Ищем тайный смысл — гороскоп на 8 марта

24-25 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге - за реализм, что не мешает держать контакт с невидимой «тонкой» реальностью: снами, приметами, ощущениями, потаенными смыслами.

Можно опереться на мистический знак, проверенное предчувствие. День помогает раскрыть чувственный потенциал, усиливает проницательность, профессиональный и житейский опыт, чутье на опасность, создает подходящую атмосферу для интимных встреч, тайных ритуалов, приватных дел, разведки, уединенных воспоминаний. Возможна мнительность, страх перед прошлым. Не слишком велика общительность, вероятно отсутствие или загадочное молчание собеседника.

Овен ‌‌

Сегодня звезды советуют Овнам избегать чрезмерной прямолинейности, жесткости и агрессивности. Не время «играть мышцами» напоказ или идти в лобовую атаку. И в личных, и в сугубо деловых ситуациях рекомендуется преследовать свои цели более тонко и гибко: обходными путями, при помощи тайных знаний или мягких психологических маневров. Желательно проявить побольше уважения к старшим или заботы о них.

Телец

Тельцы могут рассчитывать на спокойный день. Можно проявить пассивность, положиться на удачу. Будет хорошо работать интуиция, сбудется часть давних предчувствий. В процессе реализации планов появится нотка интриги или романтики. Можно надеяться на взаимность интереса, на явную или тайную симпатию со стороны привлекающих людей, на мистическое совпадение вкусов или скрытое сочувствие своим идеям.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше избегать внешней суеты. Им будут нужнее такие качества, как наблюдательность, проницательность, инстинкт самосохранения. Не повредит предусмотрительность, доля подозрительности. День не располагает к откровенной легкомысленной болтовне. Все критичные тонкости (возможные угрозы, ущербы и выгоды, признаки пристального чужого интереса) придется чувствовать «спинным мозгом».

Рак ‌‌

Сегодня невидимое оружие Раков - эмпатия. Природная чувствительность (особенно, помноженная на житейский опыт) станет их лучшим проводником в мире чужих настроений. Она поможет им угадать желания партнера, клиента или друга, просчитать мотивы конкурента, найти нужный тон в переговорах или в общении с близкими. Многие Раки будут безошибочно распознавать своих идейных врагов и единомышленников.

Лев ‌‌

Сегодня Львам не стоит стремиться к резким переменам и подвижкам. Радикальному развороту ситуации или продуктивному диалогу многое будет мешать, начиная с обстоятельств и заканчивая собственным самочувствием. Попытка наладить диалог может натолкнуться на чужое молчание. Удовольствие (или спокойствие) принесут несложные рутинные занятия - желательно, в приватном режиме или в закрытой обстановке.

Дева ‌‌

Сегодня Девы могут повиноваться своей интуиции. Она будет работать особенно хорошо в знакомой им по прошлому творческой сфере, в области воспитания детей, в уединенных занятиях, связанных с их давним хобби или старой любимой профессией. Также, день помогает поддержать гармонию в персональных отношениях (особенно, в интимной тихой атмосфере, при тонкой подстройке под настроения и вкусы партнера).

Весы ‌‌

Сегодня Весам не стоит вести переговоры, оттачивать на ком-то свое остроумие или дар убеждения, проявлять инициативу. Выгоднее молчание, уступка или уход в тень. Это поможет не наступать на «больные мозоли» и не создавать возмущений в поле новых отношений, беречь мир в семье и в профессиональном коллективе. Побочный эффект дня - мнительность (ипохондрия, призрак старых проблем в новой ситуации).

Скорпион

Сегодня почетное первое место в тайном арсенале Скорпионов занимает интуиция: проницательность поможет им видеть людей насквозь. Другие возможные виды их «секретного оружия» - творческий талант, сексуальный магнетизм, умение ловко пользоваться невербальными каналами информации, скрытыми резервами и наследием прошлого. Это подходящее время для интимных встреч, отвода глаз и закулисной разведки.

Стрелец

Стрельцам сегодня лучше воздержаться от активных контактов с внешним миром (в том числе, от хитроумных действий в ответ на чужую инициативу). Звезды советуют преодолеть искушение поддержать флирт или вступить в конкурентную борьбу. Не стоит начинать переговоры, поддаваться на провокации. Вместо показной суеты, в эти сутки лучше проинспектировать ресурсы: возможно, в них есть бреши и слабые места.

Козерог

Сегодня сильная черта Козерогов - проницательность. Они интуитивно ощущают угрозу и обходят давно знакомые им ловушки. Даже в безопасной обстановке им трудно расслабиться. Подозрительные и мнительные, многие Козероги все же будут снисходительны к близким и тем, кому симпатизируют. Линию поведения в этот день диктует чутье, не имеет смысла буквальное исполнение приказов или соблюдение инструкций.

Водолей

Эти сутки Водолеям лучше провести под покровом тайны или под защитой. Неудачный день для активной внешней деятельности, лучше использовать его для отдыха, уединения, погружения в воспоминания (при этом избегая чрезмерного пессимизма, не стоит казнить себя за былые ошибки и прегрешения). В общении сегодня важны невербальные каналы взаимопонимания. Рекомендуется соблюдать тайну финансовых операций.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы могут положиться на собственное чутье (особенно, в любви, в социальных и финансовых вопросах). Робкие Рыбы в эти сутки интуитивно обходят опасные места, а Рыбы, склонные к приключениям, отлично чувствуют, что могут извлечь из проблемной ситуации. Возможны вещие сны, мгновения дежавю, телепатической проницательности, мистического озарения. Сработают давние симпатии, старые приметы.