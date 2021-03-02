Действуйте смело и напористо — финансовый гороскоп на 3 марта

Сегодня стоит отстаивать свое мнение и планы — так вы точно добьетесь успеха.

Овен ‌‌

Овнам звезды советуют в этот день воздерживаться от инициатив в делах. Дело в том, что вы будете склонны к неподготовленным спонтанным поступкам с небольшими шансами на успех. Гораздо успешнее пойдут текущие дела у тех, кто работает неофициально или имеет дополнительную подработку. Не рекомендуется вступать в споры с начальством и делать что-либо без согласования.

Телец

У Тельцов удачное время для планирования и сотрудничества с деловыми партнерами. Вы будете гораздо эффективнее, если согласуете свои личные планы с планами партнеров. Быстрыми темпами пойдут переговоры на многосторонней основе. Успешно пойдет работа, связанная с обслуживанием клиентов, подготовкой текстов договоров. Ваши услуги будут пользоваться популярностью у клиентов.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут найти опору в коллегах. Прежде всего, это относится к тем, с кем у вас установились хорошие личные отношения. В случае необходимости отлучиться ненадолго с рабочего места, они вас подменят. Можно делегировать часть своих полномочий коллегам. Со стороны начальства к вам не будет никаких претензий.

Рак ‌‌

Хороший день для Раков, заинтересованных в поисках новой, более интересной и высокооплачиваемой работы. Можно публиковать свое резюме на соответствующих сайтах интернета – перспективных предложений ждать долго не придется. Возможно, вы не успеете справиться со всеми запланированными на сегодня делами. Это не лучшее время для подготовки отчетной документации.

Лев ‌‌

У Львов этот день благоприятен для работы, связанной с финансовыми операциями. Можно открывать банковские счета, размещать депозитные вклады. При необходимости можно подавать заявку в банк на выдачу кредита. Успешно пойдут дела у банковских служащих, бухгалтеров, кассиров и всех тех, кто имеет дело с чужими деньгами.

Дева ‌‌

Девам звезды советуют ориентироваться на мнение деловых партнеров и знакомых при принятии решений. Окружающие люди будут давать вам ценную информацию и остается только самим проанализировать полученные сведения и сделать выбор. Хорошее время для деловых встреч и обмена мнениями. Торговцы почувствуют рост покупательского спроса и сумеют увеличить обороты.

Весы ‌‌

У Весов в этот день дела пойдут удачно, если вы сможете держать под контролем свои эмоции, и не будете отвлекаться на возможные критические замечания других людей – клиентов, оппонентов или коллег. Впрочем, с коллегами у вас могут установиться весьма конструктивные отношения. Вместе с тем пока лучше воздерживаться от важных переговоров и подписания итоговых соглашений.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют в этот день подходить к делам творчески. В каждом деле, каким бы рутинным оно не казалось на первый взгляд, есть место для творчества. можно экспериментировать с целью усовершенствования стиля и методов работы. У офисных служащих в первой половине дня часто может ломаться компьютерная и офисная техника.

Стрелец

Стрельцы сегодня преуспеют в делах, требующих основательности и надежности в работе. Наиболее удачно пойдут дела у строителей, работников складских помещений и агентств по сделкам с недвижимостью. Отдавайте предпочтение той работе, которую вы хорошо знаете и умеете. За новые дела лучше не браться. Также воздержитесь от операций по обмену валюты.

Козерог

Козерогам сегодня рекомендуется максимум внимания уделить вопросам развития и укрепления деловых связей. Здесь наиболее перспективное направление для приложения усилий. Преуспевают работники умственного труда: программисты, журналисты, консультанты. Удачно проходят торговые сделки. Вы сможете добиться ускорения товарно-денежного оборота.

Водолей

Водолеям рекомендуется проявить упорство в достижении поставленных целей. Не отступайте от запланированных на этот день дел, какими бы трудными они вам ни казались. В этом случае внешние обстоятельства будут благоприятствовать вам. Будьте внимательнее при работе с документами. Возможно, вам будут поступать недостоверные сведения и потребуется их перепроверять.

Рыбы ‌‌

Звезды советуют Рыбам не слушать чужих советов и действовать в соответствии со своими личными представлениями и понятиями. Помните, что сегодня ваше мнение о своих делах является самым правильным. Поэтому вас не должны останавливать сомнения – действуйте смело и напористо и все у вас получится. Особенно успешно пойдут дела у индивидуальных предпринимателей.