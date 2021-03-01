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Астролог назвал худшие дни для автомобилистов

Рамблер2 часа назад
Фото: depositphotos

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 1 по 7 марта.

Понедельник и вторник — удачные дни для автолюбителей, преобладает спокойная оценка ситуации на дороге.

Среда и четверг имеют напряжённый характер. Это хорошее время чинить авто, заменять детали. Во время езды не следует поддаваться эмоциям и провокациям со стороны неадекватных участников движения.

Пятница ещё тянет за собой негативный шлейф, который может выражаться в повышенной вероятности получения штрафов, но в субботу астрологическая погода прояснится, поездки будут по делу, полезными.

Воскресенье тоже имеет устойчиво благоприятный для поездок и для уроков вождения характер.

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