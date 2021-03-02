Заряжаемся позитивом — гороскоп на 3 марта

20-21 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Скорпионе советуют критичнее воспринимать новости, контролировать негативные мысли и эмоции (особенно, страх перед утратой свободы).

Темы дня могут касаться образования, коллективных ресурсов, налогов, контроля за информацией и доходами. Непросты переговоры: влияние Меркурия и Юпитера провоцирует болтливость, нервозность, придирки и преувеличения. Нейтрализовать лишний пафос или смягчить неприятную суть известий поможет любовь, сочувствие или тайная симпатия. Также, смириться с ситуацией помогут отдельные удачи и находки. Нежелательны поездки. Преждевременны начинания.

Овен ‌‌

День обостряет чутье Овнов на опасность и побуждает действовать на опережение, чтобы «подстелить соломки» и предупредить беду. Не спешите действовать под влиянием страхов или подозрений: можно навредить своему и общему будущему, поднять бурю в стакане воды, обвинить невиновного. Стоит внимательнее разобраться в идейном споре или в сути дружеских слов, поискать тайные выгоды в налоговых новостях.

Телец

Сегодня любой диалог нервирует Тельцов и требует от них нестандартной реакции. Возможны трудные переговоры, плохие вести, санкции, выговоры, должностные и другие ограничения. Важно отойти от недавней воинственности: ситуация изменилась, звезды подсластят вам горькую пилюлю и негативные моменты будут чем-то смягчены. На помощь придет прошлое, счастливый случай, дружба, любовь или тайная симпатия.

Близнецы

Близнецам стоит повременить с начинанием, даже если они уже на низком старте. Помешать быстрому рывку «с места в карьер» могут идейные, бюрократические и другие споры, старые недочеты, проблемы с инструментами, техникой, здоровьем, транспортом, правами, деньгами, документами, сервисом. Возникшие досадные помехи лучше устранить: осечка в начале пути вас необоснованно демотивирует и деморализует.

Рак ‌‌

Сегодня душевной гармонии Раков мешает внешний информационный шум: новости, обилие авторитетных мнений. Чтобы удача не покинула в сфере любви и творчества, им будет достаточно вовремя прекращать дискуссии, доверять своим чувствам и верить в свои идеалы. В сфере материального (финансов, налогов, отчетности, планирования) звезды советуют учесть все мнения, чтобы вовремя увидеть все выгоды и риски.

Лев ‌‌

Споры этого дня заденут Львов за живое. Возможны дискуссии в доме, на родине, вокруг наследства, недвижимости или территориальных прав. Если вы не готовы к дискуссии, лучший выход - молчание, уединение и отстранение. Желательно оберегать свои тайны и не показывать своих слабостей. Хорошо иметь физическое убежище или нишу для «психологической эмиграции»: мир своих фантазий, кино, музыки или веры.

Дева ‌‌

Сегодня Девам стоит лучше готовиться к поездкам и внимательнее работать с данными. День сулит много интересного, но и создает цепь проблем. Возможны опоздания, дорожные проверки, идейные и научные споры, бюрократические препоны, задержки, подозрения, сбои в программах, ошибки в документах. Смягчит ситуацию частичное совпадение вкусов или чья-то тайная симпатия, но этим не стоит злоупотреблять.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют Весам обратить внимание на материальную часть своих дел: возможно, какие-то платежи или финансовые схемы следует взять под особый контроль. Вероятны налоговые новости, дополнительные расходы. Не помешает отредактировать список покупок, уточнив приоритеты. Не стоит забывать о тратах на поправку своего здоровья, а также на нужды детей и питомцев, если таковые у вас имеются.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит контролировать свою речь и манеры. Велик риск поддаться дурной привычке или пойти на поводу у эмоций в неподходящий момент. Возможна многословная нервозная реакция на авторитетные мнения, приказы и новости, на бытовые, профессиональные или социальные ограничения. Давать волю своим чувствам лучше в тихой романтической или интимной обстановке, где все ясно без лишних слов.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит сделать перерыв в переписке (особенно, на личные темы), отложить знакомства и важные встречи. Не помешает ограничить поток информации: настроить спам-фильтр, внести часть адресов в черный список. День подпитывает тайные чувства, но также подогревает сплетни и подчеркивает ваши уязвимости, можно стать жертвой компромата, любовной аферы, мошенников на доверии, мнимых друзей.

Козерог

При мысли о будущем многих Козерогов сегодня могут одолевать мысли формата «да, но ...». Их скепсис усилят новости или известия от друзей. Звезды советуют преодолеть пессимизм: впереди есть хорошие стороны, а вдобавок, не до конца использован ваш прежний потенциал. Наряду с неоднозначными новостями, день принесет вам и приятные эмоции: знаки дружеской или романтической симпатии, скрытые находки.

Водолей

Сегодня Водолеям вредит их искренность и многословие. Любое лишнее слово усилит их уязвимость и может быть обращено против них (в том числе, близкими, друзьями, учениками, читателями, работодателями). Опасно озвучивать планы, распахивать душу. Лучше отложить поездку, переговоры, официальную благотворительность, публикацию важных данных, устройство на работу. В покупках и сделках поможет интуиция.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы интуитивно чувствуют суть дела, могут положиться на свои идеалы или ощущения. Формальной логике, официальным версиям, популярным рецептам и авторитетным мнениям друзей в эти сутки доверять опасно: они могут увести вас в сторону, заставив поступить вопреки вашей природе и потребностям. Звезды советуют учитывать всю внешнюю информацию, но судьей сделать собственное тело или сердце.