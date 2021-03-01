Приметы на 2 марта: что нельзя делать в этот день

Запрещено ночью смотреть на небо. Если увидеть падающую звезду, вскоре можно получить трагическую весть о смерти кого-то из близких. В этом были уверены наши предки.

Не рекомендуется в этот вторник шить и вязать, а также заниматься ремонтом, даже мелким. Считается, что все созданное или восстановленное скоро придёт в негодность.

Во второй день весны не следует окружать себя слишком яркими запахами — душиться сильным парфюмом или зажигать ароматические свечи. В противном случае может начаться мигрень и даже тошнота.

Не следует 2 марта надевать темные вещи, особенно болотного оттенка, иначе скоро наступит чёрная полоса и зелёная тоска.

Чтобы привлечь удачу, в этот день нужно обратить внимание на розовый и фиолетовый цвета.

Сновидения в эту ночь бывают неприятными и даже кошмарными. Но зацикливаться на них не стоит — это лишь отражение проблем подсознания. Если захочется интерпретировать сон, то необходимо обратиться за помощью к профессионалам. Разгадать самому его глубинный смысл не получится.