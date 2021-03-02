Доверяйте своим ощущениям — любовный гороскоп на 3 марта

Сегодня стоит меньше слушать других и больше — свои ощущения.

Овен ‌‌

Сегодня влюбленные Овны чувствительны к чужим словам и к интимным мелочам, могут многое истолковать превратно. Их легко спровоцировать на спор, сомнение, ревность. Им нужен чуткий партнер, видящий их сокровенные нужды и тайные страхи. Наиболее опасен партнер, исподтишка пользующийся их слабостями.

Телец

Сегодня Тельцы склонны нервничать в ответ на речи партнера и по привычке «выставлять рога вперед»: защищаться или нападать. Но расклад сил изменился и нет причин вновь возмущать силовые поля отношений. Наоборот, в ваших силах смягчить спор, подключив к делу эмоциональную и чувственную гармонию.

Близнецы

Сегодня влюбленным Близнецам не стоит искать истину - ни самим, ни вместе с партнером. В сложившейся ситуации не до логики и софистики, придется больше опираться на интуицию и доверять ощущениям. Не спешите менять тактику своих любовных маневров: даже на верном пути у вас будут досадные помехи.

Рак ‌‌

Сегодня секрет любовной гармонии для Раков - вовремя прекращать споры и чаще слушать свое сердце. Там, где не удалось поладить на словах, выручит согласие на уровне эмоций и тонких ощущений. Нужна правильная «дозировка» откровенности в любовных письмах, особенно, приватного интимного содержания.

Лев ‌‌

Сегодня Львам не убедить партнера: его авторитет сильнее, а принципы тверже. Бесхребетных или уязвимых Львов, не готовых к неравному спору, выручит загадочность. Не бойтесь остаться за кулисами или внезапно прервать диалог: ваше отсутствие заинтригует пассию больше, чем ваши предсказуемые ответы.

Дева ‌‌

Сегодня Девам не стоит делать далеко идущих выводов из спора с партнером. Чужая душа - потемки и на истинный мотив другого человека намекнет скорее невербальная часть поведения (например, взгляд). Если вам выразили неявную симпатию впервые, не обольщайтесь сразу: возможно, это путь к неприятностям.

Весы ‌‌

Сегодня звезды не советуют Весам выбирать подарки для любимых: велик риск столкнуться с сюрпризом или сделать ошибку. Если уж хочется вложиться в свой роман материально, тратьтесь на собственные нужды - например, на напитки, стимулирующие вашу чувственность, или на красивые интимные аксессуары.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам следует помнить, что сегодня фонтан красноречия не в их пользу. Звезды намекают, что истинные чувства немногословны, а если вас что-то возмущает, то любимый человек не причина ваших проблем. Вместо ниши для сброса негатива, сделайте любовь островком тишины, тайны и гармонии.

Стрелец

Стрельцов звезды предупреждают о подводных рифах любовных интриг и тайной переписки. Чем интимнее и таинственнее история, тем больше она сулит проблем. Вредна тяга к «запретному плоду», а также лишняя болтливость, не все нюансы чувств и личного прошлого поддаются формализации и подлежат обсуждению.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам доверять лишь своему сердцу и ничего не усложнять. Не слушайте чужие авторитетные мнения, разве что ради интереса. Если вы последуете этому совету, день оставит у вас приятные впечатления. Вы можете получить оригинальный знак внимания или тайный привет из прошлого.

Водолей

Водолеям сегодня стоит помнить, что чувства требуют деликатности, а дела любви делаются молча. Если вы дорожите своими отношениями, вам лучше оберегать их от посторонних ушей и глаз. Не стоит стремиться к публичности, хвастаться любовной победой, афишировать свои подарки и другие красивые жесты.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы могут доверять своим чувствам и идти на свидание, устроенное по их личному вкусу. Мнительным Рыбам важно отсеять лишнюю информацию и непрошеные советы, меньше верить популярным рецептам любви и больше - своим ощущениям. Нужна внимательность при знакомстве и переписке с иностранцами.