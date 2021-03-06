Получим неожиданные деньги — финансовый гороскоп на 7 марта

Сегодня финансы могут поступить с самой неожиданной стороны.

Овен ‌‌

У Овнов хороший день для обращения в официальные инстанции по поводу выплаты льгот и компенсаций. Также, если вы имеете задолженности перед налоговой службой, то сегодня сможете успешно все вопросы урегулировать. Методы тайной дипломатии будут наиболее эффективными. Ваши доходы могут вырасти, если вы имеете дополнительные источники дохода помимо основной работы: например, если выполняете частные заказы.

Телец

У Тельцов исключительно удачный день для развития делового партнерского сотрудничества. Можно вести переговоры и подписывать соответствующие соглашения. Также удачно складываются дела у работников сферы услуг – вы не будете испытывать недостатка в клиентах. Ориентируясь на выполнение запросов клиентов вы сможете обрести популярность. И вас станут рекомендовать другим клиентам.

Близнецы

Близнецы в этот день смогут значительно повысить результативность своей деятельности. Особенно это относится к руководителям, менеджерам и владельцам бизнеса. Ваши управленческие решения будут очень эффективными. Можете быть уверены в надежности подчиненных – они не подведут. В свою очередь и подчиненные могут рассчитывать на поддержку со стороны начальства.

Рак ‌‌

Удачно складывается этот день для Раков, проходящих профессиональное обучение в вузах и производственную практику. Вы сможете не только восполнить пробелы по пройденному материалу, но и продвинуться в усвоении нового материала. Успешно идет наработка полезных практических навыков. Хорошее время для служебных командировок, издательской деятельности и рекламы.

Лев ‌‌

Удачный день для финансовой активности Львов. Вы сможете получить доступ к кредитным ресурсам и успешно распорядиться имеющимися деньгами. Можно покупать акции компаний, вкладывать деньги в недвижимость. Вырастут финансовые поступления от деловых партнеров. Растут финансовые поступления от партнерских отчислений.

Дева ‌‌

У Дев удачный день для восстановления старых деловых связей. Возможно, вы снова начнете общаться с человеком, с которым имели общие дела в прошлом. Также это хорошее время для повторного планирования деловых встреч, которые ранее срывались. Можно использовать этот день для наработки новых деловых связей.

Весы ‌‌

Весам звезды советуют четко следовать намеченному плану и не отклоняться от него ни на шаг. Сейчас не время для проб и ошибок, экспериментов и усовершенствований. Сегодня побеждают те, кто решительно настроен на практическое решение поставленных задач. Главное условие для успеха связано с целеустремленными практическими действиями.

Скорпион

Скорпионы преуспеют в тех делах, которые требуют нестандартного творческого подхода. Попробуйте взглянуть на привычную работу так, как будто вы впервые беретесь за дело. Это позволит открыть новые возможности для профессионального роста, найти скрытые резервы и многое усовершенствовать. Можно проводить операции по обмену валюты.

Стрелец

Хороший день для Стрельцов, работающих в строительных организациях, жилищно-коммунальном хозяйстве или связанных со сферой недвижимости. Успешно пойдут дела у офисных служащих, занятых подготовкой отчетов, подведением итого по проделанной работе. Хорошие условия труда на рабочем месте способствуют росту производительности.

Козерог

Козероги сегодня будут весьма успешными в долгосрочном планировании. Постарайтесь активнее вступать в контакты с людьми – это будет полезно в решении стоящих перед вами задач. Можете рассчитывать на поддержку со стороны друзей и единомышленников. Активнее включайтесь в работу в составе группы. В этот день интересы групповой работы совпадают с вашими личными интересами.

Водолей

У Водолеев сегодняшний день может быть отмечен ростом финансовых поступлений. Если вы работаете на сдельной оплате, то будете обеспечены выгодной работой, и ваши доходы существенно вырастут. Нацеливайте себя на получение практического результата, не отклоняйтесь от стратегического пути. Возможно, начальство доверит вам более ответственный и важный участок работы.

Рыбы ‌‌

В этот день Рыбам следует полагаться только на самих себя, свои личные инициативы, трудолюбие и сообразительность. Если вы чувствуете, что для решения стоящих перед вами задач не хватает профессиональных знаний, то не стесняйтесь спросить совета у знающих людей. Успешно проходят служебные командировки. Активнее обменивайтесь опытом работы.