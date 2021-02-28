Большая душевная близость — любовный гороскоп на 1-7 марта

Всю неделю Венера в знаке Рыб. Это ее положение символизирует романтику, бескорыстие, растворение любящих людей друг в друге, большую душевную близость.

В негативном варианте Венера в Рыбах означает иллюзии в любви, додумывание за партнера, созависимость. В понедельник и вторник убывающая Луна в Весах настроит всех на миролюбивый лад. Идеальным вариантом, как провести время, будет казаться свидание с любимым человеком. В эти дни нельзя выяснять отношения и ругаться. В среду секстиль Венеры с Ураном освежит отношения. Он принесет в них что-то неожиданное и приятное: незапланированное свидание, новое знакомство. Партнер может повести себя не так, как вы от него ожидали, в лучшую сторону. В четверг Марс войдет в Близнецы. Мужчины станут легче на подъем и более склонны к флирту. В пятницу и субботу Луна в Стрельце зарядит вас оптимизмом, однако может сделать слишком легковерными. Для серьезных решений в любви больше подойдет воскресенье, когда Луна будет в здравомыслящем знаке Козерога.

Овен ‌‌

Для влюбленных Овнов эта неделя ознаменуется явными или скрытыми препятствиями. Это может быть сомнение, пауза, разлука. Не исключено, что любимый человек на время исчезнет из поля зрения и заставит Овна метаться в его поисках, или Овну будет трудно проникнуть в его мысли. Стоит набраться терпения.

Телец

На этой неделе влюбленные Тельцы живут в фантазиях и рискуют не заметить, как партнер сменил тактику. Отношения многих Тельцов будут по-прежнему далеки от идиллии, может сместиться лишь «точка разлада». Неплохие дни для гармонизации союза - 3 и 7 марта, если партнер на вашей эмоциональной волне.

Близнецы

Вторая половина этой недели заставит влюбленных Близнецов сменить образ действий. Чтобы он дал плоды, важно выстроить продуманный план и строго его придерживаться, маневрируя лишь по необходимости: тише едешь - дальше будешь. Суета и погоня за быстрым эффектом - путь к цепи недоразумений и осечек.

Рак ‌‌

Влюбленные Раки на этой неделе живут мечтой, игнорируя реальность, а в ней тем временем происходит немало интересного (в основном, у них за спиной). Любимый человек для них - идеал или фантазия. Лучшие дни для свиданий - 3-4 марта, но есть ограничение: вам не стоит откровенничать на интимные темы.

Лев ‌‌

Львам на этой неделе захочется сменить образ действий в отношениях (возможно, под влиянием друзей). Звезды напоминают, что сейчас даже самые надежные шаблоны у вас работают плохо, таков уж момент времени. Дают сбой и светские, и колдовские чары. Но вы можете вдохновиться чужим примером на будущее.

Дева ‌‌

На этой неделе любимый человек все сильнее интригует Дев. Даже находясь постоянно рядом, он или она будет оставаться для них прекрасной манящей загадкой. Есть и другие перемены: ситуация становится менее благополучной, с четверга желательно удвоить бдительность. Уверенности придаст воскресенье.

Весы ‌‌

Атмосфера этой недели на руку тем Весам, которые хотят побыть в одиночестве или создать в своем романе интригу. В этом им помогут сами обстоятельства: если что, на них всегда можно будет сослаться без ущерба для отношений. Весы, на всех парах рвущиеся вперед, столкнутся с досадной заминкой.

Скорпион

Эту неделю влюбленные Скорпионы проведут под влиянием ностальгических настроений. Перед их мысленным взором может постоянно маячить образ бывшей пассии: он будет мерещиться им даже в новом объекте симпатий, ничуть на него не похожем. Их линия поведения в отношениях претерпит некоторые изменения.

Стрелец

У влюбленных Стрельцов неделя «глубоководного погружения» - в иллюзии, мечты, сентиментальное прошлое. Некоторые Стрельцы выберут одиночество или виртуальный мир, населенный фантазиями. Не обойтись без подобия акваланга: ныряя без защит и страховок, есть риск однажды не вынырнуть на поверхность.

Козерог

На этой неделе влюбленные Козероги чувствительны и многое простят партнеру за душевность (особенно, если к ней прилагается секс). Одинокие Козероги могут встретить любовь в близком окружении. В воскресенье не вредна минута-другая юмора, постоянные нежности или предсказуемые тайны могут наскучить.

Водолей

На этой неделе Водолеям стоит проявить любовную активность 1, 2, 5 и 6 марта. Не все Водолеи будут сильны в эти дни в эмоциональных нюансах, зато им не будет равных в умении захватить внимание собеседника интересным разговором. Не теряйте времени, если ищете интеллектуального партнера-иностранца.

Рыбы ‌‌

На этой неделе Рыбы очень нуждаются в любви или хотя бы ее иллюзии. Звезды не советуют для важных встреч 1-2 и 5-6 марта. Обратите внимание на дни 3-4 марта: в это время много эмоций, но вы ходите по тонкому льду в общении. Неплохой вариант - воскресенье, если вас не пугает рационализация чувств.