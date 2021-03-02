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Три знака зодиака, которые разбогатеют в марте

Говорит Уфа7 часов назад
Фото: Говорит Уфа

Март окажется благополучным месяцем в денежном плане для всех знаков зодиака. Но некоторых ждет особый успех.

Близнецы

Согласно прогнозам астрологов, в марте повезет Близнецам. Если они смогут правильно распределить свои доходы, то могут ожидать равномерного роста капитала. Близнецам следует быть внимательнее , чтобы не попасться на уловки мошенников. Они могут положить глаз на деньги Близнецов.

Весы

Финансовая удача в марте улыбнется и Весам. В этот период астрологи рекомендуют им сосредоточиться на своей личной жизни, так как денежное благополучие будет сопровождаться романтическими отношениями.

Рыбы

Жизнь Рыб в марте обещает быть насыщенной, но не исключены и неприятные моменты. Увеличить накопления поможет смена места работы, этому решению будут способствовать отношения с любимым человеком. Рыбам в марте предвещают насыщенную жизнь, однако возможны неприятности. Нарастить капитал поможет смена работы. Как и в случае с Весами, немаловажную роль в этом сыграют отношения.

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