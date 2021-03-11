Расслабляемся по максимуму — гороскоп на 12 марта

28-29 лунные сутки. Пассивный день. Попытка ускорить процесс или сменить курс ведет в тупик.

Луна в знаке Рыб, в зоне Новолуния предлагает расслабиться, активизирует мечты, сны, воспоминания, интерес к тайнам и загадкам, любовные иллюзии. Возможны мелкие приятные находки. На первом месте - душевный комфорт. Подходящие сутки для сброса накопленного эмоционального негатива, мини-уборки и избавления от шлаков на физическом уровне (в этом случае, стоит пить больше воды и травяных отваров, принимать ванны). Хорошо слушать музыку, разбирать архивы. Не стоит отказывать себе в разумном количестве алкоголя и сладостей.

Овен ‌‌

Овнов эти сутки лишают боевой физической и интеллектуальной формы, делают впечатлительными и внушаемыми, приглашают к уединению или расслаблению. Возможны растерянность, дезориентация и мнительность. Не даст эффекта хитроумный ход. Не стоит пускаться в путь (или продолжать его при усталости, путанице) и браться за новые дела. Опасно активно взбадривать себя алкоголем: эффект может быть обратным.

Телец

Для Тельцов день может стартовать с находки, оригинальной идеи или другого приятного момента. Хорошо побаловать себя необычным завтраком или начать утро с исполнения своего маленького тайного желания. Общая атмосфера этих суток усилит игру воображения, при этом туманные образы прошлого могут смешаться в вашем сознании с мечтаемой картиной будущего. Важными делами вам сегодня лучше не заниматься.

Близнецы

Сегодня главная задача Близнецов - не поддаться внушению и соблазну. Многих Близнецов поманят старые токсичные мечты, обернутые в новый красивый флер. Вместе с иллюзией «чистого листа», порожденной получением новых знаний или связей, эта тяга сыграет с ними плохую шутку (особенно, в любви, в духовных и профессиональных вопросах). Логика в эти сутки может отказать, истину придется почувствовать.

Рак ‌‌

Для Раков это спокойный и удачный день, если они пассивно повинуются своим эмоциям или держат курс на свою далекую мечту. Многие Раки будут откровенными идеалистами - но звезды подсказывают, что сегодня безопаснее продолжать верить в чудо, чем пытаться подстроиться к суровой реальности, в том числе, в любви. Попытка активности (особенно, закулисной) грозит лишней суетой и тайными осложнениями.

Лев ‌‌

Сегодня звезды не советуют Львам заниматься важными делами и рекомендуют быть внимательнее в простых рутинных занятиях. К личным эмоциональным перепадам сейчас добавляются внешние препятствия и осложнения, часто - в виде скрытых ловушек, опасных подводных течений и тайных убытков. Не время открывать бизнес, увлекаться любовными и финансовыми авантюрами, полагаться на дружбу, симпатию или случай.

Дева ‌‌

Атмосфера этих суток предлагает Девам расслабиться, довериться партнеру, ощущениям или обстановке - но это коварное предложение. Сейчас гармония и симпатия лишь приятный фасад. Чтобы однажды не обнаружить себя в глупом положении, вам придется постоянно сканировать свое окружение на предмет тайных ловушек: лицемерия, завуалированной конкуренции, скрытой зависти, замаскированных афер и провокаций.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют Весам исходить из обстоятельств и самочувствия. Не стоит оставлять без внимания свое и чужое настроение: капризность, непостоянство и другие мелочи могут свидетельствовать о неблагополучии со здоровьем. Полезны мягкие очищающие лечебно-профилактические процедуры. Нужна аккуратность в обращении с лекарствами и добавками к пище, хозяйственными и техническими жидкостями.

Скорпион

Сегодня интуиция Скорпионов безупречно работает в знакомых по прошлому ситуациях (особенно, в любви и творчестве). В новых делах и связях она часто дает сбой. Возможны мнительность, непонимание чужих мотивов или неверный расчет. Может подвести любимая маска, проверенная тактика. Лучший способ избежать хлопот и разочарований - занять пассивную отстраненную позицию или найти себе комфортную нишу.

Стрелец

Сегодня Стрельцы нуждаются не столько в новом интересном общении, сколько в молчаливом понимании. Многие представители знака захотят найти источник эмоциональной поддержки дома, в семье или в обществе любимого человека. Звезды напоминают, что сейчас вам опасно доверяться кому-либо полностью. Старайтесь не «размякать» и не делить быт с теми, с кем вы конкурируете или ведете дела как партнеры.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам отдохнуть от напряженного ритма жизни, проникнуться атмосферой момента, поностальгировать. Если в ваших планах значатся важные начинания, вам имеет смысл перенести их на другую дату: небольшой ущерб от паузы или заминки вряд ли сравнится с неудачным стартом крупного проекта, в котором многое пойдет вкривь и вкось. Не бойтесь пустить на самотек и надоевшую рутину.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям обращать внимание на эмоциональный фон ситуации, на собственные ощущения и чужие настроения, а также на невидимый ореол вещей и обстановки, на вкус блюд и напитков. День хорош для избавления от ненужного - но лучше оставить при себе вещи, вызывающие приятные воспоминания: они могут стать вашим тайным амулетом или частью архива. Возможна тяга к сладкому и алкоголю.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы создают себе свой мир, где следуют своим привычкам, потакают капризам и предаются мечтам. Им не стоит покидать свою нишу: это день «естественного эгоизма», обаяния и пассивной гармонии с собой. Можно делать себе маленькие приятные подарки, принимать их от друзей и любимых. Подходящий момент для мягких очищающих мер, для избавления от того, что огорчает вас и вредит вашему комфорту.