Грызем гранит науки —гороскоп на 6 марта

22-23 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце лукава: поддерживая тягу к истине и точным знаниям, она также коварно подпитывает ложные надежды и романтичные иллюзии.

Первая тенденция сильнее утром, а вторая вечером. Первая половина дня подходит для учебных мероприятий, переговоров, целевых поездок, поиска информации, изучения научных данных, сулит хорошие новости и ценные подсказки. К концу дня лучше расслабиться, можно позволить себе помечтать о любви или о далеких краях, бесцельно побродить по окрестностям или посерфить в Сети. В это время важнее чувство юмора, терпимость к чужим ошибкам, секретам и слабостям.

Овен ‌‌

Сегодня мысли Овнов занимают не обыденные вещи, а дальние страны, «высокие материи», романтические мечты и контуры отдаленного будущего. Это подходящие сутки для пополнения багажа впечатлений и знаний - но чем ближе вечер, тем явственнее будет ощущаться недостаток ясности и конкретики. Целевые контакты, поездки и поиски лучше перенести на первую половину дня, а вечер провести в свободном режиме.

Телец

Сегодня обстоятельства приглашают Тельцов к легкомысленному образу жизни, а Тельцы не прочь поддаться искушению, махнуть рукой на правила и «поплыть по течению». В итоге, они могут быть втянуты в приключение, путешествие, финансовую авантюру или вовлечены в сомнительную любовную историю. День хорош лишь для отдыха и смены обстановки. Не стоит вести бизнес, инвестировать, принимать важные решения.

Близнецы

Сегодня Близнецам нужна информативная обстановка и обратная связь. Плановые тематические встречи, целевые переговоры, визиты и поездки удачнее в первой половине дня. В любом общении желательно держаться точки взаимопонимания с собеседником (договора, общих планов или ценностей, понятного обоим языка). Отклониться от нее - значит ступить на шаткую почву взаимных заблуждений, искажений или обмана.

Рак ‌‌

Сегодня силы Раков могут уйти на повседневные хлопоты или на распутывание цепи недоразумений. Может требовать внимания здоровье, работа, питомец. Не будет скучно: ожидаются интересные необычные контакты, познавательные моменты и загадочные случайности. День пробуждает интерес к благотворительности, медицине, целительству, служению идее. Возможны ошибки из-за рассеянности, ложной веры, идеализма.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам следовать вчерашней тактике и не переступать черту, за которой их желания превосходят возможности. Дела, активный отдых, общение, творчество, спорт, личная жизнь хороши лишь в умеренных дозах, не стоит проверять себя на выносливость и ставить себе сверхзадачи. Если вам нужно поговорить о чем-то важном или написать письмо, лучше выбрать для этого первую половину дня.

Дева ‌‌

Сегодня внимание Дев привлекают домашние дела, но большинству представителей знака так и не удастся уйти в них с головой. Параллельно, могут оказаться затронуты другие важные сферы жизни: здоровье, служебные обязанности, нюансы близких отношений. Придется держать связь с теми, кто может прояснить ситуацию, дать совет, ссылку или инструкцию (например, с коллегой, другом, врачом или сервисом).

Весы ‌‌

Весы сегодня вправе не зацикливаться на чем-то одном, искать разные каналы для удовлетворения любопытства и проверки догадок. День предполагает снисходительность к себе и другим. Не стоит истязать себя нагрузками и браться за новые дела. Контакты, исследования, лечебные процедуры. учебно-воспитательные мероприятия дадут больше пользы утром. Вечером уместен отдых, простительна легкая рассеянность.

Скорпион

Скорпионам стоит уладить все необходимые дела в первой половине дня: сделать необходимые покупки, найти информацию, поговорить с близкими. Чем ближе вечер, тем более шаткой будет почва под ногами. Звезды не советуют вам принимать в конце дня важные решения, в том числе, финансовые. Нежелательны инвестиции, стартапы, значимые шаги в любви, в общении с детьми, иностранцами, клиентами, партнерами.

Стрелец

Сегодня Стрельцы склонны потакать своим слабостям, настроению и самочувствию, зависимы от домашней обстановки и общей эмоциональной атмосферы, рассеянны и внушаемы под влиянием музыки, воспоминаний, алкоголя, романтических грез. Пребывая в мире своих заблуждений или фантазий, они могут не видеть намеков и пропускать тревожные знаки. Добрые вести, ценные сведения и важные контакты вероятнее утром.

Козерог

Первая половина дня даст Козерогам ответы на их невысказанные вопросы. Она подходит для приватных бесед, исследований, контактов с иностранцами. Во второй половине дня снизится точность сведений, проблематичны открытость и честность. Не исключено, что и сами Козероги будут не прочь что-то скрыть о себе, совершат небольшой невинный маневр под покровом тайны. Нежелательны покупки и обмен валют.

Водолей

Для Водолеев сегодня удачнее первая половина дня. Звезды советуют не откладывать поездки, любые виды учебы, общения и интеллектуальной деятельности: это лучшее время для пополнения и передачи знаний, преодоления недоразумений. Возможны мелкие открытия, обнадеживающие или подтверждающие вашу правоту вести. Вечер размоет горизонты, позволит отвлечься от четких планов и свободно помечтать о будущем.

Рыбы ‌‌

Рыбы рискуют провести весь этот день в царстве иллюзий (скорее всего, приятных). Многие Рыбы будут склонны обходить «острые углы», закрывать глаза на свои и чужие недостатки или как-то иначе приукрашивать ситуацию. Возможна склонность к любовным иллюзиям. Важно не принимать решений и не доверять всецело своему чутью. Информацию лучше брать в первой половине дня из надежных сторонних источников.