Как знаки зодиака добиваются успеха

Каждый из нас стремится к успеху. Но все мы идем к нему разными дорогами.

Сегодня мы решили рассказать тебе, какие пути наиболее характерны для каждого из знаков зодиака. Наслаждайся!

(21 марта — 20 апреля)

Овны умные, но нетерпеливые. Ты ненавидишь ждать. Если гора не идет к тебе, то ты забьешь на гору и поедешь отдыхать на Бали.

(21 апреля — 21 мая)

Ты будешь до последнего идти к успеху. Если устанешь идти, ляжешь и будешь ползти в сторону, которая, по твоему личному мнению, приведет тебя к успеху.

(22 мая — 21 июня)

Тебе добиться успеха мешает только одно: ты не понимаешь, чего хочешь больше – в кино с друзьями или сдать все дедлайны.

(22 июня — 22 июля)

Если ты Рак, то точно знаешь, что, как бы ты ни поступил, во-первых, так надо было, а во-вторых – сойдет и так!

(23 июля — 21 августа)

Целеустремленности тебе не занимать. Ты добиваешься успеха при помощи харизмы… и манипуляций.

(22 августа — 23 сентября)

Ты ураган! Если тебе надо срочно добиться успеха в любом деле – ты не видишь никаких преград. Идешь к цели, сметая все на своем пути.

(24 сентября — 23 октября)

Весы хотели, как лучше, но получилось идеально. Однако нужно еще пару вариантов, чтобы убедиться, что этот лучший!

(24 октября — 22 ноября)

Ты считаешь просто оскорбительным, что единственный способ сделать что-то – это взять и сделать это!

(23 ноября — 22 декабря)

– Я не понимаю, как добиться успеха, вы специалист, вот вам деньги, расскажите, как правильно!

– Вот так правильно!

– Я не согласен!

(23 декабря — 20 января)

Миссия невыполнима. Но я же круче всех, и если очень захочу, то… лучше пойду посмотрю сериальчик!

(21 января — 19 февраля)

Главное, чтобы под твоими постами всегда было 189 коментов. Все остальное суета.

(20 февраля — 20 марта)

Если бы ты прекратил наступать на одни и те же грабли, то уже давно завоевал бы мир.