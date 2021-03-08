Злые шутки судьбы — гороскоп на 9 марта

25-26 лунные сутки. Луна в Водолее активизирует цепь процессов и событий.

День дает энергию для начинаний, побуждает интересоваться новостями и возвращаться в коллективную жизнь. Не обойдется без очередного капитального сюрприза, корректировки планов и отдельных шуток судьбы. Подходящий момент для старта целого цикла действий: командировок, тренировок, поисков. Можно прокладывать и осваивать маршруты, а также «обкатывать» новую технику, логистику, спортивное снаряжение, информационные технологии, программы, изобретения, средства связи и навигации. Будет несложно найти компромисс или заняться параллельным делом.

Овен ‌‌

Для Овнов этот день может начаться с минуты раздражения, но к полудню оно исчезнет. Сложатся отличные условия для целевых поездок и контактов. Хорошо приступать сегодня к реализации долгосрочных планов и программ, подразумевающих разъезды, интенсивное общение и работу на общее благо. При грамотном планировании и группе поддержки, удастся преодолеть сюрпризы и преуспеть сразу в двух направлениях.

Телец

Сегодня звезды рекомендуют Тельцам приступать к делам около полудня: именно к этому моменту им станут яснее текущие планы, задачи и приоритеты. Не стоит сетовать на очередной сюрприз, особенно, в профессиональной сфере. Он не только создаст вам неудобства, но и поможет быстрее сориентироваться (перейти на новый темп работ, стать мобильнее, освоить другие методы программирования или коммуникаций).

Близнецы

Близнецам не стоит бросаться в бой утром, лучше отложить старт до полудня. Хорошо отправляться в командировку или путешествие, приступать к циклу плановых работ, тренингов, исследований, пускать в дело теоретические знания, обьновлять технику и средства коммуникаций. Отличные перспективы важно подкрепить грамотной программой действий или маршрутом, не помешает иметь при себе все нужные документы.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам лучше быть коллективистами. Дружелюбие, общительность и «чувство локтя» станут лучшей превентивной защитой от неожиданных событий и их последствий (в том числе, дорожных и профессиональных). День не сулит полного взаимопонимания и комфорта. Излишне впечатлительным Ракам придется забыть о своей ранимости и вооружиться более подходящими моменту качествами - например, чувством юмора.

Лев ‌‌

Львам не стоит унывать, если утро началось с тупика: новый «день сурка» не случится, к полудню обстоятельства пригласят их к активному контакту с миром. Многие Львы будут вовлечены в диалог, сотрудничество. Также, звезды обеспечат хорошую точку входа в новый раунд спора (конкуренции): сюрпризов не избежать, но до определенной степени все же можно рассчитывать на честный бой или игру по правилам.

Дева ‌‌

Сегодня темп жизни, тактические цели, режим работы и общения Девам диктуют обстоятельства. Они вынуждают их следовать новым правилам и подстраиваться к обстановке. Если вы строите карьеру, готовьтесь оперативно выполнять приказы, демонстрировать компетентность и деловые навыки. Одновременно, вам придется следить за тем, чтобы не попадать в сомнительные ситуации - или ловко из них выпутываться.

Весы ‌‌

Весам не стоит пропускать хороший момент для старта. Даже если вы не в лучшей форме, вполне можно браться за посильные задачи. Нужную страховку вам даст четкий план или уже готовая идея, а также поддержка друзей и авторитетов. День дает энергию для спортивной и другой умеренной активности, для дел, связанных с путешествиями, учебой, международными контактами, оформлением документов, инфобизнесом.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит рассчитывать на полную свободу действий, в том числе, дома и в дороге. Она возможна лишь там, где они подчиняются общим трендам и движутся в общем потоке. Если вы уже выучили новые правила игры назубок, то ловко вырулите из неожиданной и рискованной ситуации, отделавшись минимумом потерь и легким испугом. Если нет, впереди очередной конфликт взглядов или интересов.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам не терять времени, не медлить с инициативой или реакцией на чужой ход, с поездкой, вступлением в диалог или сотрудничество. Начиная игру, вам лучше самим задать ее правила и заручиться авторитетной группой поддержки - тогда, если вы дадите слабину, вас будет что-то защищать (система знаний, пакет документов, утвержденный план или маршрут, сообщество друзей).

Козерог

О своих личных нуждах Козерогам сегодня лучше позаботиться утром. К полудню ситуация заставит их забыть про свои привычки и взглянуть на дело объективно. Жизнь вынудит держаться в заданных рамках, соблюдать сроки, лимиты, форматы и правила. Не все удастся спланировать заранее. Возможно, придется нестандартно решить важный вопрос, найти компромисс, ускорить перемены, срочно сменить стиль действий.

Водолей

Водолеям день добавляет вербальной и физической энергии. Стоит пропустить утренние часы: ранний старт не будет удачным. В течение дня возрастет деловая хватка, боевой дух, игровой или исследовательский пыл, красноречие. Возможны неожиданные повороты планов, домашние и другие сюрпризы. Чтобы сбавить воинственность, нервозность и лишний пафос, часть инициатив можно подать как шутку, экспромт, игру.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам лучше быть наблюдателями или перейти на дистанционный режим общения, а все вопросы решать через посредников. Пребывание в гуще событий сулит им много интересного, но требует больших энергозатрат и лишает комфорта. Этот нюанс стоит учесть Рыбам, занявшим активную социальную позицию, пустившимся в путь или окунувшимся в коллективные дела (профессиональные, дружеские, семейные).