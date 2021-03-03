Экономим на всем — финансовый гороскоп на 4 марта

Сегодня лучше реже заглядывать в кошелек и делать только мелкие покупки.

Овен ‌‌

Овны сегодня будут способны на неожиданные инициативные поступки, которые окажутся успешными. Звезды советуют действовать открыто и изобретательно. Это хорошее время для командировок, учебы, обмена опытом и расширения кругозора. Не следует соглашаться на неофициальную подработку. Также могут быть проблемы с выплатой текущих платежей по кредиту.

Телец

Тельцы любят стабильность и предсказуемость в профессиональной деятельности. Однако сегодня вы можете оказаться в неустойчивой ситуации, когда обстоятельства будут резко меняться. Возможно, придется оперативно реагировать и вносить коррективы в планы. Старайтесь не привлекать к себе внимание. Не ищите обходные пути, если законные действия не приносят нужного результата.

Близнецы

У Близнецов в тот день могут не сложиться отношения с начальством. Без особой профессиональной необходимости лучше не вступать в контакт с начальством. Особенно сложно могут пойти дела у тех, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов или ведет переговоры. Внешние обстоятельства складываются неблагоприятно, и вам будет труднее добиться результата.

Рак ‌‌

Сегодня звезды ждут от Раков добросовестного отношения к своим профессиональным обязанностям. Особенно это относится к соблюдению служебных инструкций и точному выполнению сроков работы. Старайтесь не браться за слишком сложную и трудоемкую работу – вашей квалификации может оказаться недостаточно. Если с начальством у вас были натянутые отношения, то сегодня это положение может улучшиться.

Лев ‌‌

У Львов удачный день для учебы и приобретения профессиональных знаний. Вы сможете легко выполнить контрольные задания и усвоить сложный материал. Можно проходить экзамены по переаттестации. В профессиональной деятельности успех сопутствует тем, кто работает в контакте с иностранцами или находится в командировке. Воздержитесь от рискованных финансовых операций.

Дева ‌‌

Девы могут не успеть завершить запланированные на сегодняшний день дела. Это особенно относится к тем, кто работает не индивидуально, а в составе команды или с напарником. Могут быть нарушены деловые договоренности, и эти отразится на результатах вашего труда. У строителей и коммунальщиков может получиться простой в работе из-за нарушений со стороны подрядчиков.

Весы ‌‌

Весам сегодня рекомендуется больше прислушиваться к тем людям, с которыми вам приходится вступать в деловое взаимодействие. Благодаря подсказкам и советам деловых партнеров вы сможете избежать неприятностей. Старайтесь не допускать нарушений трудовой дисциплины – это может негативно отразиться на вашей профессиональной репутации.

Скорпион

Удачный день для Скорпионов, склонных к техническому творчеству, изобретательству и рационализаторству. Вы сможете придумать и предложить интересные технические решения. Хорошо пойдут дела у всех, кто имеет дело с компьютерной и офисной техникой. Активизируйте усилия по углубленному овладению тонкостей в работе с используемым программным обеспечением.

Стрелец

Стрельцам, плотно завязанным на деловое партнерство, сегодня будет нелегко договариваться с людьми. Это относится как к деловым партнерам, так и к клиентам, покупателям, заказчикам. Старайтесь держать под контролем свои эмоции, даже если что-то вас раздражает. В сфере услуг не забывайте о том, что клиент всегда прав и делайте все возможное, чтобы гасить потенциальные конфликты.

Козерог

Козерогам звезды не советуют назначать на этот день деловые встречи. Любые деловые контакты и переговоры могут пойти по невыгодному для вас сценарию. Сложнее всего придется работникам транспорта и торговли. В отношениях с коллегами также все складывается непросто. Ваша нервная система может испытывать большие перегрузки и будет сложнее себя контролировать.

Водолей

Водолеям звезды советуют более экономно подходить к решению вопросов, касающихся расходования денег. Это не лучшее время для крупных покупок и инвестиций. Обращайте больше внимания на приходящую к вам информацию. Даже случайная информация может оказаться вам полезной. Используйте этот день для расширения и укрепления деловых связей.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день не рекомендуется торопиться проявлять инициативу в делах. Прежде всего, следует поинтересоваться, будут ли ваши инициативы одобрены начальством. Возможно, ваши самостоятельные действия будут приводить к недовольству руководства. Вместе с тем это неплохой день для финансовых поступлений и принятия решений о покупках и инвестициях.