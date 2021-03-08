Гадаем на деньги — финансовый гороскоп на 8-14 марта

Неделя будет не слишком денежной. Венера в Рыбах отдает предпочтение духовным, а не материальным ценностям.

Мы будем охотнее не зарабатывать, а тратить на благотворительность, билеты на выставки и концерты, и другие нематериальные удовольствия. Марс в Близнецах и Меркурий в Водолее хороши для деловых контактов, переговоров и сделок. Но Луна до субботы убывает, и если вы в это время начете новое дело, оно не принесет прибыли. Не рекомендуется и делать покупки, потому что вещи не прослужат вам долго. Поэтому стоит вести только те деловые разговоры, где основные моменты уже обсуждены и решены, и остались незначительные детали. Если вы все-таки решите заработать, отдайте предпочтение неофициальному заработку и тайным источникам дохода. Причины, по которой к вам приходят (или от вас уходят) деньги, могут быть глубоко скрыты в вашем подсознании или на нематериальном плане бытия. Информацию оттуда можно получить благодаря медитации, вещим снам и гаданиям, так что погадать на деньги сейчас окажется удачным ходом.

Овен ‌‌

Доходы Овнов от основной работы на этой неделе могут уменьшиться или поступать с задержками, перебоями. Вместе с тем могут вырасти доходы от дополнительной подработки. Кроме работы на полставки и по совместительству, это касается удаленной работы на фрилансе, а также выполнения частных заказов. Возможно, условия работы будут связаны с какими-то ограничениями. Например, может ухудшаться ваше самочувствие, и не все время вы сможете уделять работе. Тем не менее, вы сможете добиться хороших результатов. Лучше всего пойдут те дела, которые не требуется выполнять в срочном порядке, чтобы не отклоняться от графика. Плывите по течению и решайте вопросы по мере их поступления. Также это хорошее время для оформления причитающихся вам по закону льгот, субсидий, компенсаций и налоговых вычетов. Например, работодатель может начать оплачивать вам обеды в рабочее время или проезд до места работы.

Телец

Тельцам на этой неделе звезды советуют смотреть вперед и работать с прицелом на получение результата в перспективе, в будущем. Создавая заделы под свои будущие успехи, вы, тем самым, более эффективно потратите свои силы и ресурсы. Вероятно, вы почувствуете в себе усиление дара предвидения. Многие события вы сможете заранее предчувствовать и принимать заблаговременные меры к тому, чтобы избежать возможных неприятностей. Успешна работа в эти дни немыслима в отрыве от коллективного труда. Вы сможете прекрасно вписаться в коллективный производственный процесс, став его органичной составной частью. Бизнесменам рекомендуется принимать активное участие в научно-практических конференциях, выставках, встречах за круглым столом с другими бизнесменами. В эти дни вы сможете выработать стратегию правильную поведения. Успешно идут дела по созданию акционерных обществ на паях с другими партнерами.

Близнецы

Близнецы на этой неделе могут стать более заметными фигурами в профессиональных кругах. В поле вашего зрения могут войти влиятельные люди. Возможно, вам будут оказывать поддержку влиятельные покровители и это может привести к карьерному продвижению. Направьте свои усилия на достижение поставленных целей и безусловное выполнение плановых задач. При этом старайтесь избегать прямого давления и действуйте методами мягкой силы – так вы сможете скорее добиться нужного результата. Убеждая оппонентов в своей правоте, действуя тактично, ненавязчиво, вы сможете пополнить ряды своих союзников. Руководящие работники могут получить дополнительные властные полномочия. Вас будет ценить вышестоящее руководство, повышая ваш профессиональный статус и оплату труда.

Рак ‌‌

Раки на этой неделе будут ориентированы на расширение деловых связей. Особенно это касается бизнесменов, заинтересованных в расширении географии бизнеса и совершающих дальние поездки с целью изучения рынков сбыта в других странах и регионах. Активизируются связи с иностранцами. Другая позитивная тема недели связана с профессиональным обучением. Даже если вы являетесь профессионалом в своем деле, всегда есть что-то, в чем вы могли бы усовершенствоваться. Ибо нет предела совершенству. Можно записываться на экспресс курсы по обучению новым и смежным профессиям. Успешно идет процесс изучения иностранных языков. Это хорошее время для создания своего сайта и выхода в интернет с предложением своих товаров и услуг. За счет повышения уровня профессиональных познаний ваша деловая репутация значительно укрепится, и к вам могут обращаться как к эксперту.

Лев ‌‌

На этой неделе у Львов может сложиться весьма нестабильное положение в финансах. Возможно, вам придется обращаться в банк с запросом на выдачу кредита. Сроки погашения долгов могут истекать, а у вас может не оказаться в наличии нужной суммы денег. В целом ваше финансовое положение может оказаться в зависимости от партнерских отчислений. Работникам банковской сферы и тем, кто по роду профессии вынужден оперировать чужими деньгами, следует быть предельно внимательными. Есть риск допустить ошибку в цифрах и отправить банковский перевод не тому адресату. Также могут возникать осложнения при проведении платежей за предоставленные услуги. Платеж может зависнуть по какому то недоразумению и вы можете не дождаться обещанной суммы к сроку.

Дева ‌‌

Бизнес Дев на этой неделе будет прирастать за счет расширения деловых партнерских связей. В поле вашего зрения будет появляться много людей с самыми разными предложениями по сотрудничеству. Внимательно рассматривайте каждое предложение – есть шанс выйти на очень выгодные договоренности. Можно подписывать договора о сотрудничестве. Активизируется работа в сфере услуг. Ваша клиентская база может значительно расшириться. Предоставляемые вами услуги будут пользоваться повышенным спросом у клиентов, которые будут оставлять хвалебные отзывы и рекомендовать вас другим потенциальным клиентам. Прекрасное время для выступлений, сдачи экзаменов и любых появлений в местах, связанных с публичной деятельностью. Успешно проходят рекламные мероприятия, связанные с презентацией новых видов услуг.

Весы ‌‌

Весы на этой неделе могут углубиться в решение текущих вопросов на работе. Возможно, объем работы будет увеличен и потребуется работать в более интенсивном темпе. При этом вам будет нравиться такой поворот. Возможно, это будет связано с общим позитивным настроем на трудовую деятельность, либо вам будет дана такая работа, которой вы любите заниматься. В любом случае вы будете активно вовлечены в текущие дела. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются доброжелательные. Вы сможете примириться даже с теми коллегами, с которыми до сих пор находились во враждебных отношениях. Однако следует отметить один нюанс. Из-за некоторой неразберихи и хаоса в распределении обязанностей в трудовом коллективе, вам могут поручить выполнять чужую работу. Из-за этого и могут увеличиться нагрузки.

Скорпион

Достаточно неоднозначно может сложиться эта неделя для деловой активности Скорпионов. Вы можете почувствовать в себе усиление творческого потенциала. Это положительно отразится на работе представителей творческих профессий. У вас будет много интересных идей, которые могли бы оказаться воплощенными. С другой стороны в отдельных случаях вы будете склонны предлагать излишне фантастические идеи, доходя до прожектерства. И вам самим будет сложно отделить реалистичные проекты от прожектерских проектов. Продуктивно пройдет неделя у тех, кто работает по свободному графику и сам планирует свое время. Вы многое успеете сделать, однако не стоит срочную работу доводить до момента дедлайна. Оставляйте запас времени, чтобы можно было все сделать и перепроверить.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на тех вопросах, которые до сих пор оставались не завершенными и отложенными в долгий ящик. В целом отложенные и незавершенные дела – это ваш нереализованный потенциал. Даже если вы утратили интерес к тем или иным проектам, все-таки следует сделать над собой усилие и в последнем рывке доделать начатое. В этом случае вы могли бы ускорить поступление прибыли и увеличить свой потенциал. Успешно пойдут дела у всех, чья работа так или иначе связана с недвижимостью. Можно ускоренным темпом выполнять ремонтно-строительные работы, чтобы сдать готовые объекты заказчику. Особенно хорошо поработают дизайнеры по интерьеру и риелторы. Также имеет смысл прилагать усилия к тому, чтобы сделать условия работы на рабочем месте более комфортными. Работодатель пойдет вам навстречу в этих инициативах.

Козерог

У Козерогов на этой неделе могут активизироваться деловые связи. Во многом этому будет способствовать ваше внимательное и тактичное отношение к собеседникам. Вы будете интуитивно тонко чувствовать людей, и понимать их желания. И вам не составит труда расположить к себе любого человека, в котором вы будете заинтересованы. Поэтому расширяются и укрепляются ваши деловые связи. Можно давать обещания другим людям и выполнять их. То, что вы при этом будете отвлекаться от решения своих вопросов, будет компенсировано доброжелательными отношениями с людьми, которые не раз вам еще пригодятся, и в чьей поддержке вы будете заинтересованы. Успешно проходит профессиональное обучение и обмен мнениями. Набирают товарно-денежные обороты в торговле и посреднических услугах. Повышается доход от консультаций и транспортных услуг.

Водолей

У Водолеев на этой неделе может произойти существенный рост доходов. Дело в том, что в эти дни вы можете интуитивно ощущать, какие действия могут привести к максимальной финансовой отдаче. И ваши поступки будут приводить к получению выгодных заказов. Также немаловажно, что вы сможете повысить уровень профессионального мастерства и научитесь делать ту же работу гораздо быстрее и качественнее, чем это получалось раньше. Умение извлекать максимальный доход из своей работы дополняется умением практично подходить к финансовым расходам. Вы сможете безошибочно выбирать качественные товары при покупках. Особенно это касается приобретения модной одежды и ювелирных украшений. Вырастут доходы от продажи произведений искусства: картин, антиквариата. Также успешно поработают представители профессий, связанных с искусством, особенно с музыкой.

Рыбы ‌‌

У Рыб эта неделя важна с точки зрения умения самостоятельно действовать в бизнесе. При принятии важных решений звезды советуют полагаться только на самих себя. Это хорошее время для работы над ошибками с целью самосовершенствования. Ведь при любой деловой активности необходимо помнить, что главный ресурс роста вашего бизнеса – это вы сами, ваш профессионализм и ваше умение решать вопросы оптимальным образом. Более всего преуспеют в делах индивидуальные предприниматели. Также хорошо пойдет профессиональное обучение. Кроме посещения экспресс курсов, можно записаться на специализированные тренинги, где дают навыки работы в современном бизнесе и учат становиться конкурентоспособными. Можно публиковать резюме на сайтах поисков работы – вас обязательно вскоре заметят потенциальные работодатели.