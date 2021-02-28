Держим курс на развитие — финансовый гороскоп на 1 марта

Сегодня стоит ориентироваться не на деньги, а на профессиональные знания.

Овен ‌‌

У Овнов хороший день для урегулирования вопросов, связанных с финансовыми обязательствами, долгами, займами. Можно брать долгосрочный кредит. Также хорошо заниматься урегулированием вопросов, связанных с налогообложением. Отношения с начальством укрепляются, становятся более доверительными. Вместе с тем это не лучшее время для обслуживания клиентов.

Телец

У Тельцов хороший день для служебных командировок. Особенно это справедливо для поездок с целью обмена опытом. Ваш авторитет повысится за счет того, что вы сможете продемонстрировать высокий уровень профессиональных познаний. Успешно пойдет учебный процесс у студентов. Отношения с коллегами могут быть излишне эмоциональными и недостаточно конструктивными.

Близнецы

У Близнецов в целом удачный день для деловой активности. Старайтесь действовать строго по заранее намеченному плану и не отвлекайтесь от стратегического курса. Более всего преуспеют руководящие работники, управленцы. Можно проводить структурные реформы, делать кадровые перестановки. Хорошо заниматься оптимизацией бюджета и сокращать непроизводственные расходы.

Рак ‌‌

У Раков этот день благоприятен с точки зрения укрепления и юридического оформления деловых партнерских отношений. Можно вести переговоры и подписывать итоговые соглашения. Успешно проходят командировки. Учащиеся не будут испытывать трудностей при сдаче экзаменов и написании контрольных. Бизнесменам рекомендуется активнее проводить рекламную компанию по продвижению своих товаров и услуг на рынке.

Лев ‌‌

У Львов благоприятное время для освоения технических средств, совершенствования навыков работы с инструментами, техникой и оборудованием. Преуспевают работники, наделенные талантом к изобретательству и рационализаторству. Хорошо поработают мастера сервисных центров по ремонту бытовой техники и автомобилей. При смене работы хорошо знакомиться с новым трудовым коллективом.

Дева ‌‌

Девам сегодня рекомендуется смелее заявлять окружающим о своих талантах и способностях. Старайтесь быть на виду, действуйте открыто – такой стиль поведения будет наиболее эффективным. Отдавайте предпочтение творческим видам деятельности, не бойтесь экспериментировать. Успешно пойдут дела в сфере услуг, связанной с модой и развлечениями.

Весы ‌‌

Весам рекомендуется сосредоточиться на выполнении текущих вопросов и строго планировать свое рабочее время. Успешно складываются отношения с коллегами. Вам всегда придут не помощь и подскажут в случае необходимости. Старайтесь браться за те дела, которые сегодня сможете довести до завершения. Особенно хорошо поработают коммунальщики и строители.

Скорпион

Это удачный день для Скорпионов, привыкших действовать самостоятельно и творчески подходить к решению стоящих задач. Особенно вы преуспеете в учебе и поиске необходимой информации, а также в контактах и поездках. Окружающие люди придут вам на помощь в случае необходимости. Консультанты сетевого маркетинга смогут заинтересовать новых клиентов и подписчиков.

Стрелец

Стрельцам в этот день звезды советуют браться за те дела, которые оставались незавершенными и откладывались в долгий ящик. Сейчас у вас с этим не будет никаких препятствий. Вырастет доходность от деятельности, связанной с гостиницами, строительством, сделками с недвижимостью. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Козерог

Козероги в этот день смогут значительно расширить и укрепить свои деловые связи. Успешно проходят поездки, встречи, ускоряются обороты в торговле. Учащиеся в вузах и колледжах сумеют быстро заполнить пробелы в знаниях за счет усиления интеллектуальной активности. Также вы сможете эффективно использовать имеющиеся у вас деловые связи, делегировать свои полномочия.

Водолей

Водолеям в этот день звезды благоприятствуют в карьере и в деньгах. Возможно, вы получите выгодный заказ или вас обеспечат хорошо оплачиваемой работой на длительный срок. Можно заниматься поисками работы и проходить процедуру трудоустройства. Не исключено, что вам предложат дополнительную подработку. Расходование денег будет весьма практичным, все суммы будут потрачены на необходимые нужды.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день звезды советуют держать курс на развитие коллективных форм сотрудничества в работе. При самостоятельной инициативе вы сможете хорошо вписаться в трудовой коллектив и реализовать свои планы наилучшим образом. Не пропускайте собрания, совещания, планерки. Хорошо работать на опережение, с прицелом на получение выгоды в перспективе, в будущем.