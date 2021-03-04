Как знаки зодиака добиваются успеха

Каждый из нас стремится к успеху. Но все мы идем к нему разными дорогами.
Сегодня мы решили рассказать тебе, какие пути наиболее характерны для каждого из знаков зодиака. Наслаждайся!
(21 марта — 20 апреля)
Овны умные, но нетерпеливые. Ты ненавидишь ждать. Если гора не идет к тебе, то ты забьешь на гору и поедешь отдыхать на Бали.
(21 апреля — 21 мая)
Ты будешь до последнего идти к успеху. Если устанешь идти, ляжешь и будешь ползти в сторону, которая, по твоему личному мнению, приведет тебя к успеху.
(22 мая — 21 июня)
Тебе добиться успеха мешает только одно: ты не понимаешь, чего хочешь больше – в кино с друзьями или сдать все дедлайны.
(22 июня — 22 июля)
Если ты Рак, то точно знаешь, что, как бы ты ни поступил, во-первых, так надо было, а во-вторых – сойдет и так!
(23 июля — 21 августа)
Целеустремленности тебе не занимать. Ты добиваешься успеха при помощи харизмы… и манипуляций.
(22 августа — 23 сентября)
Ты ураган! Если тебе надо срочно добиться успеха в любом деле – ты не видишь никаких преград. Идешь к цели, сметая все на своем пути.
(24 сентября — 23 октября)
Весы хотели, как лучше, но получилось идеально. Однако нужно еще пару вариантов, чтобы убедиться, что этот лучший!
(24 октября — 22 ноября)
Ты считаешь просто оскорбительным, что единственный способ сделать что-то – это взять и сделать это!
(23 ноября — 22 декабря)
– Я не понимаю, как добиться успеха, вы специалист, вот вам деньги, расскажите, как правильно!
– Вот так правильно!
– Я не согласен!
(23 декабря — 20 января)
Миссия невыполнима. Но я же круче всех, и если очень захочу, то… лучше пойду посмотрю сериальчик!
(21 января — 19 февраля)
Главное, чтобы под твоими постами всегда было 189 коментов. Все остальное суета.
(20 февраля — 20 марта)
Если бы ты прекратил наступать на одни и те же грабли, то уже давно завоевал бы мир.