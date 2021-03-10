Продуктивное утро — гороскоп на 11 марта

27-28 лунные сутки. День стартует с уточненного соединения Луны и Меркурия. Не стоит впустую терять утро тем, кто заинтересован в контактах, пояснениях, ответах на вопросы.

В середине дня возможно затишье. Вечер запустит новую волну суеты, в которую Луна в Рыбах внесет свою лепту путаницы. Развитие вечерних событий будет неровным и нервозным. Благие намерения не раз будут искажены людьми или обстоятельствами. Возрастет риск иллюзий, мошенничества, забывчивости, небрежности, провокаций, опозданий, мелких травм, ссор, обид, разочарований, проблем со связью, техникой, навигацией. Нежелательно употреблять алкоголь.

Овен ‌‌

Овнам сегодня стоит получить все необходимые сведения утром, так как днем канал достоверной информации может оказаться перекрыт. Звезды советуют не откладывать уточнение предстоящих маршрутов и мест встречи: чем подробнее они оговорены, тем меньше путаницы будет вечером. В конце дня отправляться в дорогу без четкого плана рискованно: возможны неувязки в пути, опоздания, трудности с навигацией.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит медлить с необходимыми контактами. Работать с документами и программами, вести служебную корреспонденцию, общаться с начальством и коллегами, решать бюрократические вопросы лучше с утра. Приступив к делу днем, можно натолкнуться на молчание или закрытые двери. Вечером небезопасно заключать сделки, зато возможен романтический момент или тайный приятный сюрприз от друга.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам подняться пораньше, самое информативное и удачное время придется как раз на утренние часы. Наиболее проблематичен вечер. В конце дня резко возрастет риск неудач, вас могут подвести люди, собственные эмоции или стечение обстоятельств. Возможна напрасная суета, промах под влиянием ложных идеалов и мнимых симпатий. Благая инициатива обернется сомнительной авантюрой.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам важно быть хорошо информированными. Уточнять сведения или размышлять над новостями желательно утром. Вечером вступят в силу эмоции, идеалы, иллюзии или тайные надежды, которые будут плохими проводниками. Если вы поддадитесь «голосу сирены» и пойдете за ними, возможны заминки в пути, досадные срывы в делах или неприятные минуты в отношениях. Лучше мечтать, но ничего не предпринимать.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам оставаться на связи утром: не исключено, что вчерашний собеседник захочет дополнить свою мысль или что-то уточнить. Если от вас ждут ответа, с ним лучше не медлить. Инициативы в общении нежелательны, не время менять тему беседы и вступать в новые переговоры. Вечером возможен наплыв негативных переживаний, велик риск рассеянности, просчета, осечки, путаницы, обмана.

Дева ‌‌

Для Дев сегодня продуктивны утренние часы. Это лучшее время для ведения служебной переписки, общения с коллегами и подчиненными, поиска полезной информации, а также для мелких лечебных процедур, тесного контакта с домочадцами и домашними питомцами. Вечером стоит остерегаться нечестной игры с чужой стороны. Это неудачный момент для начала сотрудничества, возможна скрытая агрессия или конкуренция.

Весы ‌‌

Сегодня удача улыбнется Весам утром, а вот вечер сулит им цепочку скрытых досадных подвохов. Может ухудшиться самочувствие, подвести партнер, дать повод для хлопот подчиненный или питомец. Велик риск ошибок, утечек, небольших поломок, лекарственных отравлений, мелких травм. Нежелательно отправляться в конце этого дня в путь: возможны обострения недомоганий, опоздания или проблемы с сервисом.

Скорпион

Утром Скорпионам полезно вновь обдумать новости и прислушаться к чужим словам. В течение дня способность логически мыслить будет снижаться, как и желание окружающих дружелюбно объяснять вам, где вы неправы. Если вы что-то упустите, вечером придется действовать на свой страх и риск. В конце дня опасно уповать на чутье, поддаваться любовным мечтам, личным симпатиям, деловым и творческим иллюзиям.

Стрелец

Стрельцам не стоит пропускать драгоценные утренние часы: это лучшее время для умственной работы, контактов, коротких прогулок. Вечер готовит скрытые неприятности. Возможна нечестность со стороны домочадца, партнера или человека, которому вы верите (симпатизируете). Звзеды советуют отложить сотрудничество, свидание, старт бизнеса, избегать поспешных сомнительных сделок и решения жилищных вопросов.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит строить больших планов. Насущными делами, включая платежи и переписку, лучше заняться с утра. Вечер заставит подстроиться к обстановке или нужным людям, но гибкость не спасет: велика вероятность ошибок, опозданий, нестыковок. У вас, ваших помощников или подопечных все будет валиться из рук, не исключен обман, мошенничество. Нежелательны поездки и обращение за услугами.

Водолей

Водолеям не стоит пропускать утро: это самое подходящее время для решения волнующих их задач и потворства их привычкам. Не стоит откладывать работу с текстом, программирование, другую интеллектуальную деятельность, а также переписку, совещание, вопросы и пояснения к вчерашним разговорам. Вечером лучше исключить игры, начинания, сделки и романтические инициативы: их ход неясен, а итог сомнителен.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам вредна инициатива. Утром их активности мешают объективные обстоятельства, а вот вечером против них могут ополчиться недруги, или сами Рыбы допустят промах, сыграв против себя. Возможны домашние, деловые, любовные и прочие неприятности. Лучше не поддаваться импульсу, не отвечать на провокацию, отклонить соблазн вступить в игру, заключить сделку, начать бизнес, купить авто или жилье.