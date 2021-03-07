Строим воздушные замки — любовный гороскоп на 8-14 марта

На этой неделе Венера находится в знаке Рыб.

Это удачный знак для того, чтобы Венера могла проявить свои лучшие качества, связанные с личной жизнью: романтизм, бескорыстие, милосердие, сопереживание, духовность, возвышенные чувства. Это прекрасная неделя для того, чтобы купаться в любви, наслаждаться духовным слиянием с любимым человеком и не думать о приземленных вещах. А вот для важных шагов и планирования будущего она не подходит, потому что людям в личной жизни будет не хватать практичности, и они начнут закрывать глаза даже на очевидные вещи, если те им неудобны. Минусом этого периода станет идеализация любви. Если вам кто-то понравится, вместо того, чтоб узнать человека лучше, вы будете придумывать ему несуществующие достоинства. Начнутся фантазии на тему того, кто в вас влюблен, даже если на самом деле за поведением человека стоит обычная вежливость. Но самой большой проблемой будет созависимость с проблемным партнером, отношения из жалости, интерес к неустроенным, непризнанным, пьющим людям, желание «спасти» их любовью.

Овен ‌‌

На этой неделе Овнам стоит придержать все свои любовные инициативы до воскресенья: оно даст несколько сценариев, на выбор. Даже при наличии общих планов и договоренностей, истинные чувства партнера останутся для многих Овнов загадкой. Им не раз придется действовать вслепую, полагаясь лишь на чутье.

Телец

На этой неделе звезды советуют Тельцам выбирать для свиданий понедельник, пятницу и субботу (стоит помнить, что «понедельник день тяжелый» и настрой может быть не очень удачным для чистой романтики). В течение недели нужно определиться: помечтать еще немного или закрыть виртуальную страницу грез.

Близнецы

На этой неделе для влюбленных Близнецов вступает в силу режим «кто не успел, тот опоздал». Звезды советуют им любой ценой сдерживать свой пыл: преждевременный старт в новом стиле не сулит хорошего - но и запоздалая инициатива, запущенная на остатках старого топлива, будет не намного эффективнее.

Рак ‌‌

На этой неделе Раки остаются в любви идеалистами и не хотят спускаться на землю из своего воздушного замка - а звезды, при помощи людей или обстоятельств, пытаются наставить их на другой путь. Во вторник, среду и воскресенье влюбленным Ракам не помешает прислушаться к новостям и к словам друзей.

Лев ‌‌

На этой неделе звезды советуют Львам держать свои подлинные чувства при себе, а в общении с любимым человеком поддерживать то, что принято называть конструктивным диалогом. Позже Львы убедятся, что это была самая выгодная и дальновидная стратегия - но сейчас велико искушение поддаться эмоциям.

Дева ‌‌

Влюбленным Девам на этой неделе нужен островок логики в мире эмоций. Им не помешает прийти в себя и проанализировать ситуацию отстраненно, чтобы хоть как-то прояснить туман. Если не сделать этого сейчас, то вскоре на место одних иллюзий и игр придут другие - возможно, более опасные и болезненные.

Весы ‌‌

На этой неделе звезды не отнимают Весов свободу в любви, но в воскресенье строго спросят с них за ошибки. Нежелательно свидание в понедельник, а далее риск невелик: Весы допустят мелкий промах, но не стратегический просчет. Их спасут удачные обстоятельства и правильные установки, свои и партнера.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам предстоит ориентироваться в личной жизни на эмоции и чутье, прочие ориентиры могут быть сбиты. Взаимная симпатия и очарование пассии не помешают им иногда сворачивать на другие тропинки (или хотя бы испытывать такое искушение). Лучшие дни для свиданий - пятница и суббота.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе полезно заучить наизусть верные принципы выбора партнера и развития отношений: именно они в ближайшее время застрахуют их от ошибок и поражений (или станут «спасательным кругом»). Для встреч удачнее среда и воскресенье. Любовные иллюзии особенно вредны в пятницу и субботу.

Козерог

Влюбленным Козерогам на этой неделе стоит отменить встречи в понедельник и воскресенье: это дни их собственных ошибок, двойственности в настроении партнера или дурацких шуток судьбы. Козерогам, желающим опровергнуть мнение о себе как о бесчувственных машинах, не стоит пропускать пятницу и субботу.

Водолей

На этой неделе звезды советуют влюбленным Водолеям уточнить свои планы и устроить смотр ресурсам. Эмоции при этом лучше отключить или отдать им лишь скромное право совещательного голоса. Если хотите поддаться чувствам и мечтам, выбирайте пятницу или субботу, но тогда будьте готовы отключить разум.

Рыбы ‌‌

В пятницу и субботу Рыб ждет любовная сказка. Она порадует их вдвойне, если в другие дни они не могут позволить себе искренние чувства. Желательно не отключать полностью мозг и самосознание: на волне переживаний может быть принято важное решение, запущен новый цикл живительных или вредных эмоций.