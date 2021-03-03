Акценты Марта: проблемы на пустом месте

Март предстанет очень переменчивым, всеядным, информационно насыщенным месяцем, способным создать проблемы там, где их могло не быть.

Несмотря на отсутствие резких аспектных связей, в течение марта явное превосходство планет в так называемых мутабельных знаках зодиака создаст предпосылки для путаницы, ошибочных оценок, обманчивых ожиданий и в целом слишком мутной атмосферы, в которой легко найдутся свои «камни преткновений».

Однако противоречия месяца будут держаться не на одном форм-факторе мощного влияния двуликого Нептуна в Рыбах – резкая смена энергетики в сторону оживления деловой динамики ожидается с 20 марта вместе с наступлением нового Астрологического года и переходом Солнца и Венеры в огненный знак Овна.

Таким образом по подобию символа знака двух Рыб, плывущих в разные стороны, можно и месяц разделить надвое. Скользким и провокационным периодом метаний и сомнений станет первая половина месяца до 18 марта и более оптимистичной, действенной – третья декада марта. Тем не менее месяц можно считать вдохновенным и плодотворным для людей творческих профессий, особенно занятых в индустрии театра и кино, в музыкально-художественном секторе.

В первой половине марта стоит опасаться вредного влияния широких аспектов Солнца и Венеры с Нептуном, несущих шлейф тотального лукавства и преувеличений, грязной, непроверенной информации и подтасовок, в других случаях – вредных замалчиваний, возможностей вписаться в любую дурную ситуацию. Впрочем, наиболее проблемным в этом плане всё-таки станет неделя с 9 по 16 марта, а особенное внимание потребуется с 10 по13 марта на фоне точного соединения Солнца с Нептуном и ауры новолуния – этот период чреват отравлениями самого разного порядка: от бытовых до химических интоксикаций, высокая опасность исходит от лекарственных препаратов, вирусов и водной стихии. При этом первая неделя, с 1 по 8 марта, включительно на общем плане выглядит вполне стабильно.

Важным акцентом марта станет переход 4 марта (до 23 апреля) Марса в тот же переменчивый знак Близнецов. Воинственная планета в этом знаке будет более предприимчивой в первую очередь в сферах контактов и передачи информации, продвижении торговых связей, перемещений на транспорте, но и более толерантной, суетливой, критичной в речах и действиях. Хорошо хоть в первые две декады месяца Марс не будет контактировать с другими планетами через напряжённые аспекты. Но с 20 марта влияние Марса в этом знаке резко усилится – солдат станет генералом, и вся третья декада марта на фоне аспектов Марса с Сатурном и Меркурием предложит довольно активную, но нервную атмосферу.

Очень важным в социально-событийном плане станет начало третьей декады марта, с 20 по 24 марта, – одновременный переход Солнца и Венеры в первый знак Овна и несколько активных аспектов с участием Марса и Меркурия создадут возможности для проявления воли, кардинальных действий как на личном, так и общественном плане. Скорее всего, запала этих дней хватит до конца месяца – об этом дополнительно позаботится очередная фаза полнолуния 28 марта.

Напряжённые, более конфликтные дни месяца, когда добиваться результатов будет труднее – 2, 3 (до 16:00), 11, 13, 16 (до 14:00), 17 (до 12:00), 19, 21, 23 (с 17:00), 24, 27-28 марта.

Дни позитивных взаимодействий планет – 1, 4 (до 18:00),7-8, 14-15, 16 (с 14:00), 18, 20, 22, 26, 29 марта.

Serg Korablev