Женские тайны по знаку зодиака

Женщины – загадочные создания. Что ими движет, заставляя совершать те или иные поступки, порой непонятно не только окружающим, но даже им самим.

А вот астрологи считают, что пролить свет на это может гороскоп – ведь характер напрямую зависит от знака зодиака. Так что же представляют из себя женщины, родившиеся под разными созвездиями?

Сильная и независимая, она обожает, когда ей поклоняются и выполняют любые капризы. Её внутреннему стержню и амбициозности позавидует любой представитель сильного пола. Она всё время в делах, что-то организует, советует, куда-то бежит. Много говорит, спорит, любит пошутить и сама же над этими шутками посмеяться. При этом умна, красива и сексуальна.

Если вы вошли в ближний круг женщины-Овна, то спокойной жизни не ждите. Всё должно быть так, как она хочет. А она хочет много: и успешной карьеры, и активного отдыха, и романтики. Варить борщи и драить кухню – вариант не для неё. Зато она будет страстной и надёжной партнёршей или хорошим другом, с которым точно не придется скучать.

Поначалу она может показаться идеалом: красива, сдержанна, задумчива, терпелива. Романтичный образ, платья, украшения и томные взмахи ресницами – с самого детства она является объектом восхищения взрослых и представителей противоположного пола. Однако милый образ может рассыпаться, стоит только женщине-Тельцу выйти из себя. В этот момент она превращается в фурию, сметающую всё на своем пути. Так что лучше таких девушек не доводить.

В близком же общении она весьма приятна. Может быть любящей и заботливой женой, если только не давать ей поводов для ревности и регулярно оказывать знаки внимания в виде цветов и романтических поездок.

Полностью оправдывает двойственную натуру своего знака зодиака. Сейчас она одна, а уже через полчаса может стать совершенной противоположностью. Причём кем угодно, но только не милой домашней кошечкой. Близнецы постоянно ищут новых впечатлений и сами могут обеспечить их окружающим. Энергичная, целеустремлённая, жизнерадостная, она заряжает своим оптимизмом окружающих.

Женщины-Близнецы готовы бесконечно вдохновлять и боготворить своего мужчину. Совместную жизнь она превратит в сказку, но только упорядоченного быта от неё не ждите. Несмотря на дружелюбие, Близнецы сложно сближаются с людьми. Но если всё-таки это произошло, значит, у вас появился надёжный товарищ.

Чувствительная, ранимая, эмоциональная – такую женщину хочется поддерживать и опекать. Но только внутри Раков кроется колоссальная энергия и сила. Они проницательны, мудры, сразу улавливают ложь, но сами могут манипулировать людьми и добиваться своих целей.

Её ближний круг невелик. Но те, кто попал туда – настоящие счастливчики. Для своего мужа и детей эта женщина сделает всё, что возможно и невозможно, проявляя невероятную самоотверженность. А вот статус её друга получить сложно. Но зато он гарантирует, что именно вам Рак отдаст последние деньги и рубаху, если это потребуется.

Самый солнечный знак требует к себе соответствующего отношения. Такая женщина готова щедро делиться своим светом и теплом, для неё же самой топливом служит всеобщее признание и восхищение. Львица может добиваться феноменальных высот в любом деле, за которое возьмётся. Это умные, талантливые, а порой даже знаменитые женщины.

Женщина-Лев обожает флиртовать и кружить головы мужчинам. А тем, кто завоюет её сердце, гарантировано всё: и обожание, и страсть, и ревность, и скандалы, и полная идиллия. Это благородная и щедрая натура, которая по-настоящему не терпит только одного – мелочности.

Идеальная женщина в патриархальном смысле. Дева практична, аккуратна, трудолюбива и умна, особенно в житейских вопросах. И в голове, и дома у неё всё разложено по полочкам. Иногда Девы кажутся настоящими занудами, но эту особенность можно потерпеть ради идеального порядка, который они обеспечивают себе и окружающим.

Если вам нужна уютная и комфортная жизнь, спокойствие и налаженный быт, то лучшей спутницы, чем Дева, вам не найти. При этом они могут быть достаточно эмоциональны – как в своей влюблённости, так и в своих претензиях, что вы положили носки не на место.

Если и есть на свете леди-Совершенство, то она точно родилась под знаком Весов. Красота, спокойствие, гармония, стиль – всё это про них. Они преуспевают в сферах, связанных с искусством, творчеством и общением с людьми. Будучи воздушным знаком, Весы парят где-то вне земных сфер. Это и достоинство, и недостаток одновременно. Они прекрасны и трогательны, но совершенно не могут заставить себя делать то, что им не нравится.

Мужчина рядом с такой женщиной должен быть решительным и немного брутальным. Взамен он получит любовь, нежность и трепетные отношения со стороны своей второй половины.

Роковая женщина. Чувственность и страстность в ней сочетаются

с превосходным умом и железной выдержкой. Внутри у женщины-Скорпиона бушует настоящий ураган, который порой прорывается наружу и сметает всё вокруг. У представительниц этого знака отлично развита интуиция, которая часто подсказывает им правильные решения там, где логика бессильна.

Мужчин они выбирают и добиваются сами, процесс обольщения для Скорпионов – отдельное удовольствие. Но долгий совместный союз с ней вынесет только человек, твёрдо стоящий на ногах и обладающий железными нервами.

Самый приятный в общении знак Зодиака. Женщины-Стрельцы никогда не унывают, всегда улыбаются и щедро делятся своим оптимизмом. При этом они достаточно умны и легко подстраиваются под обстоятельства. Серые будни в обществе женщины-Стрельца заиграют яркими красками, она любит путешествовать, веселиться и каждое событие превращает в увлекательную игру.

Несмотря на всю живость, в обществе симпатичного ей мужчины женщина-Стрелец может вести себя достаточно скромно. Она будет преданной женой, но только вам тоже придётся разделять её безумные идеи и страсть к приключениям.

Целеустремлённость, ответственность и стойкость в трудностях – вот главные качества представительниц этого знака, которые позволяют им добиваться успеха. Женщина-Козерог – карьеристка, хотя если ей понадобится, то она с лёгкостью завоюет самого перспективного жениха по чётко продуманному плану. Сближаясь с людьми, она подсознательно всё равно будет взвешивать, насколько этот человек ей полезен.

Но в близком кругу за маской прагматизма можно обнаружить доброго и скромного человека. Женщина-Козерог поддержит своего мужа даже в самых невероятных начинаниях и обеспечит ему надёжный тыл.

Кошка, которая гуляет сама по себе – это про неё. Свобода, творчество, саморазвитие – вот жизненные ценности Водолея. Она может тяготеть к причудливым нарядам и быть непредсказуемой в поведении, но именно этим и притягательны представительницы этого знака. У них прекрасная интуиция, которая позволят «считывать» людей и находить общий язык со всеми.

При этом многие принимают доброжелательность за нечто большее. Однако женщина-Водолей тут же скроется с горизонта, как только почувствует угрозу своей свободе. И если она всё-таки согласится связать себя узами брака, то ей обязательно потребуется личное время, которое она может посвятить только себе самой. Зато это глубокие и интересные собеседницы, от которых всегда есть чем подзарядиться.

Это олицетворение женственности. Представительницы этого знака чувствительны, проницательны, влюбчивы. Чаще всего находят себя в творческой профессии, в сфере искусства. Правда, мир своих грёз и фантазий они порой предпочитают реальности, что доставляет определённые неудобства и им, и окружающим. Рыбы не любят столкновений с действительностью и надеются, что проблемы решатся сами собой.

При кажущейся хрупкости эти женщины достаточно сильны. И вполне могут быть практичными матерями семейства, обеспечивающими мужа и ребёнка комфортом, заботой и лаской.