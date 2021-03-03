Астролог рассказал, чем нужно заниматься каждый день

Астролог Александр Панфилов говорит, что каждым днем недели управляет своя планета.

По его мнению, зная все особенности, мы сможем успешно планировать свой рабочий график.

Астролог отметил, что понедельником управляет Луна, поэтому многие люди в этот день психологически неустойчивы.

Во вторник, по словам Александра, нужно быть более решительными и продуктивными. Звезды говорят, что это самый лучший день для начала рабочей недели.

Кстати, по прогнозу самый работоспособный день — среда. Чем больше активностей в среду происходит, чем больше звонков, поездок и переговоров, тем лучше.

Как отметил астролог, четверг благоприятен для проведения любых финансовых дел и операций, а пятница — день женщин — дамам рекомендуют ходить по магазинам и к косметологу.

В субботу, по мнению Александра Панфилова, лучше побыть в тишине, спокойствии, слушать молитвы и медитации, а в воскресенье — отдыхать с семьей.