Авантюра может выйти боком — любовный гороскоп на 11 марта

Сегодня любая авантюра может обернуться против вас. Будьте осторожны.

Овен ‌‌

Сегодня вечером влюбленных Овнов поджидает недоразумение или путаница. Назначив свидание на вечерний час, они или их партнеры могут что-то забыть, перепутать место и время встречи. Причиной может стать их собственная рассеянность, обстановка или техническая неувязка. Важно обойтись без обид и ссор.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам отложить личную жизнь на вечер: это самое романтичное время. Вечернее свидание обещает загадку, приятный сюрприз или небольшое поле для новшеств. Подпортить картину может неровное настроение вашего партнера, часть его мыслей будет принадлежать его делам, а не вам.

Близнецы

Сегодня вечером звезды советуют Близнецам отказаться от смелой любовной авантюры: ее успех маловероятен. Вместо ожидаемого волшебного эффекта, можно создать лишнюю суету, пережить разочарование и даже испытать стресс. Велика вероятность совершить промах под влиянием знакомых романтических иллюзий.

Рак ‌‌

Сегодня вечером Раков поджидают любовные ловушки. Чем больше отделяющее их от любимого человека расстояние, тем больше они будут его идеализировать. Многие Раки совершат мелкие досадные ошибки, пребывая под гипнозом своих мечтаний и идеалов. Есть риск влюбиться в героя фильма или персонажа игры.

Лев ‌‌

Сегодня влюбленным Львам стоит пораньше включить линии связи: возможно, партнер захочет, чтобы день начался с его письма, звонка или ценного указания. Непрост вечер: возможен всплеск негативных переживаний, обман, ложный или нечестный ход. Вечернее свидание вряд ли принесет положительные эмоции.

Дева ‌‌

Сегодня непростым периодом для влюбленных Дев станет вечер. В это время возможны минуты недопонимания и ссор с близким человеком, не исключены тайные происки соперника, провокации. Не стоит выбирать это время для романтической встречи, нового знакомства, выяснения отношений, попыток узнать правду.

Весы ‌‌

Сегодня Весам лучше общаться со своими любимыми утром (особенно, если им нужно о чем-то с ними договориться или что-то прояснить). Вечером обстоятельства трудно назвать благоприятными для свидания: романтический мечтательный настрой будет соседствовать с досадными помехами любому заманчивому плану.

Скорпион

Сейчас тот редкий период, когда влюбленным Скорпионам опасно полагаться на собственное чутье, на свои чувства, симпатии, привычки и любовные идеалы. Если вам дали добрый совет друзья или близкие, стоит к нему прислушаться. Вечер - время соблазнов, велико искушение ввязаться в сомнительную авантюру.

Стрелец

Сегодня влюбленным Стрельцам все представляется в радужных красках утром, но вечер способен поколебать их уверенность в своем счастье и в безмятежных перспективах. Возрастает вероятность обмана или заблуждения, может подвести идеализм. Не доверяйте слепо тому, кому вы явно или тайно симпатизируете.

Козерог

Утром и днем Козерогам стоит держаться в личных контактах нейтрального тона, всякий иной стиль общения будет неуместен. Вечером велико искушение устроить романтический вечер, но звезды советуют дважды подумать: досадные побочные эффекты нарушат идиллическую картину и подпортят даже идеальный план.

Водолей

Сегодня вечером у Водолеев появится искушение сделать в любовной игре новый ход - например, вручить пассии подарок. Звезды говорят, что исход инициативы сомнителен: даже если вы все продумали до мелочей, ваши благие намерения и отличные идеи могут быть извращены (людьми, стечением обстоятельств).

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам стоит удвоить осмотрительность в любовных делах вечером. В это время велико искушение уступить вредной привычке или опасному импульсу. Любая авантюра может обернуться против вас. Не стоит вестись на провокации соперников и принимать за чистую монету маневры малознакомого партнера.