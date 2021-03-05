Стоит меньше тратить — финансовый гороскоп на 6 марта

Настало время спланировать бюджет и понять, как тратить меньше.

Овен ‌‌

У Овнов первая половина дня благоприятствует урегулированию любых щепетильных вопросов. Старайтесь двигаться к своей цели, не привлекая к себе внимания. Успешно решаются вопросы о получении льгот. Также вам удастся преуспеть в выполнении частных заказов. Во второй половине дня лучше держаться подальше от начальства.

Телец

В начале дня у Тельцов усиливаются интеллектуальные способности и интуиция. Это положительно отразится на профессиональном обучении и тех, кто занимается преимущественно умственным трудом. Во второй половине дня к вам могут придти с проверкой, ревизией. Старайтесь соизмерять свои действия с выполнением служебных инструкций и норм закона.

Близнецы

Хороший день для Близнецов, занимающих руководящие должности. Можно принимать решения о кадровых перестановках, реформировании структуры управления, оптимизации расходов. Решительно отказывайтесь от всего устаревшего и устаревшего эффективность. Вторая половина дня может пойти не по плану. Не исключены технические сбои.

Рак ‌‌

В первой половине дня Ракам будет выгодно сотрудничать с другими людьми. Например, успешно будут проходить переговоры, консультации. Вам будут попадаться покладистые клиенты, с которыми будет легко договориться. Вторая половина дня неблагоприятна для контактов с начальством. Старайтесь не делать ничего по личной инициативе, обязательно согласовывайте свои действия с начальством.

Лев ‌‌

Львы сегодня в первой половине дня смогут усовершенствовать навыки работы с техническими средствами и повысить производительность труда. Улучшаются отношения с коллегами. Также вы сможете более рационально распорядиться своим рабочим временем. Вторая половина дня потребует особого внимания к соблюдению служебных инструкций – нарушения не останутся незамеченными.

Дева ‌‌

В первой половине дня Девы преуспеют в работе, связанной с обслуживанием клиентов. Вы сможете интуитивно угадывать пожелания клиентов, и они будут вам благодарны. Бизнесменам рекомендуется проводить рекламные акции. Во второй половине дня звезды не советуют вам брать деньги в долг или покупать товары в кредит. Будьте осмотрительнее при оплате онлайн в интернет магазинах.

Весы ‌‌

Если у Весов с предыдущих дней оставались незавершенными некоторые дела, то сегодня в первой половине дня вы сможете легко и быстро их закончить. Хорошее время для офисных служащих, особенно если вам предстоит работа по составлению отчетов. Во второй половине дня воздержитесь от оформления договорных отношений.

Скорпион

У Скорпионов в первой половине дня будет удачное время для деловых контактов и заключения торговых сделок. Также удача будет сопутствовать вам при финансовых спекуляциях на бирже. Можно заниматься обменом валюты. Вторая половина дня может быть связана с техническими сбоями у офисных служащих. Особенно это касается тех, кто вынужден осваивать новое программное обеспечение.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине дня вырастет доходность от деятельности, связанной с недвижимостью, магазинами, складскими помещениями. Дизайнеры по интерьеру получат выгодные заказы. Хорошо поработают строители и коммунальщики. В конце дня воздержитесь от обмена валюты и спекулятивных финансовых операций. Не торопитесь заключать сделки, связанные с оптовой закупкой товаров.

Козерог

Козерогам удастся добиться успехов в профессиональном обучении. Во многом это будет связано с усилением ваших интеллектуальных способностей и коммуникабельностью – любой непонятный вопрос вы сможете уточнить у более опытных коллег. На конец дня лучше не планировать завершение важных дел и проектов. То же самое касается работы над отчетной документацией.

Водолей

Водолеям удастся совмещать основную работу с дополнительной подработкой. Особенно благоприятным для этого будет утреннее время. Результативность вашего труда во многом будет зависеть от поддержки окружающих и от комфортных условий труда на рабочем месте. Поэтому старайтесь проявить максимум тактичности и дипломатичности при контактах с людьми. Важно, чтобы никто не отвлекал вам от дел.

Рыбы ‌‌

Рыбам рекомендуется проявлять личную инициативу в делах и при этом не забывать о том, что в рамках коллективной деятельности вы можете добиться большего. В первой половине дня хорошо заниматься планированием. Успешно пойдет работа в составе творческой группы, особенно в проектно-конструкторских работах и научных исследованиях. Вторая половина дня может быть связана с финансовыми убытками.