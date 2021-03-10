Назван возраст знаков зодиака, когда они добьются успеха

Каждый человек развивается в своем ритме и темпе, независимо от принадлежности к конкретному знаку зодиака по Солнцу, но есть общие тенденции. Об этом рассказала астрокоуч Евгения Кайо-Стар.

По словам спикера, с точки зрения астрологии человек развивается в несколько этапов. Первый этап — по Луне. Действие Луны включается с шестого месяца беременности матери по третий год жизни. Происходит адаптация к жизни, интеграция параметров мира в структуру личности.

Второй этап — по Солнцу. Солнце включается с трех до десяти лет. Зажигается искра духа, проявляются индивидуальность и стремление быть уникальным, человек обретает безграничный источник энергии — эффект раскаленных углей в штанах.

В этот же период включаются Меркурий, Венера и Марс. Меркурий — с трех до пяти лет. Способность коммуницировать, когнитивный рывок в развитии, зарождение механизма осознания. Поэтому, если ребенок не заговорил до трех лет, нет места панике: он просто познаёт мир в удобном ему темпе (страшилки про аутизм и отставание в развитии преждевременны). Венера — с пяти до семи лет. Навык выбирать и идентифицировать: моё/не моё, нравится/не нравится, хочу/не хочу. Марс — с семи до десяти лет. Развитие воли, умение идти против обстоятельств, отстаивать свою позицию, смелость и дерзость.

Третий этап — по Сатурну и Юпитеру. Юпитер включается с 23–24 лет, Сатурн — с 29–30 лет. Первая проверка на самодостаточность, умение следовать плану, достигать целей планомерно, сохраняя самоконтроль. Проверка на амбиции, чего достиг к этому периоду жизни.

Четвертый этап — по кармическим лунным узлам. Этот период начинается с 36 лет — и к этому возрасту человек уже должен разобраться со своим предназначением, каким путём ему следовать, как его жизнь влияет на других и мир в целом.

Если человек идет не по своему пути развития, то события в его жизни выстраиваются таким образом, что разрушают устоявшийся порядок вещей. Здесь и разводы, и громкие увольнения с работы, и крах в бизнесе, и так далее. Но это крайние меры. Обычно человек получает много предупредительных сигналов заранее, чтобы исправить ситуацию.

Уран, Нептун и Плутон включаются после 42 лет. Своеобразные антенны с космосом — умение выходить за рамки обыденности, нарушать законы материи. Эти этапы доступны каждому, но не все их проходят.

Многие застревают на первом этапе и всю жизнь живут в ритме Лунного сурка: поел — поспал — поиграл — посмотрел кино — сходил на работу — послушал музыку — лег спать. У всех есть десять каналов развития (10 планет), так же как и 24 часа в сутках, но мало кто их использует эффективно. Достичь пика возможностей можно, если двигаться по пути индивидуального развития, который заложен в натальной карте.

Астролог-консультант Татьяна Куршен выделила наиболее значимые периоды жизни для каждого знака зодиака в отдельности (важно понимать, в дневное или в ночное время родился человек):

От 0 до 10 лет, а также от 63 до 70 лет (день).

От 32 до 39 лет, а также от 39 до 49 лет (ночь).

От 10 до 18 лет, а также от 31 до 40 лет (день).

От 0 до 9 лет, а также от 49 до 57 лет (ночь).

От 18 до 31 года, а также от 70 до 73 лет (день).

От 57 до 70 лет, а также от 70 до 73 лет (ночь).

От 31 до 40 лет, а также от 51 до 63 лет (день).

От 0 до 9 лет, а также от 20 до 32 лет (ночь).

От 0 до 10 лет, а также от 64 до 70 лет (день).

От 39 до 49 лет, а также от 64 до 70 лет (ночь).

От 18 до 31 года (день).

От 57 до 70 лет (ночь).

От 10 до 18 лет, а также от 40 до 51 года (день).

От 9 до 20 лет, а также от 49 до 57 лет (ночь).

От 63 до 70 лет, а также от 50 до 56 лет (день).

От 32 до 39 лет, а также от 50 до 56 лет (ночь).

От 51 до 63 лет, а также от 73 до 75 лет (день).

От 20 до 31 года, а также от 73 до 75 лет (ночь).

От 40 до 51 года, а также от 63 до 70 лет (день).

От 32 до 39 лет, а также от 9 до 20 лет (ночь).

От 40 до 51 года, а также от 57 до 63 лет (день).

От 9 до 20 лет, а также от 57 до 63 лет (ночь).

От 10 до 18 лет, а также от 51 до 63 лет (день).

От 20 до 32 лет, а также от 49 до 57 лет (ночь).