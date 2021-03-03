Иллюзия гармонии — любовный гороскоп на 4 марта

Сегодня будет слишком сложно балансировать и держать эмоции в узде.

Овен ‌‌

Влюбленные Овны сегодня эмоциональны и пассивны. Помимо собственных глубоко интимных чувств, их преследуют мыслеобразы, спровоцированные вчерашними впечатлениями или навязанные недавними новостями. Если вас что-то смущает при построении любовных планов на завтра, верьте чутью: ловушка существует.

Телец

Сегодня любовь делает Тельцов эмоциональными, понимающими и внутренне пластичными. Вопреки своей репутации твердолобых негибких упрямцев, они способны понять самые экзотические желания своего партнера, подстроиться под его привычки и разделить его тайные фантазии. Также, они способны забыть ссору.

Близнецы

Влюбленные Близнецы вплоть до ночи останутся под властью обстоятельств, из-за чего могут пасть духом и разувериться в своих силах. Звезды подсказывают, что при таком старте вам вряд ли стоит рассчитывать на успех, и советуют отложить важные мероприятия, каким-либо образом связанные с личной жизнью.

Рак ‌‌

Сегодня влюбленные Раки купаются в своих фантазиях и приятных эмоциях. Раки, испытывающие трудности в любви, вплоть до ночи будут жить воспоминанием или надеждой. Многие Раки охотно закроют глаза на то, что их обычно настораживает или раздражает. Свидание пройдет в интимной романтичной атмосфере.

Лев ‌‌

Сегодня Львы склонны впадать в эмоциональный транс и чувственную нирвану (особенно, на фоне музыки или легкого допинга). Если они не могут разделить эмоции с партнером, то будут утопать в фантазиях, воспоминаниях или мечтах о лучших временах. В случае любовных страданий, это неплохая «анестезия».

Дева ‌‌

Сегодня под влиянием любви Девы способны изменить своей материалистичной природе и рациональному мышлению. Многие Девы не только разделят разумные идеи партнера, но и с сочувствием отнесутся к его (ее) мистическому увлечению, пойдут на поводу у чужих музыкальных вкусов или эротических фантазий.

Весы ‌‌

Сегодня истинные возможности Весов в любви остаются неиспользованными, их основной потенциал пока скрыт. Возможно, им даже придется временно уступить пальму первенства сопернику (сопернице): пусть порадуется, это ненадолго. Если вы хотите влиять на события, звезды советуют делать это «из-за кулис».

Скорпион

У влюбленных Скорпионов есть все, чтобы провести эти сутки в атмосфере покоя, любви, тишины, гармонии и доверия. Звезды советуют воспользоваться моментом: это не только ваш шанс провести еще один приятный день в обществе любимого человека, но и возможность исцелить душу после недавних волнений.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы внутренне уязвимы, их пассии могут играть на их тонких переживаниях и тайных воспоминаниях. В руках близкого человека Стрельцы способны стать мягким воском и безропотно выполнять все его прихоти. Стоит найти свой предел мягкости и уступчивости, дабы не «потерять лицо».

Козерог

Сегодня любовные успехи Козерогов целиком зависят от настроения. Позитивный эмоциональный фон способен сотворить с представителями этого знака настоящее чудо, сделав их неотразимыми для потенциальных и действующих партнеров. Впрочем, и негативный настрой способен на то же, но со знаком «минус».

Водолей

Сегодня Водолеи только выиграют, если не станут трубить о своих чувствах и любовных планах всему миру. Нетерпение в делах сердечных в эти сутки является скорее недостатком, чем достоинством, и ведет к просчетам в долгосрочной перспективе. Любимого человека лучше удивить чуткостью, а не напором.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы остаются в любви идеалистами и гедонистами, из-за чего не видят реальности или не хотят считаться с ней. Комфортный день, если не заглядывать вперед. Даже в проблемных союзах царит иллюзия гармонии, что дополнительно создает «дымовую завесу» и мешает распознать приближение кризиса.