Опираемся на дипломатию — гороскоп на 1 марта

Сегодня Луна в Весах советует опираться на дипломатию, логику и букву закона.

Ее аспект к Меркурию и Юпитеру повышает красноречие и усиливает любознательность, помогает демонстрировать эрудицию и не ограничиваться скудным набором исходных данных. Хорошо изучать авторитетные мнения, вести переговоры, согласовывать планы, развивать партнерские связи. Удачный день для совещания, обращения в суд, в информационное или посредническое агентство. Плодотворный день для юристов, переговорщиков, переводчиков, программистов, преподавателей, журналистов, редакторов, работников административного аппарата.

Овен

Сегодня Овны заинтересованы в диалоге, партнерстве, дружеском сотрудничестве, урегулировании интересов. Хорошо вести переговоры, обсуждать долговременные совместные планы и перспективные предложения на будущее. В наилучшем положении Овны, уже заключившие с нужными им людьми законные соглашения. В отсутствие договора, вступит в игру «человеческий фактор» и мнимый друг может исчезнуть с радаров.

Телец

Сегодня Тельцам придется четче соблюдать обязанности и договоренности, в том числе, в их формальной части. Звезды советуют строго следовать букве закона, приказу начальства, служебному расписанию, этикету, инструкции, врачебному режиму, рекомендациям юриста или косметолога. День подходит для официальных совещаний, согласования расчетов, оформления документов и обсуждения бюрократических проблем.

Близнецы

Близнецов сегодня выручают их знания, интеллектуальные таланты или общая коммуникабельность. Это хороший момент для учебы, преподавания, переписки, редакторской и переводческой работы, литературного творчества. Нежелательны начинания, подразумевающие публичность и вашу персональную ответственность: для яркого старта вам не хватит сил, либо преждевременная суета даст нежелательный побочный эффект.

Рак

Сегодня звезды предлагают Ракам переговоры или обмен идеями, намекая, что это лучший формат общения. Принять их предложение или остаться жить в мире своих чувств (фантазий), Ракам придется решить самим. День подходит для конструктивного диалога с домочадцами, партнерами, друзьями, коллегами, начальством, с группами и официальными структурами, для уточнения договора о доме, правах или территории.

Лев

Для Львов это информативный день, позволяющий провести переговоры, проанализировать ситуацию и «сложить паззлы». Исчерпывающие или взаимно дополняющие друг друга сведения можно получить из разных источников (в том числе, с отдаленных территорий). Стоит отключить эмоции и подойти к анализу данных беспристрастно, иначе сбивать ориентиры и смазывать картину будут ваши собственные эмоции и иллюзии.

Дева

Сегодня Девам полезно обсудить финансовую или служебную ситуацию, а также связанные с ней партнерские обязательства (особенно, в части оплаты труда и договора об услугах). Самое время подытожить плоды экспериментальных работ, обновлений, исследований, лечебных процедур или рабочих взаимоотношений. Прояснить сомнительные моменты помогут факты, побочные свидетельства или подготовленные документы.

Весы

Сегодня Весы интуитивно выбирают верную линию поведения. Им несложно найти подходящего собеседника, нужный источник знаний или удачные слова для оформления своих мыслей. Они легко разовьют нужный им контакт и удержат свой авторитет. Не станет помехой даже временное вынужденное ограничение (например, по самочувствию). Это хороший день для общения, интеллектуальных работ, литературного творчества.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важно быть информированными, а в разговорах с людьми - дипломатичными и достаточно скромными (а порой и скрытными). Звезды советуют вам держаться этого правила не только в контактах с внешним миром, но и в близком кругу. Дела пойдут удачнее, если согласовывать решения, соблюдать этикет, следовать официальному договору или новым неписаным нормам общения, в том числе, сетевого.

Стрелец

Сегодня звезды опекают Стрельцов в процессе учебы, общения и чисто интеллектуальных занятий. Вы можете рассчитывать на их поддержку, если ваша цель - поддержать контакт, заключить договор, удовлетворить свое любопытство или чужую любознательность, продвинуться в программировании, исследовании. Лучше не вступать в эти сутки в область смутных догадок или в таинственную сферу эмоциональных ощущений.

Козерог

Сегодня многих Козерогов ждет та или иная форма официального общения. Возможно совещание, собеседование, контакт с инстанцией или организацией, диалог с партнером, клиентом, юристом, покупателем, инвестором, работодателем. День подходит для уточнения прав, работы с планами и отчетами, согласования данных, оформления документов, для обсуждения условий договора, гонорара, целевого финансирования.

Водолей

Водолеям не стоит пропускать очередное удачное «окно» для контактов, учебы, литературной и интеллектуальной работы. День удачен для работы с документами, кодами и текстами, для изучения законов, для языковой практики, позволяет поддерживать широкие связи. Он помогает планам, связанным с получением диплома или визы, просветительством, эмиграцией, карьерой в сфере образования, науки, права и айти.

Рыбы

Сегодня Рыбам желательно поставить в приоритет набор информации. Особенно важна правовая часть: не помешает получше изучить новый закон или условие договора, добыть точные сведения о предполагаемом партнере, работодателе, посреднике, покупателе, продавце или заинтересовавшей сетевой группе. Осведомленность возрастет, если поискать данные не только в официальных, но и в альтернативных источниках.