Набираемся смелости и делаем первый шаг — любовный гороскоп на 15-21 марта

Венера в Рыбах до воскресенья зарядит атмосферу романтикой. Все будут настроены возвышенно и поэтически.

Единственное, что людям станет важно — это чувства. А кто платит на свиданиях, где планирует жить новая пара, есть ли деньги, чтобы думать о детях — да кого вообще волнуют такие приземленные мелочи?! Именно поэтому астрологи и не рекомендуют принимать важные решения в этот период. Растворяйтесь в любимом человеке, гуляйте под луной, пишите романтические письма, мечтайте о счастливом совместном будущем — но не одалживайте новому партнеру денег, не вступайте в брак, если познакомились недавно, не берите общую ипотеку, не открывайте общий бизнес, не беременейте. Жизнь в паре — это не только чувства, но и очень много практических нюансов, а на них вы сейчас будете закрывать глаза. В воскресенье Венера перейдет в знак Овна. Чувства накалятся. Люди будут вести себя в любви страстно, но эгоистично. Новое знакомство может начаться ссорой и через полчаса перерасти в бурный секс. Это удачный день, чтобы набраться смелости и сделать первый шаг в любви.

Овен ‌‌

В течение этой недели формируется приятная тенденция, которая сулит Овнам прорыв в любовных делах. Но ее полного торжества придется подождать: она оформится лишь к воскресенью, при этом начаться может не с самой удачной ноты. Планируйте свой успех, не поддавайтесь первому преждевременному порыву.

Телец

На этой неделе любовная мечта Тельцов отменяется в ее прежнем виде. Она примет новую забавную форму - или вовсе исчезнет. Многие Тельцы утратят мнимый руль в своих личных связях и станут заложниками ситуации, испытают недоумение и разочарование. Важно не наломать дров во вторник вечером и в среду.

Близнецы

На этой неделе любовный горизонт Близнецов покрыт туманом. Пока пелена не спала и не улучшились обстоятельства (а это возможно уже в выходные), не поддавайтесь импульсу и не форсируйте события: без надежной навигации вы сами создадите себе проблему. Удвойте самоконтроль в пятницу и субботу.

Рак ‌‌

На этой неделе начнут сбываться любовные мечты Раков, но несколько криво. Включайте свое чутье в воскресенье: планы сменят форму, вас могут разыграть или поставить перед выбором. Кроме того, вы сами можете пойти не с той карты и создать себе в любви ловушку. В лучшем случае, это будет забавно.

Лев ‌‌

На этой неделе в личной жизни Львов намечается приятный просвет и поэтапно происходят хорошие перемены, хотя и с помехами. Важно не торопиться и дать ситуации созреть: раннее яблоко не будет таким вкусным, как спелое. Ждать придется недолго, смелый маневр можно планировать уже на следующую неделю.

Дева ‌‌

Влюбленным Девам на этой неделе нелегко разобраться в ситуации: возможны и дельные идеи, и ложные подсказки, и прорывы, и тупики. Отношения будут неровными. Девы, принявшие игру близко к сердцу, подойдут к грани нервного срыва. Смелые Девы попробуют рассечь узел одним ударом или сделать ход конем.

Весы ‌‌

Эта неделя снимет помехи на пути Весов к любовному счастью и «расколдует» их, если они в ловушке. Появится тенденция к воссоединению, примирению, исполнению обещаний. Начнутся (участятся) взаимные шаги и намеки. С важным ходом повремените: условия для него еще не сложились. Пропустите воскресенье.

Скорпион

В первой половине этой недели звезды советуют Скорпионам ловить отблески уходящего любовного счастья. Уже к выходным может завершиться идеальный роман или экскурс в прошлое, измениться комфортный режим свиданий. В выигрыше окажутся Скорпионы, которых интересует роман на работе или в путешествии.

Стрелец

Любовные иллюзии вновь манят Стрельцов, но теперь им легче не слушать голос сирены: эта неделя вернет им верный ориентир. Но авантюры все так же чреваты и отношения неровны, если глубоко в душе вы полны неизжитых ложных надежд или втайне терзаетесь догадками. Опасны сплетни. Зона риска - уик-энд.

Козерог

Влюбленным Козерогам неделя ставит новые задачи. Многое в отношениях начинает зависеть от выбора, дипломатичности, уживчивости, чувства юмора и готовности подвинуть стандарты. Любой компромисс будет неудобен, в любой маске будет неуютно. Таких жертв стоит лишь настоящая любовь и уникальный партнер.

Водолей

В любовной гонке Водолеев эта неделя - разминка перед стартом. Пробные маневры могут быть неудачными, но к ним вполне можно отнестись с юмором - главное, не делать необратимых шагов и вовремя извлекать уроки из осечек. Наименее удачливы Водолеи в поиске: им легче стать жертвой дезинформации.

Рыбы ‌‌

Рыбам неделя сулит новый градус чувств или обновление любовных декораций. К выходным стиль общения изменится, роман может потребовать коррекции планов, эмоциональной подстройки и новых вложений. Не пропустите интервал с вечера вторника по утро четверга: он подходит для признания, прощальной беседы.