Астролог назвала правила уборки дома по древним обычаям

Астролог посоветовала не игнорировать лунные циклы.

Активные действия и крупные покупки лучше всего совершать на растущую Луну, так как в этот период времени все преумножается. Избавляться от лишнего и наводить чистоту нужно на убывающую Луну, чтобы вместе с ней уходил и негатив. Важные домашние дела не рекомендуется проводить в полнолуние и новолуние. Энергии этих дней лучше направить на духовные практики. Избегать уборки нужно в затмение, по четвергам и воскресеньям.

Понедельник

Заниматься уборкой лучше всего в первый день недели, поскольку он обладает женской энергией. Можно и нужно стирать, особенно белое и постельное белье. Мыть полы, окна лучше с добавлением в воду небольшого количества молока. Очень хорошо в этот день закупать продукты, так как они от энергии дня будут меньше портиться, а также приобретать любую технику. Она будет дольше служить. В понедельник рекомендуется употреблять вареную пищу и готовить блюда с молоком.

Вторник

Во вторник нужно проводить активную уборку, тщательно вычищать все углы в доме, стирать рабочую одежду, разбирать шкафы и делать работу, связанную с силовыми и активными действиями, например, копать землю. Рекомендуется зажигать в доме свечи, особенно красного цвета, для очищения от негативной энергетики дома.

Среда

В среду очень хорошо навести порядок в бумажной работе, счетах, канцелярских товарах и компьютере. Можно разобраться в технике и проводах. Бизнесменам желательно навести порядок в делах и на своем рабочем месте. В этот день лучше стирать цветное детское или мужское белье. Это вольный день, и каких-либо ограничений по рекомендациям нет.

Четверг

В этот день нельзя ничего ни мыть, ни стирать. Его рекомендуется посвятить духовным практикам и различным постам. Исключением является наведение порядка на домашнем алтаре или в духовной библиотеке.

Пятница

Последний рабочий день недели является вольным. Рекомендуется мыть полы, посуду, стирать, разбирать одежду, шкафы, разбирать косметику, убираться в ванной комнате. Особое внимание нужно уделить порядку на кухне. В пятницу также следует отдыхать и развлекаться.

Суббота

Этот день можно поделить на две части: с одной стороны, он является покровителем какой-либо грязной работы, а с другой — днем духовности и отрешенности. Поэтому людям рекомендуется поститься и молиться, а также выполнять любую грязную работу, такую как мытье туалетов. Можно стирать рабочую одежду с добавлением лавандового масла. Рекомендуется стирать темные вещи, носки, коврики, половики и все, что связано с полами. В этот день можно заниматься сельским хозяйством, проводить работы на земле, таскать камни и делать всю тяжелую работу.

Воскресенье

В конце недели лучше всего готовить разную выпечку, собираться за семейным столом и кормить всех, особенно мужчин — мужей, отцов, братьев, пищей из пшеницы. В этот день лучше всего посещать торжественные мероприятия, например, крещение или свадьбу. Очень полезно слушать духовную музыку для повышения энергетических вибраций в доме, так как все это будет приближать к счастью и гармонии. Не следует в этот день мыть полы и заниматься стиркой.