влияние на ваше поведение. И сейчас вы будете получать исключительно полезные для себя сведения. Успешно проходят поездки и учеба. Во второй половине недели может наступить некоторая усталость от обилия контактов, и вы будете склонны вести тихий и уединенный образ жизни. Постарайтесь использовать эти дни для самосовершенствования. Лучше всего сосредоточить усилия на том, как с помощью духовных практик научиться контролировать своё внутреннее состояние. Чем меньше вокруг вас будет внешнего шума и суеты, тем скорее вы сумеете обрести душевное равновесие.