Пора тратить деньги — гороскоп на 7 марта

23-24 лунные сутки. Сегодня практичная Луна в Козероге поможет держать связь с реальностью тем, кто витает в облаках: пребывает в любовной нирване и творческих фантазиях, живет в мире воображаемых идеалов, наслаждается расслабляющим отдыхом.

Также она поддержит полезные обновления и поможет делать экономные оригинальные покупки. Камнем преткновения в эти сутки может стать необходимость компромисса, выбора или согласования интересов. Момент распутья или тупика возможен в быту, в правовой, профессиональной или финансовой сфере. Принимая решение, важно не оригинальничать сверх меры и учитывать интересы будущего.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам придется сделать выбор или найти компромисс. Темой дня может стать практичная целевая обновка, материальный, профессиональный или семейный вопрос. Этот день вынуждает учитывать не только далекие цели, но и насущные потребности, и вкладываться не только в глобальные идеи, но и в текущие нужды. Возможно, вы потратите часть отложенных денег или купите что-то в расчете на будущий доход.

Телец

Сегодня звезды помогут Тельцам реализовать необычную задумку и удовлетворят их нестандартные нужды. Благодаря помощи небес или собственной практичности, все Тельцы сумеют привести свои желания и возможности к единому знаменателю. День сулит удачные покупки и продажи, подсказывает разумный выбор в сфере финансов, карьеры, права и любви, обещает мелкие приятные находки и поощрительные призы.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут чаще рассчитывать на удачу, если проявят практичность и готовность нестандартно распорядиться имеющимися ресурсами: доходами, вещами, продуктами, подарками, запасами, накоплениями. Многие Близнецы пожнут плоды своей прежней предусмотрительности (или, наоборот, небрежности) в материальных вопросах. Возможны неожиданные находки через друзей, операции с подержанным товаром.

Рак ‌‌

В этот день Раки легко находят общий язык с другими людьми на почве интереса к прогрессу, новинкам, полезным изобретениям. Обстановка благоприятствует поиску друзей, обновлению деловых, романтических и брачных союзов, объединению ради конкретных практических выгод. Вы можете вступить в оригинальный альянс ради минутной цели или сделать шаг к прочному партнерству в рамках долгосрочной программы.

Лев ‌‌

Сегодня Львам предстоит соединить свои эмоции с практичностью, скромностью и чувством долга. Именно этот микс качеств поможет им подстроиться к обстановке, не растворяясь в ней, и быть полезными себе и другим. День подходит для уединенной несложной работы, лечения тайных хронических недугов и практических жестов сочувствия, жалости, милосердия (например, ухода за больными людьми или животными).

Дева ‌‌

Сегодня Девы могут рассчитывать на удачу в области своего старого хобби, в любви и творчестве, в общении с друзьями, коллегами, детьми. Природный практицизм удачно соединится с творческим или романтическим настроем. День помогает прорыву, обновлению старых идей и образов, преодолению сомнений, гармонизации отношений, правильному выбору в критической ситуации. Возможно приятное волнение, находка.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют Весам стать практичнее и заняться полезным делом - например, поиском жилья или обновлением быта. Возможно, возникнет выбор, вам придется согласовать свои вкусы с потребностями партнера или привычками домочадцев. Не обойдется без компромисса интересов в деловом, юридическом, профессиональном поле. От вас будут ждать дипломатичности или уживчивости. Важно знать свои права.

Скорпион

Сегодня звезды сулят Скорпионам неожиданную удачу или выгоду. Может прийти на помощь старый друг, бывший коллега или клиент, старший родственник. Сработает давняя примета или «устаревший» проверенный классический принцип. Стоит пользоваться моментом, если вы хотите обновить деловой договор, вернуть дружбу, сделать сюрприз, заново раскрыть свой талант, внести больше гармонии в любовные отношения.

Стрелец

Сегодня Стрельцам придется стать практичнее, иначе выгодные и удачные моменты этого дня пройдут мимо них. Это хороший момент для покупки полезных новинок, и не только. Возможны неожиданные странные приобретения, оригинальные находки, непредвиденные денежные поступления, подарки от друзей, родни, коллег. Можно получить в дар старинную вещь и обнаружить под неприглядной оболочкой ценный раритет.

Козерог

Сегодня Козероги обладают уникальной практической интуицией, отличаются творческим подходом к делу и оригинальными вкусами, могут рассчитывать на приятные минуты и счастливые находки. Снизит их шансы склонность в любой ситуации делать излишне нестандартный выбор, во вред себе и своим близким. День подарит вам финансовую, творческую, любовную или другую удачу, если вы сумеете обойти эту ловушку.

Водолей

Сегодня Водолеям придется временно уйти в тень, вынужденно или по собственному желанию. Лишняя публичность нежелательна, лучше приостановить гонку за популярностью и внешними почестями. Этот день подходит для уединенной работы, помогает вам скромно выполнять свой долг или тайно реализовывать свои планы. Хорошо заниматься домашними и другими обновлениями, в которых вы сейчас ощущаете потребность.

Рыбы ‌‌

День подарит Рыбам точку опоры, поможет обрести душевный покой или получить практическую помощь. Ко многим Рыбам она придет через старых друзей, которые по-прежнему питают к ним привязанность и симпатию. Звезды советуют пользоваться любой возможностью подправить дела, гармонизировать отношения и восстановить свое эмоциональное равновесие. Не стоит откладывать покупки, свидания, короткие поездки.