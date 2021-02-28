Не лучшее время для денег — финансовый гороскоп на 1-7 марта

Венера в Рыбах — не лучшее время для денег. Духовные ценности сейчас должны стоять выше материальных.

Часть денег будет расходиться на благотворительность. Люди могут не совсем хорошо понимать практическую цель того, что они делают. Финансовые операции будут сопровождаться страхами, фантазиями, плохим пониманием ситуации. Однако для заработка и деловых вопросов неделя хороша. Поэтому имеет смысл активно заниматься делами, но пока не затрагивать глубоко их финансовую сторону. Так, в первой половине недели Марс в Тельце создаст хорошие условия для упорной работы над практическими задачами. А во второй половине недели он же в Близнецах будет помогать переговорам и коммерции. В пятницу соединение Меркурия с Юпитером удачно для торговли, обмена, коммерции, заказа товаров по почте и подачи объявлений. Оживятся деловые контакты, вовремя подвернется нужный человек или полезная информация. Можно расширять круг общения, в том числе в деловой сфере — выходить на международные контакты, знакомиться с полезными людьми.

Финансовый гороскоп на неделю 1-7 марта 2021 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы

Овен ‌‌

Овны в первой половине недели будут удачливы в деньгах. Во многом это может быть связано с поступлением выгодных заказов, на выполнение которых вы будете тратить времени меньше, чем обычно бывает. Рекомендуется прилагать усилия для совершенствования в профессиональном мастерстве. Также старайтесь активнее использовать имеющуюся в вашем распоряжении технику и механизмы. Это позволит повысить производительность труда. Кроме доходов от основной работы, могут вырасти доходы от дополнительной подработки. Это касается работы на полставки, по совместительству, а также удаленной работе на фрилансе. Вторая половина недели благоприятствует маркетинговым исследованиям и проектно-конструкторским разработкам в составе группы единомышленников. Старайтесь действовать с прицелом на будущее, на получение результата в перспективе. Возможна выплата денежной премии работодателем.

Телец

Тельцы в первой половине недели будут весьма изобретательными и настроенными на творческий стиль работы. Ваши инициативы на ускоренный темп работы с использованием технических новшеств могут оказаться вполне оправданными. Например, если вы работаете за компьютером и используете специальное программное обеспечение, то более глубокое освоение функций программы позволит вам намного быстрее и проще выполнять ту работу, на которую вы раньше тратили много времени. Активнее включайтесь в коллективную работу. Ваши креативные идеи могут найти поддержку у единомышленников. Вторая половина недели благоприятствует Тельцам, занимающим руководящие должности. Вы сможете проявить свои организаторские таланты и оптимально выстроить всю работу. Ориентируйте себя на непременное выполнение плановых заданий с обязательным выполнением сроков.

Близнецы

Близнецы в первой половине недели могут добиться хорошего результата при работе методами тайной дипломатии. Чем меньше вы будете говорить о своих намерениях, тем скорее добьетесь нужного результата. Отношения с начальством складываются вполне доверительные. Вам могут давать необычные поручения, что будет подчеркивать особый характер ваших отношений. Если вы занимаете руководящие должности, то ждите поступления ценной информации из конфиденциальных условий – это позволит вам быть в курсе реального положения вещей и принимать осознанные решения. Также в эти дни можно заниматься оформлением причитающихся вам по закону выплат типа субсидий, компенсаций, льгот. Вторая половина недели благоприятствует служебным командировкам и профессиональному обучению. За счет повышения уровня квалификации вы сможете укрепить свою деловую репутацию.

Рак ‌‌

Ракам в первой половине недели рекомендуется больше времени расходовать на обмен мнений и приобретение полезных знаний в своей профессии. Активное взаимодействие с деловыми партнерами и единомышленниками позволит вам повысить свою квалификацию. Вы сможете более осознанно принимать решения и добиваться нужного результата. Успешно идет деловая переписка и обмен мнениями с использованием средств интернета, на специализированных профессиональных форумах. Особенно полезными будут контакты с иностранцами и людьми из других регионов. Удачное время для служебных командировок и работы вахтовым методом. Вторая половина недели может быть связана с вовлечением вашей деятельности в финансовые потоки. Возможно, вам придется плотно заниматься вопросами размещения депозитов, оформления кредитов и оплатой процентов по обслуживанию кредитных карт. Бизнесменам может быть одобрено открытие банком кредитной линии.

Лев ‌‌

Исключительно успешно может сложиться первая половина недели для Львов, занимающих руководящие должности и намеренных проводить реформирование. Можно пересматривать график работы сотрудников и делать кадровые перестановки. Успешно идет внедрение технических новшеств, модернизация производственных мощностей. Немаловажной темой может стать оптимизация бюджета, избавление от неэффективных статей расходов. Ориентируйте себя на обновление стиля и методов работы. Также вы не будете нуждаться в финансовых ресурсах – банки могут предоставить кредитные линии на выгодных условиях. Вторая половина недели связана с активизацией делового партнерского сотрудничества. Можно вести переговоры и подписывать взаимовыгодные соглашения о сотрудничестве. Успешно идет работа с клиентами в сфере услуг. Ваши услуги будут пользоваться популярностью у клиентов, которые будут рекомендовать вам другим потенциальным клиентам.

Дева ‌‌

Девам в первой половине недели рекомендуется активнее вступать в деловое партнерское сотрудничество. При ведении переговорного процесса ваши контрагенты будут настроены на поиск компромиссных решений. Поэтому есть шанс придти к взаимовыгодному соглашению. Особенно это вероятно при переговорах о техническом сотрудничестве с иностранцами. Успешно проходят рекламные мероприятия и служебные командировки. Вы сможете повысить свою репутацию, если направите усилия на приобретение профессиональных познаний. Чем выше квалификация, тем выше ваш авторитет. Вторая половина недели может быть связана с увеличением объемов работы в текущих делах. Возможно, вам поручат выполнение крупного проекта или дадут объемное и масштабное задание. Активнее подключайте своих коллег, не стесняйтесь обращаться за помощью и советом в случае производственной необходимости.

Весы ‌‌

В первой половине недели Весы смогут в полной мере проявить свои технические таланты. Удачно поработают мастера сервисных центров по ремонту и обслуживанию бытовой техники и автомобилей. Вы сможете быстро найти скрытые дефекты и устранить их. Изобретатели, рационализаторы и инженеры смогут предложить интересные технические решения, благодаря которым можно будет повысить качество и производительность труда. Хорошо поработают те, кто проходит стажировку или производственную практику в рамках обучения. Вы сможете приобрести много полезных практических навыков. Вторая половина недели благоприятствует представителям творческих профессий. У вас будет много перспективных идей. Можно тестировать новые подходы к работе с целью повышения эффективности. Удачное время для финансовых спекуляций на бирже и закупок оптовых партий товара с целью перепродажи.

Скорпион

Скорпионы в первой половине недели преуспеют в работе в сфере услуг. Старайтесь привнести частичку своей индивидуальности в обслуживание каждого клиента. Возможно, вы сможете предложить новые виды услуг, которые будут пользоваться популярностью у клиентов. Наиболее преуспевают те, кто работает в индустрии моды, отдыха и развлечений. Консультанты сетевого маркетинга смогут успешно провести рекламные мероприятия и увеличить число подписчиков и заказчиков. Вторая половина недели благоприятствует сделкам с недвижимостью и использованию ресурса недвижимой собственности с целью получения дохода. Можно оформлять аренду и субаренду. Ускорится темп работы у строителей, коммунальщиков и работников сельского хозяйства. Офисным служащим удастся улучшить условия труда на рабочем месте.

Стрелец

Первая половина недели складывается у Стрельцов благоприятно для выполнения текущей работы. Обязательно используйте все имеющиеся у вас в распоряжении технические средства. Особенно это касается использования офисной и компьютерной техники. Грамотная работа с программным обеспечением позволит вам намного быстрее и качественнее выполнять работу. Успешно идет работа над составлением отчетной документации. Бизнесменам рекомендуется проводить анализ состояния своего бюджета, чтобы лучше спланировать свои расходы в ближайшей перспективе. Вторая половина недели связана с активными контактами и поездками. Вам удастся существенно расширить и укрепить свои деловые связи. Ускоряется товарно-денежный оборот в торговле. Растут доходы от предоставления транспортных услуг и консультаций.

Козерог

Козероги в первой половине недели преуспевают в деловых контактах и в рекламных мероприятиях. Успешно поработают консультанты сетевого маркетинга. Вы сможете расширить число подписчиков и заказчиков. Активизируется торгово-закупочная деятельность. Растут доходы от предоставления транспортных услуг. Хорошее время для тех, кто по роду профессиональных обязанностей вынужден часто контактировать с большим количеством людей. Укрепятся ваши деловые связи. Вторая половина недели может быть связана с ростом доходов и финансовых поступлений. Возможно, вам вернут долг, который вы уже не надеялись вернуть. Также вырастут доходы на фоне увеличения объема работы. Отдавайте предпочтение умственному труду. Возможно, вы сумеете предложить новые решения, благодаря которым может резко повыситься качество работы и производительность труда.

Водолей

У Водолеев в первой половине недели могут увеличиться доходы от использования ресурса недвижимости. В частности вы можете сдать в аренду или в субаренду имеющийся у вас офис, склад или площадь в торговом павильоне. Повышаются доходы от выполнения ремонтно-строительных работ и коммунальных услуг. Возможно, вы сумеете трудоустроиться в городские службы, занятые благоустройством улиц и проведением необходимых коммуникаций. Вторая половина недели благоприятствует тем, кто привык действовать самостоятельно. В первую очередь это касается индивидуальных предпринимателей и владельцев бизнеса. Никто лучше вас сейчас не знает, что, как и когда следует делать. Поэтому полностью полагайтесь на себя и проявляйте инициативу. Также используйте это время для самосовершенствования – ведь ваш главный ресурс роста, это вы сами.

Рыбы ‌‌

Рыбы в первой половине недели будут ориентированы на расширение деловых контактов. Для этого у вас будет все необходимое, и, в первую очередь личное обаяние, тактичность, внимательность к собеседнику. Благодаря таким личным качествам вы сможете получить поддержку людей, в сотрудничестве с которыми вы лично заинтересованы. При необходимости, используйте свои деловые связи для решения текущих вопросов. Другим позитивным направлением может стать профессионально обучение и в особенности овладение тонкостями программного обеспечения при работе на компьютере. Удачно поработают водители транспортных средств. Вторая половина недели благоприятствует поискам вариантов для дополнительной подработки. Также вы преуспеете при оформлении причитающихся вам выплат типа субсидий, компенсаций, пенсий или налоговых вычетов.