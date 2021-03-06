Зовем и соглашаемся на свидание — любовный гороскоп на 7 марта

Отличный день, чтобы прийти на романтическую встречу.

Овен ‌‌

Сегодня жизнь ставит влюбленных Овнов перед дилеммой, но у них есть шанс ее обойти и избежать необходимости разрываться на части. Вероятно, им помогут в этом понимающие партнеры, заранее готовые ради своих Овнов на компромисс. Не спешите радоваться: возможно, это уступка с неким тайным расчетом.

Телец

Сегодня звезды сочувствуют влюбленным Тельцам в их неординарных тайных желаниях и помогают реализовать прихоти самым разумным и красивым способом. Баланс и гармония в отношениях найдутся неожиданным путем, вопреки логике и расчету. Если вам не повезло в одном, не огорчайтесь: повезет в другом.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам уделить больше внимания интимной стороне отношений - и не удивляться, если она окажется тесно связана с другой сферой бытия (например, профессиональной или финансовой). Материальное в эти сутки временно становится в любви важнее духовного, или переплетается с ним.

Рак ‌‌

Сегодня Раки не видят противоречия между любовью, дружбой и взаимной выгодой, а их партнеры искренне разделяют эту разумную позицию. Подходящий день для укрепления эмоциональной гармонии в вашей паре, а также для нейтрализации негативных флюидов со стороны ее тайных завистников и недоброжелателей.

Лев ‌‌

Сегодня звезды не запрещают влюбленным Львам предаваться мечтам и тонким ощущениям, но советуют не терять связи с реальностью. Это день «магии вещей»: правильно подобранные мелочи усилят романтический настрой в случае удачи и исцелят ваши любовные страдания в случае неприятного поворота событий.

Дева ‌‌

Сегодня влюбленных Дев поджидает приятный поворот событий. День способствует обновлению и гармонизации отношений, сглаживанию противоречий и правильному выбору в случае затруднений. Устраивая романтическое свидание, желательно выбрать для него не совсем обычный сценарий с элементами ретро-стиля.

Весы ‌‌

Сегодня влюбленным Весам представится отличный повод продемонстрировать партнеру свои дипломатические таланты, а также некоторые другие качества - например, уживчивость и готовность к компромиссу в быту. Некоторые Весы будут даже чересчур уступчивы и дадут слабину там, где этого лучше не делать.

Скорпион

Сегодня все складывается для влюбленных Скорпионов удачно. Звезды советуют пользоваться моментом, чтобы повернуть отношения в свою пользу или внести в них больше гармонии и романтики. Это день приятных сюрпризов. Хороший момент для реанимации старой любви и ее перевода в дружбу ... или наоборот.

Стрелец

Сегодня звезды советуют влюбленным Стрельцам подтвердить свои романтические чувства вещественным знаком внимания. Подыскивая подарок в знак любви, не покупайте популярные безделушки и явный новодел, ищите раритет или вечную ценность. Не повредит мистический налет, наделите свой дар тайным смыслом.

Козерог

Сегодня Козероги имеют магическую власть над партнером, покоряют его сдержанной страстью, оригинальностью вкуса, талантами, необычными подарками. Подпортить впечатление может их же неудачный ход - например, чересчур оригинальный выбор сюрприза или неуместная шутка. Им важно сохранять чувство меры.

Водолей

Сегодня Водолеев отличает скрытность и некоторая сдержанность в проявлении чувств, что может показаться странным, но вполне согласуется с требованиями момента. Для свидания звезды советуют выбирать уединенные защищенные места, где вы можете все оборудовать по собственному оригинальному вкусу.

Рыбы ‌‌

Сегодня влюбленные Рыбы обретут точку опоры и смогут вернуть себе душевное равновесие, если что-то выбило их из колеи. Звезды рекомендуют не откладывать романтическую встречу: она пройдет мягко и снимет лишние тревоги. Отдельные неизбежные сюрпризы будут скорее приятными, чем раздражающими.