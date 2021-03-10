Лучше синица в руках — финансовый гороскоп на 11 марта

Сегодня не стоит замахиваться на что-то большое и серьезное — это вам не по зубам.

Овен ‌‌

Овнам в этот день удастся преуспеть в деятельности, которая проходит втайне от посторонних глаз. Например, хорошо поработают те, кто трудится индивидуально в отдельном кабинете, проводит исследования, занимается сбором секретной информации. Неплохое время для выполнения частных заказов. Рост доходов от выполнения частных заказов позволит своевременно оплачивать счета.

Телец

Тельцам звезды советуют делать ставку на коллективные формы деятельности. Вы сможете хорошо вписаться в коллективный процесс любого рода – творческий, исследовательский, производственный. Это удачный день для динамичных людей, ориентированных на перспективные перемены в профессии. Активнее осваивайте новые компьютерные технологии.

Близнецы

Близнецам сегодня крайне важно иметь гармоничные отношения с вышестоящим начальством. Дело в том, что сегодня могут заработать во всю мощность «профессиональные лифты», которые могут поднять вас на новую карьерную высоту. И начальство в этом процессе способно сыграть ключевую роль. Также не забывайте о своевременном выполнении плановых заданий.

Рак ‌‌

Учиться, учиться и еще раз учиться – так завещал не только классик революции, но к этому вас сегодня призываю звезды. Возможно, вы уже почувствовали особую тягу к знаниям. И ваши возросшие интеллектуальные способности будут способствовать успеху в умственном труде. Активизируются дела у торговцев, консультантов, водителей транспортных средств.

Лев ‌‌

У Львов неплохой шанс заработать деньги на финансовых операциях, в том числе и рискованных. Особенно это относится к игрокам на валютной и фондовой бирже. Однако помните, что рискуя деньгами, вы можете не только выиграть, но и проиграть. Будьте готовы спокойно и без сожаления расстаться с той суммой денег, которой решитесь рискнуть.

Дева ‌‌

От личного мнения и предпочтений Дев сегодня мало что зависит. Вы вполне сумеете преуспеть в делах, если будете приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам. Это особенно относится к тем, кто работает с деловыми партнерами или занимается обслуживанием клиентов. Ваши услуги будут пользоваться возросшей популярностью.

Весы ‌‌

Весам сегодня нельзя обходить стороной детали и тонкости в работе. Для качественной профессиональной работы необходимо вникать во все и досконально разбираться, не жалея на это времени и сил. Помните поговорку о том, что дьявол кроется в деталях. Немаловажна роль коллег – они смогут подсказать вам решение или помочь практически.

Скорпион

Скорпионам сегодня рекомендуется действовать открыто, демонстрируя окружающим свои таланты и способности. Можно принимать участие в профессиональных конкурсах, кастингах. Так вы сможете обрести популярность и занять призовые места. Живой и быстрый отклик вызовет ваше опубликованное на сайтах интернета резюме в поисках новой работы.

Стрелец

Благоприятно складывается этот день для Стрельцов, работающих в строительных и ремонтных организациях, в складах, в системе ЖКХ и агентствах по сделкам с недвижимостью. Вы сможете успешно довести до полного завершения начатые ранее дела и проекты. Также офисные служащие смогут добиться улучшения условий труда на рабочем месте.

Козерог

Экономические возможности Козерогов будут расти и крепнуть за счет включения в сферу своих интересов других людей. Вы сумеете легко находить общий язык с самыми разными людьми. Успешно проходят деловые поездки, встречи. Работники торговли и консультанты не будут простаивать без дела. Также вы сможете своевременно получать важную информацию и принимать взвешенные решения.

Водолей

Водолеям сегодня лучше забыть на время о своих идеях и теориях, рассчитанных на будущее, и стараться жить сегодняшним днем. Сегодня для вас актуальна поговорка о том, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Главная тема, в которой вы можете преуспеть – деньги, получение дохода. Измеряйте результаты своего труда деньгами, и их станет больше.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам, возможно, предстоит взять ответственность на себя в важном деле. Не бойтесь ответственности и старайтесь принимать решения самостоятельно, без учета мнений окружающих. Сегодня вы должны сами решать вопросы и вести за собой других людей. Хороший день для бизнесменов, планирующих дать старт своим новым проектам.