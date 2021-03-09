Грызем гранит науки — гороскоп на 10 марта

26-27 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее за неформальное общение, обмен новостями и свободное распространение идей.

Удачные моменты часто будут связаны со сферой учебы, контактов, науки, просвещения, путешествий, изобретательства, международных отношений, социальных расследований, с миром технических новинок, популярных игр, программ и маршрутов. Коллективные интересы важнее личных ощущений. Хороший день для сетевых дискуссий, голосований, познавательных экскурсий, репортажей, корпоративных собраний. Насыщенный день для преподавателей, ученых и популяризаторов науки, путешественников, журналистов, блогеров.

Овен ‌‌

Сегодня Овну лучше не быть одиночкой, а влиться в коллектив или потрудиться на общее благо. Путешествовать, учиться, работать, тренироваться, внедрять новинки веселее в достойной компании: это добавит вам энергии и расширит ваши возможности на будущее. Вы можете найти группу по увлечению, теснее пообщаться с коллегами, поддержать контакт с наставником или покровителем (в том числе, за рубежом).

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам не сбавлять темп и не пытаться отделиться от главенствующего тренда. Именно в общем потоке им будет проще справляться с делами, строить карьеру, оставаться в курсе событий и поспевать за переменами (в том числе, профессиональными). Лень, мечтательность, загадочность и тягу к уединению лучше временно запереть в «дальний ящик»: эти качества будут вам только мешать.

Близнецы

Для Близнецов это день удачи: их ждет благословение свыше или авторитетная людская поддержка. Помехи минимальны или скрыты от глаз. Это прекрасные сутки для развития интеллектуального потенциала, деловых и водительских навыков, гибкости, ловкости, находчивости. Хороший день для общения (в том числе, с иностранцами), учебы, разъездов, тренировок, научных поисков и дискуссий, прохождения тестов.

Рак ‌‌

Сегодня задача Раков - быть в курсе новостей и социальных событий. Угол обзора и сферу интересов подскажет обстановка, но лучше, чтобы все главные сенсации (особенно, административные, экономические и профессиональные) не проходили мимо вас. Это важно вдвойне, если вы переживаете кризис, учитесь, меняете место или квалификацию, заняты наукой, развиваете бизнес, путешествуете, работаете с людьми.

Лев ‌‌

Сегодня Львам не стоит бояться диалога, сотрудничества и даже состязания: если игра идет по правилам, хорош любой способ контакта с нужными людьми. Если вы стесняетесь или вынуждены оставаться в тени, следите за ходом событий из своего укрытия. От оппонента, напарника, наставника или противника вы узнаете много интересного. С озвучиванием собственного мнения звезды советуют вам пока повременить.

Дева ‌‌

Сегодня «три кита» успеха Дев - мобильность, общительность, обмен услугами. Хороший мотив к действию - карьера или поправка здоровья. Не повредит эрудиция, исполнительность, целеустремленность, профессионализм, навык менеджера, водителя, аналитика или программиста, умение сочетать уважение к системе и иерархии с демократичностью в общении, дружить с начальством, коллегами, клиентами и персоналом.

Весы ‌‌

Сегодня Весам обеспечен успех, но его масштаб ограничен обстоятельствами. Временную слабость и уязвимость неплохо компенсирует интеллектуальный или административный потенциал. День позволит продвинуться в самообразовании и обучении детей, преподавательской и научной карьере, литературном творчестве, сфере айти, подходит для общения с авторитетными друзьями и коллегами, аудиторией, иностранцами.

Скорпион

Скорпионам сегодня не стоит бояться приключений (особенно, если они в них уже ввязались). Нестандартная обстановка держит их в тонусе, способствует проверке знаний и навыков, интерактивному обучению и правке погрешностей, организует полезные тесты на сообразительность. Одновременно, она помогает им развивать приятельские связи, не пропускать новости, находить общий язык с коллегами и близкими.

Стрелец

У Стрельцов сегодня полоса интеллектуального вдохновения, оптимистичных новостей и продуктивных переговоров. Возможны свежие открытия, сенсации, удачные предложения, подтверждения вашей популярности и авторитета. Могут прийти важные известия издалека или от близких людей. Для полноты успеха нужна готовность учить или учиться. Отличный момент для сотрудничества, поездок и расширения сферы влияния.

Козерог

День позволяет Козерогам продвинуться в делах и углубить знания в новом направлении. Не стоит отказываться от общения с коллегами, заказчиками, официальными инстанциями и свободными тематическими группами: возможно, вы не найдете друзей, но сможете завязать полезные контакты и узнать много интересного. Подходящий момент для приобретения учебных и справочных материалов, программ и средств связи.

Водолей

Водолеям не стоит откладывать мероприятия, где они могут блеснуть своей эрудицией, красноречием или популярностью у широкой аудитории. Водолеям, чьи возможности скромны, имеет смысл напомнить о себе влиятельным людям: есть шанс получить поддержку. Важный день для преподавателей, писателей, журналистов, программистов, изобретателей, для популяризаторов научных знаний, передовых идей и технологий.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам сложно в полной мере выразить свои эмоции, зато ничто не мешает им нагружать свою интеллектуальную сферу и поддерживать связи на расстоянии. Вплоть до ночи сохранятся хорошие условия для дистанционной учебы, сетевого общения, самообразования, переписки с далекими друзьями, а также для удаленного участия в тех или иных социальных событиях (например, для виртуального голосования).