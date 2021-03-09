Ищем точки соприкосновения — любовный гороскоп на 10 марта

Сегодня стоит побольше общаться и задавать вопросы второй половинке.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам и их возлюбленным желательно быть друзьями и увлеченно заниматься общим делом, будь то тренировка, бизнес, учеба или путешествие. В противном случае, партнеры могут оказаться разделены и проведут этот день каждый в своей компании - или в одиночестве и тайной обиде на чужой эгоизм.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит навязывать партнеру свои темпы и взгляд на вещи: он наверняка воспримет это как помеху. Для долгого романтического свидания или другого основательного мероприятия день не лучший: он не дает стабильности, возможно, придется встречаться урывками или разговаривать на бегу.

Близнецы

Сегодня Близнецов сопровождает общий жизненный успех, но поток удачи не всегда распространяется на дела сердечные. Это одна из тех тонких областей, где вдохновленные динамичным развитием событий Близнецы могут не заметить скрытой ловушки - и, как следствие, оказаться буквально в полушаге от нее.

Рак ‌‌

Сегодня влюбленные Раки - заложники обстоятельств, а они вынуждают их отодвинуть эмоции на второе место. Одиноких Раков звезды предупреждают, что разговоры о любви в этот день ничего не скажут о подлинных чувствах и намерениях говорящего: возможно, это шутка, дань этикету или способ провести время.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам не уходить от разговора с партнером, но не пытаться одержать над ним моральную победу или в чем-то его переубедить. Также, не выйдет потрясти его свежей сенсацией или впечатлить своей яркой догадкой: скорее всего, он уже в курсе событий или сам додумался до того же.

Дева ‌‌

Сегодня Девам и их любимым лучше не договариваться о встрече, а изначально заниматься общим делом (работать в одной команде). Коллеги и партнеры окажутся в более выгодном положении, чем представители разных систем или субкультур. Романтическое ухаживание и флирт могут принять форму обмена услугами.

Весы ‌‌

Весов этот день приглашает скорее к нестандартному и внегендерному, чем к классическому романтическому общению. Смело переходите на нейтральный или дружеский тон: любимый человек будет счастлив, если вы засыплете его вопросами, дав шанс блеснуть эрудицией, или снабдите его свежими новостями.

Скорпион

День настраивает Скорпионов на легкомысленный авантюрный лад в любви и мешает им сконцентрироваться на чем-то одном. Например, на одном плане или единственном объекте симпатий. Свободных Скорпионов атмосфера этих суток приглашает к поиску и эксперименту, новое часто будет казаться им лучше старого.

Стрелец

Сегодня Стрельцов искренне радует интеллектуальное согласие с партнером, но звезды намекают, что этого маловато. Схожее чувство юмора или образование - еще не гарантия полного безоблачного счастья. Найдя уникального собеседника под стать себе, не спешите назначать его своей истинной половинкой.

Козерог

Сегодня хорошо чувствуют себя лишь те Козероги, которые не прочь научиться в сфере любви и межгендерных связей чему-то новому. Козероги-консерваторы сочтут ниже своего достоинства осваивать новую этику отношений - так как они будут искренне убеждены, что «старую собаку не научить новым трюкам».

Водолей

Сегодня для Водолея превыше всего интеллектуальное и духовное единство с пассией. Если то и другое в наличии, Водолей не заметит незначительных, с его точки зрения, мелочей. Свидание в этот день неплохо совместить с познавательным мероприятием (например, экскурсией) или с посещением общей компании.

Рыбы ‌‌

Сегодня в любви больше везет общительным Рыбам. Тонким, чувствительным и замкнутым натурам придется сложнее, они рискуют остаться «невидимками». Им не стоит отправлять важные сообщения и откровенничать в переписке: их признания, предложения и намеки могут потеряться в общем информационном шуме.