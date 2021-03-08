Говорим о тайных желаниях — любовный гороскоп на 8 марта

Сегодня стоит поделиться со второй половинкой своими мечтами и желаниями.

Овен ‌‌

Сегодня влюбленным Овнам предстоит сочетать целеустремленность с гибкостью, проницательностью и скрытностью. Не стоит идти в делах сердечных напролом и шокировать объект симпатий своей прямолинейностью. Сумейте проявить чуткость, уловить атмосферу, угадать чужие желания, подстроиться к обстановке.

Телец

Тельцов сегодня радует эмоциональный, чувственный и духовный резонанс с любимым человеком. День избавляет от необходимости суетиться, оправдываться и вдаваться в детали быта, многое взаимно понятно без слов. Прекрасные сутки для уединения вдвоем. Можно совместить любовные игры и духовные практики.

Близнецы

От влюбленных Близнецов этот день требует проницательности. Он подпитывает чувственные фантазии, но снижает уровень легкости и доверия, уменьшает ощущение безопасности и усиливает нужду в приватности. Психологические и эротические трюки желательно применять с конкретной целью и в нужный момент.

Рак ‌‌

В эти сутки Раки хорошо чувствуют чужое настроение, но и сами для партнера как на ладони. Взаимное сканирование ответит на некоторые невысказанные вопросы и усилит притяжение, влечение станет невидимым магнитом. Главным скрепляющим фактором в паре станет сексуальная или духовная совместимость.

Лев ‌‌

В эти сутки звезды советуют влюбленным Львам выбирать режим приватности. Любовь сегодня не любит суеты, света и шума. Не время для бурного выяснения отношений, знакомств, совместных путешествий и посещения веселых компаний. Уместны таинственные интимные ритуалы, в которые посвящены только двое.

Дева ‌‌

Сегодня Девы могут надеяться на любовную гармонию и взаимопонимание. День помогает им тонко чувствовать настроения любимого человека и подстраиваться под его вкусы. Счастье в эти сутки неотделимо от тишины, не стоит разрушать единство на уровне чувств и ощущений суетой и лишними разговорами.

Весы ‌‌

Сегодня Весы уязвимы и могут оказаться безоружны перед любой коварной атакой представителя противоположного пола (особенно, если уже впустили его в свою жизнь). Столкнувшись с претензией, насмешкой или шантажом со стороны близкого человека, молча ретируйтесь в тень: и нервы, и ресурсы будут целее.

Скорпион

Сегодня Скорпионы и их партнеры не воюют открыто, зато тайно соревнуются в попытках взаимно угадать желания и предвидеть дальнейшие ходы друг друга. Их возбуждает «вооруженный мир», интрига и хитроумная игра. Добавьте сюда эмоциональную и сексуальную гармонию, и разбить такую пару будет невозможно.

Стрелец

Сегодня звезды не советуют Стрельцам проявлять инициативу в любви. Чревато преждевременное вступление в чужую игру: в ней вы покажете себя не с самой выгодной стороны. Не стоит срочно отзываться на провокацию, принимать вызов, поддерживать флирт. Забудьте о спонтанности и продумайте план действий.

Козерог

Сегодня подозрительным Козерогам нелегко расслабиться - и это единственный барьер, который отделяет их от чувственных удовольствий. Они будут благодарны партнеру, угадавшему их тайные желания, и в ответ сами охотно подстроятся под него. Не стоит недооценивать роль музыкального фона свидания.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит афишировать свои чувства и предпринимать активные внешние действия в личной жизни. Попытка наладить контакт, познакомиться, организовать полноценную встречу не увенчается особым успехом и может пробудить неприятные воспоминания, если в прошлом у вас были любовные неудачи.

Рыбы ‌‌

Сегодня влюбленные Рыбы - телепаты, легко угадывают настрой партнера и исход событий. В любви работают старые приметы и элементы мистики. Но истинное взаимопонимание вероятнее с прежними возлюбленными, при недавнем знакомстве или случайном приключении гармония душ может быть всего лишь иллюзией.