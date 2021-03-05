Гармония обманчива — любовный гороскоп на 6 марта

Баланс в отношениях — штука изменчивая. Будьте осторожнее в этот день.

Овен ‌‌

Овны и их партнеры вплоть до ночи останутся романтиками, но их понимание романтического может быть разным, из-за чего вероятны взаимные заблуждения и разочарования. Многие Овны предпочтут активный, открытый и авантюрный стиль жизни, а их пассии будут тяготеть к мечте, идеализму, тайне и интимности.

Телец

Тельцов этот день склоняет к непостоянству в любви. Многие Тельцы столкнутся с тем или иным искушением. Возможны интриги и авантюры на грани дозволенного. Не лучший момент для начала прочных отношений, но вполне подходящий, если хочется расслабиться в экзотической или фантазийной обстановке.

Близнецы

Сегодня Близнецам нужна обратная связь с партнером, подразумевающая доверие и взаимопонимание. Звезды советуют общаться в надежном формате - например, на одном языке или в рамках понятного обоим сценария. Все прочие формы общения дают простор для заблуждений, иллюзий, а порой и для нечестной игры.

Рак ‌‌

Сегодня влюбленные Раки могут проколоться на мелочах или пасть жертвой своего идеализма. Свидание пройдет на фоне тех или иных недоразумений. Порой они будут результатом оптической иллюзии и случайного стечения событий, но все же стоит задуматься: возможно, что-то не так или партнер ненадежен.

Лев ‌‌

Сегодня звезды напоминают влюбленным Львам, что они пребывают не в самой удачной для себя фазе отношений, советуют им не искушать судьбу и не испытывать на прочность собственную психику. Если вы не можете без общения с любимым человеком, постарайтесь сказать самое важное в первой половине суток.

Дева ‌‌

Сегодня влюбленные Девы могут оказаться перед загадкой - непонятным поведением партнера или его отсутствием. Попытка поиграть в телепата и угадать чужие мотивы лишь запутает вас. Получить ответ (или совет) вам окажется гораздо проще из посторонних источников, например, от общих друзей или коллег.

Весы ‌‌

Сегодня девиз Весов - не напрягаться, и этот настрой распространяется на личные отношения больше, чем на что-то другое. Большинство Весов отвергнет «африканские страсти» любого вида, продемонстрирует философскую терпимость к недостаткам партнера и не станет стремиться к новым рекордам в постели.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам легко сделать ошибку - например, промахнуться с выбором подарка или места встречи. Инициативы грозят завести на ложный путь, при этом не все подвохи момента будут ясны сразу. Если искушение действовать велико, снимите маску серьезности и подайте свой маневр как шутку.

Стрелец

Сегодня влюбленных Стрельцов легко очаровать, обмануть или запутать. Пребывая в своих романтических грезах, они становятся внушаемыми и могут не замечать очевидного. Любимому человеку Стрелец простит любые недостатки, вольности и слабости - но так же охотно он отпустит все грехи и самому себе.

Козерог

Для Козерогов эти сутки станут временем любовных иллюзий, впрочем, довольно приятных. Многие Козероги погрузятся в неоднозначные воспоминания, насчет которых так и не пришли к ясному выводу. Не лучше обстоят дела и с новыми романтическими симпатиями: будет сложно решиться, определиться с выбором.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи могут слишком верить в силу своего слова и в покровительство свыше. На деле, добрая половина удачи в любви - дело случая. Зато вторая половина везения в ваших руках: вы можете узнать что-то важное или в чем-то убедить пассию. Для этого действуйте в первой половине дня.

Рыбы ‌‌

Влюбленные Рыбы сегодня купаются в своих приятных мечтах и утешительных иллюзиях, но гармония обманчива: в воздухе веет ловушкой, интригой, провокацией и возможной изменой. Если вам дороги отношения, придется подстраиваться к ситуации и осваивать гибкую тактику, помогающую уйти от лишних проблем.