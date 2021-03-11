Стоит быть честным с самим собой — любовный гороскоп на 12 марта

Сегодня очень важно говорить правду самому себе, даже если слышать ее не хочется.

Овен ‌‌

Сегодня влюбленный Овен рискует потерять ориентиры, «размякнуть», стать внушаемым, рассеянным и неуверенным. Нажимая на тайные кнопки его натуры, партнер сможет им манипулировать. Собственные попытки хитроумного тонкого хода в любви дадут большинству Овнов не тот эффект, на который они надеялись.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы - романтики и мечтатели, и хотят, чтобы любимый человек разделил их настрой. Однако не исключено, что предаваться приятным мечтам (в том числе, эротическим) им придется в одиночестве и в некоторой неопределенности, так как партнера будет где-то носить волна деловой суеты.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы во власти иллюзий. Велика вероятность вновь оказаться у дверей воздушного замка, где с мнимой гостеприимностью светятся «болотные огни». Многим Близнецам покажется, что теперь у них есть ключи от счастья и им не грозит ловушка. Время покажет, а пока будьте осторожны.

Рак ‌‌

Сегодня Раки остаются в любви завзятыми идеалистами - и это идет им в плюс, а не в минус. Многих Раков такой настрой спасет от суровой реальности, а также убережет от преждевременных или сомнительных действий. В эти сутки не играют роли слова, лучше отправить пассии музыкальное или видеопослание.

Лев ‌‌

Львам звезды намекают, что в их личной жизни наступила неудачная полоса. Это время замаскированных ловушек, путаницы, иллюзий, провокаций, афер, искушений, самообмана, разлук, элементов «порчи и сглаза». Опасны случайные связи. Верьте априори достойному партнеру и дистанцируйтесь от сомнительного.

Дева ‌‌

Сегодня Девы очарованы обаянием партнера и готовы простить ему все пороки. Гармоничный «фасад» они легко принимают за чистую монету. Звезды советуют не закрывать глаза на мелкие настораживающие нестыковки. Но не стоит сразу подозревать пассию: возможно, против вашей пары коварно играет третья сила.

Весы ‌‌

Сегодня звезды не советуют Весам «шагать широко» в делах сердечных: не время подвергать себя психологическим перегрузкам. Не придавайте значения минутному разладу с партнером. О главном скажут не слова, а невербальные мелочи - например, эмоции сочувствия к вам или знаки симпатии к вашему питомцу.

Скорпион

Сегодня любовь для Скорпионов - тихая гавань, источник гармонии и покоя. Чтобы не рушить идиллию, звезды советуют встречаться с любимым человеком вдали от шумных мест и там, где невозможно встретить новых знакомых. Для надежности, отключите связь и не докладывайте никому о своих личных планах.

Стрелец

Сегодня главное желание влюбленного Стрельца - уединиться с объектом своих симпатий в тайном гнездышке и утонуть вместе с ним (с ней) в нирване общих приятных переживаний. Вера Стрельцов в идеальное взаимопонимание при этом будет священна и непоколебима, тревожных знаков они предпочтут не замечать.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам сделать выбор в пользу любви, а не работы или других насущных хлопот. День особенно хорош для уединенных интимных свиданий, позволяющих вам и партнеру с головой окунуться в романтическое прошлое. Эффект усилится, если включить приятную ностальгическую музыку.

Водолей

Водолеям звезды намекают, что сегодня секрет идеального свидания не в активной игре или интересной дискуссии - или не только в них. Важно создать подходящую моменту атмосферу (например, при помощи музыки), обеспечить интимность и душевный комфорт, позаботиться об изысканных закусках и напитках.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам любить себя, остальное приложится. Этот день склоняет к любовным мечтам, только не увлекайтесь: нафантазируете лишнего. Если вы хотите с кем-то попрощаться, самое время провести ритуал отпускания - но будьте честны с собой, иначе ничего не получится и фокус не удастся.