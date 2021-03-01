Защищаемся от негатива улыбкой — гороскоп на 2 марта

19-20 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах защищает гармонию и справедливость, но это ей не всегда удается.

Атмосфера вплоть до ночи останется слегка напряженной, при этом вовсе не обязателен конкретный повод для подозрений, раздражения или вражды. Возможны чисто психологические причины: застарелая обида, профессиональная зависть, неизжитая ревность. Стоит следить, чтобы негативной эмоциональной волной не накрыло хорошие отношения, перспективные догосрочные проекты и значимые договоренности. Не лучший день для нового совместного начинания. Если завтра важный контакт или поездка, не помешают меры предосторожности.

Овен ‌‌

Сегодня звезды советуют Овнам ценить имеющиеся партнерские связи и беречь их от дурных влияний, иначе самый удачный поворот событий оставит неприятное послевкусие. В отношениях работает принцип «доверяй, но проверяй»: опасно автоматически проецировать на нынешние перспективные отношения плохой опыт прошлого - но не помешает убедиться, что партнер честен и не играет в двойные игры у вас за спиной.

Телец

Сегодня Тельцам лучше не увлекаться начинаниями: есть риск попасть в ловушку из-за критичной мелочи. Легко упустить важный нюанс, связанный со здоровьем, работоспособностью, ведением переговоров, финансированием, инструментами, поддержкой, безопасностью. Особого внимания требуют правовые и эстетические детали, тонкости партнерского и служебного общения, медицинские и косметические погрешности.

Близнецы

Для Близнецов день не так уж плох, но впечатлительных представителей знака могут посетить дурные предчувствия. Их способны навеять мелкие неприятности «родом из прошлого». Возможно недоверие в материальных делах, неверие в свой творческий потенциал. У родителей не исключен страх за детей. Отношения может омрачить ревность. Если подозрения обоснованы, есть время заметить недочеты и принять меры.

Рак ‌‌

Сегодня звезды не советуют Ракам увлекаться переговорами, в том числе, семейными и партнерскими. Даже самый продуктивный разговор, не завершенный вовремя, способен приобрести неприятный оттенок: не исключено, что взыграют прошлые страсти, оживут прежние обиды и старые счеты. Желательно избегать неприятных тем и атмосферы, провоцирующей эмоциональный негатив. Это не лучший момент для выбора жилья.

Лев ‌‌

Сегодня звезды не советуют Львам увлекаться переговорами и тесным контактом с аудиторией. Визиты, совещания, выступления лучше перенести на утро. Неудачный день для знакомства, поездки, смены темы общения. Старайтесь не ссориться с близкими и соседями, с теми, кто посвящен в ваши тайны, оказывает вам услуги или сам нуждается в вашей помощи: легкие обиды завтра могут дать повод к очередному спору.

Дева ‌‌

Сегодня звезды рекомендуют Девам отложить новые покупки, сделки, платежные операции и финансовые договоренности. Уже начатые дела и процедуры лучше завершить в первой половине дня. Если между вами и вашим окружением имеются напряженные моменты, вам не стоит их подчеркивать: велика вероятность создать предпосылки для слухов, скандалов и других неприятностей, в том числе, родственных и служебных.

Весы ‌‌

Сегодня Весы могут столкнуться с неприятностями в доме, семье, старом рабочем коллективе. Возможны конфликты с давними врагами и помехи в удовлетворении личных нужд. При отсутствии конкретных событий, вам может мешать общая негативная атмосфера, вредная привычка, ощущение ловушки, угрозы, подвоха. Не лучший день для начинаний и расширения своих прав. Необходимыми делами стоит заниматься с утра.

Скорпион

Скорпионам вплоть до ночи стоит быть внимательнее, чтобы не навредить своим интересам и не создать повод для конфликта. Чтобы свести опасность к минимуму, стоит строго соблюдать правила и законы, не спешить с начинаниями и избегать тесного сотрудничества с другими людьми (за исключением аварийных ситуаций). Нежелательно заключать в этот день договор, давать старт партнерству, назначать свидания.

Стрелец

Сегодня звезды не советуют Стрельцам заводить новых друзей, а также активно развивать приятельские связи, еще не прошедшие испытание временем. Если еще не съеден вместе пресловутый пуд соли, любое облачко недовольства подпортит зарождающуюся дружбу. Невидимые или очевидные обстоятельства способны омрачить атмосферу в вашей группе. Возможно, это будут тени вашего прошлого, например, финансового.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит остерегаться любого негатива в своих отношениях со значимыми людьми и инстанциями. Равно опасны открытые войны и признаки тайного недоброжелательства. Узнав неприятные факты или порочащие сведения, не стоит сразу давать ход полученной информации и своим подозрениям. Нежелательно раздувать старые семейные обиды, правовые и профессиональные споры, конфликты по поводу жилья.

Водолей

Сегодня любой результат для Водолеев чем-то омрачен. Может насторожить пришедшая издалека информация, итог переговоров, исследований, экзамена, судебного заседания. Тайные препятствия могут осложнить путь, дать повод для тревоги при общении с иностранцами или влиятельными людьми, при устройстве на работу или выборе покупки. Перспективы остаются хорошими, но в ближайшие дни нужна осмотрительность.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам отложить начинания, в том числе, не торопиться с началом делового сотрудничества и личных отношений. Если поступили не самые приятные новости, лучше дать себе время их обдумать. Если вам не все ясно или вы огорчены, вам не помешает вспомнить старое доброе правило «утро вечера мудренее»: завтра вы увидите ситуацию в другом свете, а тайное почти наверняка станет явным.