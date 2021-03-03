Тени знаков зодиака: ось Телец/Скорпион

Продолжаем говорить о Тени. На очереди ось Телец/Скорпион.

С предыдущими статьями по данной теме можно ознакомиться тут и тут.

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Тельцы тянутся к:

- трансформациям, рискам, адреналину, сексу;

- психологии, эзотерике, анализу и развитию интуиции, понимаю своей души/предназначения и т.п.;

- увеличению физической силы, исследованию возможностей своего тела, развитию сексуальности;

- тому, чтобы не придумывать новое, а совершенствовать то, что уже есть;

- бизнесу, предпринимательству.

Иначе в жизни случаются ситуации кардинальных перемен, когда приходится что-то терять, кризисы, в том числе и денежные (долги, кредиты), столкновения с силовыми структурами, смертью, агрессивными людьми (или в самом человека просыпается злость и жестокость), людьми с низкой социальной ответственностью, шантажем и вымогательством, травмами и операциями, проблемами с половой системой, заболеваниями и инфекциями по этой части;

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Скорпионы тянутся к:

- спокойствию, отдыху и гедонизму, накопительству, справедливости;

- искусству, к развитию каких-либо практичных навыков;

- стабильным и спокойным, равным отношениям;

- женщинам и женственности, развитию в себе женских качеств;

- земле/природе и в целом земным вещам.

Иначе могут возникать проблемы с женщинами и отношениями, предательством, застоями в чем-либо, ленью, потребительством, собственничеством; с щитовидкой, шеей, лишним весом, гормонами.

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Так,

• Зигмунд Фрейд (Телец) активно занимался психологией, психоанализом, психиатрией, уделяя особое внимание сексуальности (темы Скорпиона),

• Австрийский мужчина – Скорпион – примерил на себя женский образ и стал известен миру как исполнительница Кончита Вурст (Телец).

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Через неделю со своей Тенью познакомятся Близнецы и Стрельцы.

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