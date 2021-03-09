Какими предметами можно приманить в дом деньги

В Древнем Китае считали, чтобы привлечь в дом материальный достаток, нужно добавить в украшения комнат некоторые интерьерные предметы.
Что это за вещи и какого цвета они должны быть расскажут специалисты.
Важно, чтобы его принесли в дом уже большим. Это растение символ материального достатка и процветания. Поэтому ухода он требует соответствующего. Хозяевам дома нужно регулярно поливать, удобрять и следить, чтобы листья не опадали.
Он должен быть изготовлен из металла и покрыт золотой или серебряной краской. Это может быть монета, сервиз, медаль, ваза или фруктовница. Последнюю следует наполнить такими «денежными» фруктами, как мандарины или апельсины.
Сам по себе антиквариат, картины, украшения и остальные предметы роскоши свидетельствуют о достатке хозяина дома. Помимо этого, они еще и увеличивают благосостояние семьи.