Попридержите коней — любовный гороскоп на 2 марта

Сегодня не самый удачный день признаваться в чувствах и начинать тяжелые разговоры.

Овен ‌‌

Сегодня у Овнов нет формальных оснований не доверять словам партнера, но возможны плохие предчувствия. Многих Овнов может смутить тень прошлого и страх повторения прежнего негативного сценария. Не исключено, что за их спиной партнер в чем-то сомневается или втайне разыгрывает альтернативные карты.

Телец

Сегодня на пути влюбленных Тельцов стоят досадные мелочи - которые, при ближайшем рассмотрении, являются для них спасительной отсрочкой или важным предупреждением. Звезды дают им день на подготовку к разговору с партнером, на попытку оценить собственные возможности или просчитать чужие намерения.

Близнецы

Сегодня лав-стори Близнецов чем-то омрачена. Особо впечатлительные Близнецы могут разувериться в себе или партнере, начать ревновать или что-то подозревать. Звезды советуют им не поддаваться эмоциям, а также намекают, что момент для разговора (поездки, встречи) неудачный и лучше немного выждать.

Рак ‌‌

Сегодня между Раками и их партнерами может вновь «пробежать черная кошка». Взаимной искренности и теплоте способны помешать неизжитые предрассудки, старые обиды и давние подозрения. Звезды рекомендуют отложить знакомство, свидание, дальнейшее сокращение физической или психологической дистанции.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют влюбленным Львам внимательнее выбирать тон, тему и обстановку для общении с партнером. Любой намек на недовольство завтра может превратиться в спор, и не стоит готовить для него почву своими руками. Также, постарайтесь не давать повода для слухов о своей тайной личной жизни.

Дева ‌‌

Сегодня позиции Дев в любви нейтральны - но звезды советуют быть настороже, так как чаши весов в любой момент могут качнуться в неблагоприятную сторону. Не стоит рисковать: даже те сценарии, которые вы привыкли обращать в свою пользу, в сложившейся ситуации могут стать проблемой для вас и партнера.

Весы ‌‌

Сегодня многие Весы не в духе и могут без всякой конкретной причины не ладить со своим партнером (особенно, при тесном контакте). Это не лучший день для старта совместного путешествия, для проживания под одной крышей или поисков общего жилья, для интимного сближения или знакомства с родственниками.

Скорпион

На этот день Скорпионам не стоит планировать свидания, а также любые действия, которые хотя бы отдаленно напоминают романтическую инициативу или авантюру. Досадные нестыковки этих суток усложнят знакомство с нуля, а в постоянных парах могут снизить гармонию на эмоциональном и чувственном уровне.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам звезды советуют остерегаться теней прошлого: в данный период их жизни оно способно основательно подпортить им отношения. Стоит принять меры, чтобы сохранить в паре доверие и гармонию, исключить лишние ссоры. Возможно, для этого придется прервать контакт с некоторыми друзьями.

Козерог

Сегодня обстоятельства против влюбленных Козерогов, поэтому звезды советуют представителям этого знака проявить свойственную им выдержку и не искушать судьбу. Не стоит заводить серьезный разговор и озвучивать подозрения: возможно, уже завтра все прояснится, а отношения будут напрасно подпорчены.

Водолей

День может сделать влюбленных Водолеев подозрительными и заставить их насторожиться, но звезды говорят, что это к лучшему. Гораздо хуже, если вы не видите подвоха: в этом случае, вам еще только предстоит набрать опыт и кое-чему научиться в отношениях с противоположным полом на собственных ошибках.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам не стоит спешить с началом романа, а также активным сближением, откровенностью, ломкой границ и другими радикальными шагами в любви. Если вы хотите отправить партнеру экспресс-послание или срочно узнать его мнение, действуйте утром. Романтическое свидание вам лучше отложить до завтра.