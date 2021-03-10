Кому астрологи предсказали встречу с родственной душой весной

Весной 2021 года представителей некоторых знаков зодиака ожидает романтическая и судьбоносная встреча, заявили астрологи.

Специалисты по звездам уверены, что человек, который встретится на их пути, может стать настоящей родственной душой.

Рыбам, уверены астрологи, этой весной больше всего повезет в любви. Многие из представителей этого знака почувствовали настоящую любовь еще в 2020 году, и в ближайшие месяцы атмосфера в их личной жизни станет еще лучше. Особенно хороших новостей можно ожидать с 11 апреля. Уже в начале весны возможно тесное общение с любимым человеком или возможность возобновить старую любовь. Полные и спокойные периоды будут чередоваться, и Рыбы смогут заручиться поддержкой близких. Те Рыбы, у которых уже есть партнер, с большей вероятностью укрепят и углубят отношения.

Козероги очень преданы идее создания семьи, и весна 2021 года приблизит их к воплощению этой мечты. Одинокие представители этого знака зодиака встретят кого-то особенного, с кем они захотят провести остаток своей жизни, а позже Козероги почувствуют, что отношения становятся более серьезными и крепкими. У знака, вероятно, было много проблем с партнером в прошлом, и им не удавалось установить тесный контакт даже при большом желании. В ближайшие месяцы все эти трудности исчезнут, общение между Козерогом и их любимым человеком наладится, а личная жизнь развернется в совершенно новом направлении.

Весна принесет влюбленным Весам умиротворение. Люди, которые состоят в отношениях долгое время, будут счастливы со своим партнером. Велика вероятность, что многие Весы сыграют свадьбу, а одинокие мужчины и женщины встретят кого-то, с кем захотят провести всю свою жизнь. Астрологи призывают Весов пользоваться возможностью общаться, путешествовать, получать удовольствие от мелочей. Не исключено, что будущая вторая половинка первой найдет представителя этого знака зодиака. Весенние месяцы и начало лета будут отмечены страстью и любовью, что сделает отношения Весов еще романтичнее.