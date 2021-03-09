В какие дни не стоит садиться за руль

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 8 по 14 марта.

Понедельник не будет тяжёлым для автолюбителей, несмотря на слухи в народе, проблемы могут быть только у тех, кто думает, что "я быстрый, я проскочу".

Вторник — относительно нейтральный день для вождения, он может быть полезен для ремонтов и диагностики авто, чистки салона.

Среда и четверг могут внести препятствия в дела водителей, осторожнее нужно быть в тесных местах — парковки, гаражи, дворы.

Пятница, если соблюдать скоростной режим, — хороший день. Суббота благоприятна для всех видов вождения, и в пятницу и в субботу удобное время менять колеса, тормозные колодки, диски.

Воскресенье — подходящий день использовать авто для выезда на природу, для семейных поездок, перевозок габаритных грузов.

Руслан Суси