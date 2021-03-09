Какими предметами можно приманить в дом деньги

В Древнем Китае считали, чтобы привлечь в дом материальный достаток, нужно добавить в украшения комнат некоторые интерьерные предметы.

Что это за вещи и какого цвета они должны быть расскажут специалисты.

Комнатное растение с круглыми листьями

Важно, чтобы его принесли в дом уже большим. Это растение символ материального достатка и процветания. Поэтому ухода он требует соответствующего. Хозяевам дома нужно регулярно поливать, удобрять и следить, чтобы листья не опадали.

Предмет круглой формы

Он должен быть изготовлен из металла и покрыт золотой или серебряной краской. Это может быть монета, сервиз, медаль, ваза или фруктовница. Последнюю следует наполнить такими «денежными» фруктами, как мандарины или апельсины.

Коллекционные предметы

Сам по себе антиквариат, картины, украшения и остальные предметы роскоши свидетельствуют о достатке хозяина дома. Помимо этого, они еще и увеличивают благосостояние семьи.