Знаки, которым принесет проблемы приближающийся к Земле астероид

На довольно близком расстоянии от Земли пролетит астероид Веста, и это событие совпадает с магнитной бурей. Астролог Сергей Седашев рассказал, чем это может обернуться для некоторых знаков зодиака.

С точки зрения астрологии это означает, что астероид сейчас делает напряженный аспект к Солнцу, а заодно к Венере и Нептуну. Астероид Веста вообще отвечает за домашний очаг и семейные отношения.

Кроме того, Веста означает самоограничение для последующих высоких достижений.

По словам астролога, на Овнов, Львов, Весов и Водолеев астероид почти не повлияет. Однако приближение Весты может сказаться на остальных знаках.

Подчеркивается, что наибольшее влияние он окажет на Рыб и Дев.

Для Рыб и Дев получается самая сложная ситуация. Могут быть непростые размышления, переживания.