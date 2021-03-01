Денег много не бывает — финансовый гороскоп на 2 марта

Сегодня можно заработать кругленькую сумму. Главное — не упустить момент.

Овен ‌‌

Овнам сегодня могут предложить дополнительную подработку на полставки или по совместительству. Также это хороший день для урегулирования вопросов с представителями налоговой службы. При наличии долгов вы сможете договориться с кредиторами о рассрочке платежей на выгодных условиях. Старайтесь не привлекать к себе внимание, добивайтесь поставленных целей без лишнего шума.

Телец

Тельцы преуспеют в ведении переговоров и в развитии делового партнерства. Возможно, вам придется сыграть роль посредника в решении спорных вопросов, и вы с этой функцией прекрасно справитесь. Можно вести переговоры на многосторонней основе и находить компромиссные варианты. Хорошо пойдут дела у тех, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов.

Близнецы

Близнецам удастся найти баланс между отношениями с коллегами и начальством. Вы сумеете гармонично взаимодействовать с теми и другими и добиваться высоких результатов в работе. Вам поможет нацеленность на практический результат и планомерность в действиях. Руководители могут быть уверены в том, что подчиненные точно и своевременно выполнят их поручения.

Рак ‌‌

Ракам, проходящим обучение в вузах, сегодня удастся преуспеть в освоении нового учебного материала. Используйте этот день для приобретения полезных знаний о своей профессии. Успешно проходит обмен мнениями и опытом по интернету. Преуспевают представители творческих профессий, а также те, кто имеет отношение к связям с заграницей.

Лев ‌‌

У Львов в этот день возрастает физическая сила и выносливость, что позволит в течение длительного времени работать в интенсивном темпе, не чувствуя усталости. Это хороший день для наверстывания упущенного, ликвидации отставания от графика, допущенного за предыдущее время. Ставьте перед собой четкие и понятные задачи и неукоснительно реализуйте все, что было запланировано.

Дева ‌‌

Девы смогут увеличить свою результативность за счет использования ресурсов других людей в своих интересах. Разумеется, такое станет возможным при адекватном обмене услугами и знаниями с людьми. Укрепляются ваши деловые связи, развивается партнерское сотрудничество. При недостатке знаний всегда можно обратиться за помощью к более компетентным людям.

Весы ‌‌

Весы смогут преуспеть в делах, если будут оценивать результаты своей работы в финансовом эквиваленте. Чем больше денег будет заработано, тем, значит, вы эффективнее работали. Удачное время для расходования денег на необходимые нужны – ваши покупки будут отличаться практичностью. Ищите опору в коллегах. Благодаря конструктивному сотрудничеству с ними вы добьетесь более высоких результатов.

Скорпион

Скорпионы творческих профессий в этот день могут почувствовать прилив сил и готовность действовать смело и рискованно. То же самое относится к тем, кто зарабатывает деньги на финансовых спекуляциях и оптовой торговле. Не бойтесь рисковать – сегодня фортуна играет на вашей стороне. Бизнесмены, специализирующиеся на оптовых закупках, смогут провернуть выгодные сделки.

Стрелец

Это хороший день для Стрельцов, работающих дистанционно на дому с использованием возможностей интернета. Это относится к фрилансерам и вэб-мастерам, зарабатывающих деньги на заказах клиентов через удаленный контакт с ними. Удачное время для дополнительной подработки на частных заказах. Также можно заниматься подготовкой документов для получения льгот, компенсаций.

Козерог

Козероги преуспеют в торговой и посреднической деятельности. Вы сможете быстро находить нужную информацию, а также людей, в сотрудничестве с которыми вы заинтересованы. Преуспевают консультанты, водители транспорта, торговцы, преподаватели, работники СМИ. Можно проводить деловые встречи и обсуждать актуальные вопросы о сотрудничестве.

Водолей

Водолеи могут добиться сегодня высоких результатов в работе, если будут действовать последовательно и целенаправленно. Если вы давно ждете повышения в должности, то, возможно, сегодня вам скажут о новом назначении. У бизнесменов это удачный день для принятия финансовых решений о капиталовложениях. Хорошо идут ремонтно-строительные работы.

Рыбы ‌‌

У Рыб этот день складывается удачно с точки зрения личностного развития и повышения уровня профессиональных знаний. Благоприятно идет учеба у студентов вузов. Вы не будете иметь затруднений при сдаче экзаменов, зачетов, аттестационных заданий. Успешно идет обмен опытом. Бизнесменам рекомендуется совершать ознакомительные поездки в другие страны и регионы с целью изучения рынков.