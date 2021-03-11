Приметы на 11 марта: что нельзя делать в этот день

Мужчинам не рекомендуется общаться со слишком красивыми женщинами. Наши предки утверждали, что в этот день в лучших представительниц прекрасного пола может вселиться нечисть, которая соблазнит несчастного и заберёт его силу.

11 марта не стоит сажать вербу. Тот, кто ослушается этого запрета предков, может навлечь на дом беду, вплоть до гибели кого-то из близких.

Не следует в этот день плевать в воду: в реку или колодец. В противном случае можно лишиться дара речи - как в прямом, так и в переносном смысле.

Нельзя оставлять пустые чашки на столе. Считается, что домовой примет это за оскорбление и начнёт мстить: разбивать цветочные горшки, пугать домашних животных, прятать вещи и проч.

Яркие и лёгкие сны, увиденные в эту ночь, должны сбыться в течение ближайших трёх дней. Но важно правильно их истолковать. Если этого не сделать, появится ощущение несбывшихся надежд, которое может стать началом депрессии.