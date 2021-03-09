Деньги любят счет — финансовый гороскоп на 10 марта

Сегодня стоит почаще пересчитывать наличные. И постараться меньше тратить.

Овен ‌‌

Овны в течение этого дня могут сталкиваться со странными и труднообъяснимыми событиями. У вас может сложиться впечатление, будто кто-то или что-то останавливает вас, мешает, тормозит и препятствует вашим действиям. Не делайте того, в чем не чувствуете внутренней уверенности. Также пока лучше не полагаться на подсказки интуиции при принятии важных решений.

Телец

Тельцам в этот день рекомендуется принимать решения, прислушиваясь к подсказкам своей интуиции и мнению тех людей, кого вы считаете своими друзьями и единомышленниками. Не исключено, что начальство сообщит о выплате внеплановой премии за успехи в работе. Некоторые дела могут сами собой утратить актуальность, и вам не придется заниматься монотонной работой.

Близнецы

Близнецы, занимающие руководящие должности, сегодня могут оказаться в запутанной ситуации, когда принятие управленческих решений будет затруднено. Чтобы не допустить опрометчивой ошибки, старайтесь воздержаться от принятия важных решений. Подчиненным лучше дистанцироваться от контактов с начальством. Не торопитесь с проявлением инициативы.

Рак ‌‌

Ракам сегодня лучше воздержаться от служебных командировок, а если вы уже оказались в поездке, то не стоит заводить знакомства со случайными людьми, попутчиками. Не поддавайтесь на соблазн сделать что-либо в нарушение существующих правил и норм закона. Возможно, вам поступит ложная информация, опираясь на которую вы рискуете совершить ошибку.

Лев ‌‌

Львам, работающим с чужими деньгами, следует проявить максимум осмотрительности. Возрастает вероятность ошибки или мошенничества. Кассирам магазинов и операторам банков рекомендуется быть внимательнее при расчетах с клиентами. Воздержитесь от покупок по кредитной карте. Обращение в банк с запросом на выдачу кредита может привести к отказу.

Дева ‌‌

Девам, работающим с клиентами, следует быть особенно осмотрительными и внимательными. Дело в том, что сегодня могут попадаться странные клиенты, которые недостаточно четко и ясно излагают свои запросы. Возможно, вам придется терять больше времени на уточнения и исправления возможных неточностей. Будьте предельно вежливыми и тактичными.

Весы ‌‌

Весам в этот день рекомендуется равномернее распределять нагрузки на работе. Дело в том, что сейчас ваше физическое состояние оставляет желать лучшего, возможна повышенная утомляемость. Особенно следует уходить от стрессовых ситуаций и конфликтов с коллегами. Не следует делать коллегам критических замечаний, дабы не вызвать волну ответной критики.

Скорпион

Это благоприятный день для творческих видов деятельности, когда требуется предложить новые идеи или нестандартные ходы при решении поставленных задач. Однако в своей креативности, все же, старайтесь придерживаться определенных рамок – безграничная фантазия в творческой работе тоже вредна. Очень важно не упускать из виду текущие практические вопросы.

Стрелец

Стрельцам, работающим в офисе или магазине, сегодня будет нелегко правильно организовать свое рабочее время и производственные процессы в целом. Постоянно могут возникать ситуации хаоса и неразберихи. Не пытайтесь навести порядок на рабочем месте – это приведет к еще большему беспорядку. Воздержитесь от попыток что либо усовершенствовать.

Козерог

Козерогам, работающим с деловыми бумагами, сегодня следует проявлять особую осмотрительность. Возможно, вы не сможете найти важный документ. На первую половину дня нежелательно планировать деловые встречи и поездки. При работе на вахте все складывается непросто из-за отсутствия взаимопонимания с начальством.

Водолей

Деньги любят счет – в этом правиле Водолеям предстоит еще раз убедиться. В случае расходования денег старайтесь постоянно держать под контролем свои финансы. Отсутствие должного контроля моментально приведет к перерасходу средств и выходу за рамки бюджетных возможностей – особенно если вы пользуетесь кредитной картой.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день лучше воздерживаться от деловых инициатив. Дело в том, что вы не всегда будете ясно себе представлять материальные последствия от тех или иных своих действий. В случае выбора ошибочного направления вам придется начинать все с начала и переосмысливать причины неудач. Отдавайте предпочтение текущим делам и не начинайте новых дел.