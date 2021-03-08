Звезды «за» радикальные сюрпризы — любовный гороскоп на 9 марта

Сегодня стоит чаще шокировать вторую половинку своими идеями и подарками.

Овен ‌‌

Влюбленным Овнам звезды советуют действовать после полудня: в это время им подвернется случай спонтанно проявить изобретательность или реализовать давно задуманный оригинальный план. На их стороне окажутся друзья, обстоятельства или информационное поле, а риск побочных эффектов будет минимальным.

Телец

На сегодня влюбленным Тельцам лучше не строить планы заранее: жизнь внесет в них поправки. Многим Тельцам предстоит оперативно подстроиться к переменам в поведении партнера - а если роман завязан недавно, то узнать объект своих симпатий с еще одной стороны в процессе забавных мелких приключений.

Близнецы

Сегодня Близнецов так и тянет проявить инициативу в любви, скука или стагнация в отношениях им нестерпимы. Звезды поощряют такую активность, но советуют придерживаться в ней плана или четких принципов - в противном случае, вскоре придется столкнуться с досадным побочным последствием своих действий.

Рак ‌‌

В этот день Ракам не удастся следовать в любви своим идеалам. Вряд ли получится дать волю сентиментальности, обеспечить доверительный контакт с близким человеком или полное уединение с ним. В новых отношениях огромную роль начнут играть обстоятельства, важнее свидания может стать общество друзей.

Лев ‌‌

Сегодня влюбленным Львам не стоит бояться одиночества, брошенности и скуки: любимый человек обязательно выйдет на контакт, или о нем поступят свежие сведения. Одиноких Львов позовут на вечеринку или в интересный проект, где есть шанс встретить подходящего человека, но им стоит быть поразборчивее.

Дева ‌‌

Сегодня у многих Дев на первом месте бизнес или карьера, любовные отношения могут пасть жертвой деловых планов. Если вы совмещаете деловое и личное, будьте осмотрительны: выполняя свои прямые обязанности, легко сделать сомнительный ход, который навредит одновременно работе, отношениям и репутации.

Весы ‌‌

Сегодня Весы могут рассчитывать на удачу в любви, если не будут ставить себе сверхзадач и слишком глубоко вовлекаться в события эмоционально. Не лучший момент для важного шага в личной жизни. Может не хватить сил для романтики и активных приключений. Напишите партнеру письмо, поддержите связь.

Скорпион

Сегодня Скорпионы в любви на краю пропасти и им требуется знание «техники безопасности». Если им не хватает ловкости, гибкости, знания правил и понимания ситуации, придется срочно освоить нужные навыки, иначе они навредят себе или разочаруют любимого человека. Возможно, им пригодится совет друга.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит тянуть с инициативой или ответным ходом в любви, но при этом им не помешают некоторые меры предосторожности. Даже если вы отчаянный авантюрист и презираете всякий расчет, старайтесь осмысливать свои действия и «записывать ходы»: это избавит вас от будущих недоразумений.

Козерог

Сегодня в любовных планах Козерогов не исключены и мелкие поправки, и радикальные сюрпризы. Подобная картина вряд ли обрадует типичного Козерога, ненавидящего внеплановые перемены. Если вы не готовы экспериментировать и покорно подстраиваться под капризы фортуны, имеет смысл отменить свидание.

Водолей

Сегодня энергия влюбленного Водолея требует выхода, иначе он начнет крушить все вокруг или упорно напрашиваться на неприятности. Любовные маневры станут отличным каналом для выплеска раздражения. Установить понимание с пассией будет легче в ходе совместной игры, тренинга или занятий общим хобби.

Рыбы ‌‌

День вынуждает влюбленных Рыб действовать в чуждом стиле. Он не располагает к интимности, деликатности и другим проявлениям, без которых Рыбы не мыслят общения с любимым человеком. Это отличный день для совместного посещения компании или участия в какой-то акции, но не для романтического свидания.