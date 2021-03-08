Новое - хорошо забытое старое — финансовый гороскоп на 9 марта

Сегодня стоит вспомнить о своих старых методах решения вопросов и моделях поведения.

Овен ‌‌

У Овнов не лучший день для профессионального обучения и интеллектуального труда. Дело в том, что вы будете склонны распылять свое внимание на разные темы и предметы, и это негативно отразится на итоговых результатах. Работникам торговли следует быть осмотрительнее при расчетах с покупателями – вы можете стать жертвой обмана. От заключения торговых сделок, связанных с оптовыми закупками, лучше пока воздержаться.

Телец

У Тельцов не лучший день для работы в составе коллектива, особенно в составе группы единомышленников. Возможно, вы вместе с другими коллегами что-то напутаете, и придется заново переделывать работу. Не исключено, что придется сталкиваться с проблемами, которые не так давно уже были у вас – эффект «наступить на те же грабли» напомнит о себе.

Близнецы

Близнецы сегодня будут склонны считать свое мнение по тем или иным профессиональным вопросам более правильным в сравнении с мнением начальства. Однако это не повод для вступления с начальством в дискуссии и споры – ваше мнение, высказанное публично, будет воспринято враждебно. Не забывайте о соблюдении субординации и трудовой дисциплине.

Рак ‌‌

У Раков, находящихся в служебных командировках, сегодняшний день будет весьма напряженным. Постарайтесь не допускать дисциплинарных нарушений, не опаздывать на работу – это может стать причиной ухудшения отношений с вышестоящим начальством. Вы можете столкнуться с трудностями во время деловых поездок и при работе вахтовым методом.

Лев ‌‌

Львам звезды советуют планировать этот день таким образом, чтобы не увеличивать риск технических аварий и иных сбоев в работе. Постарайтесь не предпринимать ничего нового, не браться за ту работу, которую раньше никогда не приходилось выполнять – в этом случае вы обойдетесь без внештатных ситуаций. От выполнения пусконаладочных работ пока лучше воздержаться.

Дева ‌‌

Непростой день для Дев, работающих с клиентами в сфере услуг. Возможно, вам не удастся с первого раза удовлетворить запросы некоторых клиентов и придется переделывать работу. Продавцы магазинов будут чаще обычного сталкиваться со случаями возврата ранее купленных товаров. Только повышение профессионализма в работе поможет вам избежать неприятностей.

Весы ‌‌

Весам, возможно, сегодня придется столкнуться с конфликтной ситуацией в трудовом коллективе. Не исключено, что таким образом напомнит о себе некий прежний конфликт, который так и остался незавершенным. Старайтесь не отвлекаться на разговоры на работе и дорожите своей деловой репутацией. Более всего цените свое рабочее время и не распыляйте его на посторонние вопросы.

Скорпион

Это не лучший день для Скорпионов, занимающихся финансовыми спекуляциями, оптовой торговлей, сетевым маркетингом. Вложение денег в рекламирование своих услуг не даст желаемой отдачи. Старайтесь не делать ничего нового и сосредоточьтесь на обычной текущей работе. Чем меньше будет рисков и неопределенности в вашей работе, тем успешнее пойдут дела.

Стрелец

Стрельцам звезды не советуют подписывать важные документы, относящиеся к деловому сотрудничеству. Возможно, эти документы окажутся для вас невыгодными, и в дальнейшем от них придется отказаться с материальными потерями. То же самое относится к подписанию договора на аренду. Не исключено, что арендодатель объявит о повышении арендной платы.

Козерог

Козерогам не рекомендуется отвлекаться на посторонние разговоры в рабочее время. Также следует более взвешенно относиться к поступающей информации – возможно, большая часть сведений окажется ложной. Нелегко придется работникам торговли, водителям транспорта и консультантам. Не торопитесь принимать важные решения, если нет уверенности в их правильности.

Водолей

Водолеям в этот день рекомендуется воздерживаться от финансовых заимствований. Старайтесь обходиться теми наличными деньгами, что имеются на данный момент. Влезая в долги, вы только усугубите свое финансовое положение. Воздержитесь от операций по обмену валюты. Также это не лучшее время для освоения новых технологий и всевозможных усовершенствований.

Рыбы ‌‌

Рыбы сегодня могут столкнуться с трудностями в работе. Это может стать поводом для переосмысления ваших подходов к решению вопросов. Возможно, имеет смысл вернуться к тому, от чего вы раньше отказались – не зря говорят, что новое, это хорошо забытое старое. Также может произойти встреча с человеком, с которым вы раньше сотрудничали и который может оказаться полезен сейчас.